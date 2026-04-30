高雄日航酒店桃泉中餐廳 推限量端午粽禮

端午節將至，高雄日航酒店桃泉中餐廳獻上年度端午粽禮，由主廚團隊精心研發，限量推出匯聚4款獨家粽品與「桃泉瑤柱 X.O 醬」的「桃泉香粽禮袋」，以海陸、養生、甜粽多元口味一次滿足；另推用料霸氣、重達1公斤的「日式饗宴裹蒸粽」，以港式裹蒸工法融合日式頂級海鮮食材，由主廚團隊耗時八小時手工製作，海味精華伴隨粽葉飄香，打造兼具創新與文化傳承的端午頂級美味。

「桃泉香粽禮袋」由桃泉中餐廳廚藝團隊以「經典、創新、奢華兼具」為核心，精心研製四款獨家口味粽品，打造海陸、養生、甜粽一應俱全的「桃泉香粽禮袋」，嚴選蠔乾、干貝等奢華海鮮，以及藤椒、紅豆、桂花等豐富食材。

包含「瑤柱蠔乾粽」以台灣稀有蠔乾與澎湖干貝詮釋濃郁海鮮鮮美，「藤椒牛肉粽」藤椒與生花椒粒製成藤椒醬，帶出清新微麻的創新辛香，「藜麥山藥五穀粽」養生食材堆疊清爽層次，最後以「紅豆桂花粽」甜而不膩的花香收尾，香氣馥郁的餡料加上柔軟綿密的糯米，齒頰留香，隨袋再贈桃泉中餐廳「招牌瑤柱X.O醬」，禮袋融合日系精緻和風與端午節慶氣息，兼具保冰保鮮功能，可作為午餐或野餐提袋，時尚之餘亦實踐永續生活理念。

桃泉中餐廳更同步推出超豪華「日式饗宴裹蒸粽」，廚藝團隊以港式裹蒸工法融合日式頂級食材，耗時八小時手工製作，方能成就這份份量十足、風味臻美的極致之作，每份重達一公斤，限量僅100份。

內餡豪邁澎湃，整顆北海道生食級干貝、根島生態蝦、鮑魚與南極蟹肉霸氣入粽，以東港櫻花蝦與北海道鹽昆布提鮮增味，再以鴨蛋黃、小花菇與板栗點綴其中，入口糯香綿密，每一口皆是頂奢海味的極致饗宴。