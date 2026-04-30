米其林名廚進駐新竹！滿月樓「茶金宴」把客家菜做到Fine Dining

台灣高端中餐市場再添新話題。煙波國際觀光集團全新餐飲品牌「滿月樓」將於5月2日正式開幕，落腳新竹湖濱館，鎖定精緻宴席與文化餐飲市場，由米其林名廚蔡瑞郎領軍，結合學術研究與歷史文化背景，打造全新客家料理品牌。

煙波集團近年積極布局高端餐飲版圖，「滿月樓」被視為集團進軍精緻中餐的重要據點。此次不僅邀請連年榮獲米其林一星與綠星肯定的主廚蔡瑞郎掌舵，更攜手國立陽明交通大學客家文化學院與北埔姜阿新家族文化資源，將傳統客家飲食重新梳理，以當代宴席形式呈現。

擁有近40年料理資歷的蔡瑞郎，以「傳承不傳陳」為核心理念，重新詮釋客庄手路菜。他強調，回歸食材本質，深入產地研究發酵技藝，減少繁複調味，讓風土與食材成為主角。

除了料理本身，餐桌細節也同步升級。例如將茶水調整為軟水硬度30至60mg，保留礦物質比例，使茶湯更清亮甘潤，希望從第一口茶開始打造完美的款待體驗。

值得一提的是，「滿月樓」同時也是產學合作案例之一，將國立陽明交通大學《客家飲食文化的追索與還原》研究成果轉化為可被品味的餐飲內容，讓客家料理從家常風味走向國際餐桌。

餐廳主推套餐「姜家茶金宴」，靈感來自1950年代北埔姜阿新家族接待國際賓客的歷史背景，以現代技法重現客家名門宴席。套餐包含東方美人茶燻鮑魚、梅干扣肉等「三品佳餚」揭開序幕；「白菜四神濃湯」以補氣概念重新演繹傳統養生湯品；鎮店主菜「蘭香古法炭燒鵝二吃」選用雲林白羅曼母鵝炭火慢烤，分別呈現梅干菜鵝餅與柿餅鵝鬆沙拉，為整席亮點。

另搭配酸桔葉烤鮮魚、野生烏魚子炒飯、福菜竹笙蟲草湯與客家元素甜點，完整展現客庄風味與當代宴席設計。

煙波表示，點選「姜家茶金宴」，餐廳將提撥部分營收捐贈予財團法人姜阿新教育基金會，用於教育與文化推廣，讓餐飲體驗延伸至文化永續行動。

滿月樓

價格：姜家茶金宴每位1,980元＋10%

電話：03-520-3188轉2500

地址：新竹市東區明湖路773號（新竹湖濱溫莎館2F）

線上訂位：https://lihi1.me/t5PUl

滿月樓由米其林一星主廚蔡瑞郎掌舵，以細膩手法詮釋客家料理精髓。圖／煙波國際觀光集團提供

滿月樓姜家茶金宴中的「酸桔葉烤鮮魚」，以澎湖直送鮮魚結合酸桔葉燻油、鹽麴與酒釀炙烤，口感鮮嫩細緻。圖／煙波國際觀光集團提供

滿月樓姜家茶金宴主菜「蘭香古法炭燒鵝二吃」，選用雲林白羅曼母鵝炭火慢烤，分別演繹梅干菜鵝餅與柿餅鵝鬆沙拉，展現鹹香與甘酸層次。圖／煙波國際觀光集團提供