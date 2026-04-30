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STUDIO A校園特賣「這4校」巡迴登場 iPhone 8千有找、iPad現省近萬元

聯合報／ 記者黃筱晴／即時報導
Straight A校園體驗中心推出校園限定認證機特賣會，集結多款iPhone、iPad、MacBook與Apple周邊配件，並提供指定商品最低約3折起優惠。圖／STUDIO A提供
Straight A校園體驗中心推出校園限定認證機特賣會，集結多款iPhone、iPad、MacBook與Apple周邊配件，並提供指定商品最低約3折起優惠。圖／STUDIO A提供

瞄準學生、教職族群換機需求，STUDIO A旗下Straight A校園體驗中心推出「校園認證機特賣會」，精選多款iPhoneiPad與熱門配件，祭出指定商品最低約3折起優惠，並攜手中信LINE Pay卡推出最高10%回饋，降低入手門檻，帶動新一波升級換機潮。

此次特賣會採校園限定形式舉辦，首波將於5月4日至5日進駐臺灣大學與高雄科技大學，接續於5月7日至8日移師海洋大學與亞洲大學登場。主打商品涵蓋iPhone 13至iPhone 16系列指定機型，以及iPad Air M3、Magic Keyboard等，提供多樣SA認證機與配件選擇。iPhone 13 128GB原價25,900元，特賣價下殺至8,500元，若具教育資格再享7,650元優惠，指定機型最低約3折即可入手，降價幅度超有感。

現場亦推出加碼贈禮，購買iPhone可獲指定款保護貼與鏡頭貼，iPad同樣贈送保護貼，強化消費者購機後的基礎防護配置，提升整體購買體驗。同時，活動亦串聯「母親節寵愛升級」檔期，即日起至5月17日，消費者於指定門市或官網消費，使用中信LINE Pay卡單筆滿6萬元可享最高10%LINE POINTS回饋，等同最高回饋6,000點；滿3萬元則提供最高5%回饋，進一步放大整體優惠效益。

在售後服務方面，STUDIO A同步強化保障機制。所有SA認證主機皆附「SA認證主機保固卡」，自購買日起享180日延長保固，消費者亦可加價1,500元升級至365日保固方案。於保固期間內，憑購買證明與保固卡即可享自然損壞之硬體維修服務，提升二手認證機的購買安心感。

本次活動採「一證限購一台主機」，限量供應，且須年滿18歲方可購買。活動當日各場次將於首日10:30開始發放號碼牌，11:00正式開賣，實際時間仍依各校門市營運狀況調整。消費者須先向現場人員登記並依序入場選購，所有商品均以現場數量為準，售完即止且不提供保留機制。

iPhone iPad 蘋果產品 台灣大學

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