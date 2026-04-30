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MIKIMOTO 永恆繁花 告白母親

聯合報／ 記者孫曼／專題即時報導
Les Pétales Place Vendôme系列設計延續品牌於巴黎高訂服裝周全新發佈的頂級珠寶系列Les Pétales，由全球代言人迪麗熱巴演繹。圖／MIKIMOTO提供
Les Pétales Place Vendôme系列設計延續品牌於巴黎高訂服裝周全新發佈的頂級珠寶系列Les Pétales，由全球代言人迪麗熱巴演繹。圖／MIKIMOTO提供

母親對孩子的付出，如春暉照拂，綿長而溫柔。五月的第二個星期天，把心中所有的感謝化作一束永不凋零的繁花、一圈最燦爛的盛放，獻給媽媽。MIKIMOTO以自1893年開創養殖珍珠的百年工藝底蘊，揮灑品牌最具代表性的自然美學，捕捉繁花初綻、生生不息的靈動瞬間，以頂級珠寶的精湛工藝，刻畫花開繁茂的雅致意境，演繹雋永的自然之美，延續品牌深耕百年的大和美學自然哲思。

●繽紛花卉胸針

花朵是世間最溫柔的告白，亦是獻給母親最適合的禮物。MIKIMOTO擷取花束、花環與生意盎然的綠葉的自然姿態，把母愛溫潤、堅韌且生生不息的美好意象，透過饒富生命力的設計凝為永恆珠寶胸針，能自由配戴於服裝上。

系列胸針延續品牌經典有機曲線美學，跳脫刻板框架，細膩還原自然花卉的層次肌理與生動韻致。工藝上巧妙融合日本Akoya珍珠或南洋黑珍珠的溫潤虹彩，石榴石、藍寶石等彩色寶石的絢麗色澤點綴繁花之間。花束造型立體豐盈，層層綻放的線條溫柔從容，象徵母親綿延不絕的守護；圓潤花環款式優雅圓滿，寄寓歲月溫柔、平安常伴；生動葉片的設計則透過精緻鏤空工藝刻畫脈絡紋理，光影穿透白蝶貝天然暈彩，彰顯蓬勃生命力，致敬母愛的堅韌力量。

●Les Pétales Place Vendôme

MIKIMOTO全新Les Pétales Place Vendôme系列珠寶，延續巴黎高訂服裝周發布的Les Pétales高級珠寶系列精髓，以巴黎芳登廣場隨風輕揚的玫瑰花瓣為靈感，結合珍貴的金屬、璀璨的鑽石、和圓潤的珍珠描繪出柔軟的花瓣翩躚飄落、靈動舒展的自然瞬間，演繹變幻多姿、清雅脫俗的自然美學，體現頂級珠寶聖地的優雅格調。

MIKIMOTO以對自然萬物的細膩洞察，採用流暢自然的有機曲線雕琢立體花瓣形態，重現微風拂過花瓣舒展、層疊搖曳的靈動姿態，搭配雅致高級的粉紅金與白金色調，細膩勾勒花瓣的立體雕塑美感，每一處弧度都貼合自然生長韻律，線條輕盈柔和、錯落有致。

不論是耳環、鍊墜、戒指、或長項鍊，系列作品嚴選肌理無瑕、圓度飽滿、暈彩溫潤的日本Akoya珍珠，細膩珠光帶有柔和雅緻的虹彩，搭配切面鑽石璀璨的火光，與拋光金屬相互映襯出細膩豐富的光影層次，細節詮釋MIKIMOTO對自然之美與匠心工藝的極致追求。

●Bloom Collection

相對於Les Pétales以微觀的緊湊視角，捕捉花瓣空靈優雅的浪漫氣韻，MIKIMOTO Bloom Collection捕捉綻放的繁花姿態，呈獻錦簇花團的珍珠珠寶藝術，以精雕細琢的珠寶作品展現對自然美好萬物的歌頌。

延續品牌自創立之初就擅長的經典自然主題，Bloom Collection精準拿捏大自然的韻律，以花朵綻放的純粹之美為靈感。系列嚴選優雅的日本Akoya珍珠與南洋白珠，溫潤柔光的Akoya珍珠細膩清透，將璀璨盛放的鑽石花卉點綴地更加優雅大方；而視整體設計與配戴比例，有的款式更運用尺寸較大、瑩潤透亮的南洋珍珠，還原自然的靈動變幻。

不論是項鍊、耳飾、戒指、或胸針，Bloom Collection設計採用有機曲線，以輕盈層疊的線條勾勒花瓣舒展形態，打造精緻的立體鏤空花型結構，每一處弧度都貼合花卉自然生長軌跡。搭配純淨白金基底，密鑲鑽石點綴花瓣輪廓，細碎璀璨的鑽石花瓣與珍珠溫潤珠光相互映襯，盡顯優雅氣息。

Mikimoto鏤空葉子Akoya珍珠胸針，18K白金鑲嵌鑽石與日本Akoya珍珠、白蝶貝，21萬5,000元。圖／MIKIMOTO提供
Mikimoto鏤空葉子Akoya珍珠胸針，18K白金鑲嵌鑽石與日本Akoya珍珠、白蝶貝，21萬5,000元。圖／MIKIMOTO提供

Les Pétales Place Vendôme耳環，18K白金鑲嵌鑽石與日本Akoya珍珠，14萬3,000元。圖／MIKIMOTO提供
Les Pétales Place Vendôme耳環，18K白金鑲嵌鑽石與日本Akoya珍珠，14萬3,000元。圖／MIKIMOTO提供

Mikimoto Bloom Collection耳環，18K白金鑲嵌鑽石與日本Akoya珍珠，15萬2,000元。圖／MIKIMOTO提供
Mikimoto Bloom Collection耳環，18K白金鑲嵌鑽石與日本Akoya珍珠，15萬2,000元。圖／MIKIMOTO提供

Les Pétales Place Vendôme Rosés戒指，18K粉紅金鑲嵌鑽石與日本Akoya珍珠，15萬9,000元。圖／MIKIMOTO提供
Les Pétales Place Vendôme Rosés戒指，18K粉紅金鑲嵌鑽石與日本Akoya珍珠，15萬9,000元。圖／MIKIMOTO提供

Mikimoto花束造型胸針，18K白金鑲嵌鑽石與日本Akoya珍珠、石榴石，23萬1,000元。圖／MIKIMOTO提供
Mikimoto花束造型胸針，18K白金鑲嵌鑽石與日本Akoya珍珠、石榴石，23萬1,000元。圖／MIKIMOTO提供

Mikimoto Bloom Collection戒指，18K白金鑲嵌鑽石與日本Akoya珍珠，26萬元。圖／MIKIMOTO提供
Mikimoto Bloom Collection戒指，18K白金鑲嵌鑽石與日本Akoya珍珠，26萬元。圖／MIKIMOTO提供

Les Pétales Place Vendôme墜鍊，18K白金鑲嵌鑽石與日本Akoya珍珠，13萬9,000元。圖／MIKIMOTO提供
Les Pétales Place Vendôme墜鍊，18K白金鑲嵌鑽石與日本Akoya珍珠，13萬9,000元。圖／MIKIMOTO提供

Mikimoto Bloom Collection墜鍊，18K白金鑲嵌鑽石與白南洋珍珠，33萬4,000元。圖／MIKIMOTO提供
Mikimoto Bloom Collection墜鍊，18K白金鑲嵌鑽石與白南洋珍珠，33萬4,000元。圖／MIKIMOTO提供

Mikimoto花環造型胸針，18K黃金鑲嵌鑽石與日本Akoya珍珠、藍寶石，15萬1,000元。圖／MIKIMOTO提供
Mikimoto花環造型胸針，18K黃金鑲嵌鑽石與日本Akoya珍珠、藍寶石，15萬1,000元。圖／MIKIMOTO提供

Mikimoto鏤空葉子南洋黑珍珠胸針，18K白金鑲嵌鑽石與黑南洋珍珠，19萬4,000元。圖／MIKIMOTO提供
Mikimoto鏤空葉子南洋黑珍珠胸針，18K白金鑲嵌鑽石與黑南洋珍珠，19萬4,000元。圖／MIKIMOTO提供

Les Pétales Place Vendôme手鍊，18K白金鑲嵌鑽石與日本Akoya珍珠，11萬4,000元。圖／MIKIMOTO提供
Les Pétales Place Vendôme手鍊，18K白金鑲嵌鑽石與日本Akoya珍珠，11萬4,000元。圖／MIKIMOTO提供

Mikimoto Bloom Collection胸針，18K白金鑲嵌鑽石與日本Akoya珍珠，22萬5,000元。圖／MIKIMOTO提供
Mikimoto Bloom Collection胸針，18K白金鑲嵌鑽石與日本Akoya珍珠，22萬5,000元。圖／MIKIMOTO提供

Mikimoto花束造型黃金胸針，18K黃金鑲嵌鑽石與日本Akoya珍珠、白蝶貝，22萬3,000元。圖／MIKIMOTO提供
Mikimoto花束造型黃金胸針，18K黃金鑲嵌鑽石與日本Akoya珍珠、白蝶貝，22萬3,000元。圖／MIKIMOTO提供

Les Pétales Place Vendôme Rosés粉紅金珍珠長項鍊，18K粉紅金鑲嵌鑽石與日本Akoya珍珠，46萬2,000元。圖／MIKIMOTO提供
Les Pétales Place Vendôme Rosés粉紅金珍珠長項鍊，18K粉紅金鑲嵌鑽石與日本Akoya珍珠，46萬2,000元。圖／MIKIMOTO提供

Les Pétales Place Vendôme Rosés耳環，18K粉紅金鑲嵌鑽石與日本Akoya珍珠，24萬元。圖／MIKIMOTO提供
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