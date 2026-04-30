夾榴槤、現烤牛排 7-ELEVEN打造複合式門市新模式

7-ELEVEN搶攻五一連假「遊逛商機」，加碼體驗型消費吸客。強調互動式娛樂體驗的「OPEN! FUNLAND」，自5月1日起導入能夾取榴槤的「娃寶機」趣味體驗，並同步擴大「Fresh」店型現烤服務，選購指定新鮮牛排、海鮮即可享專人「免費現烤服務」，無須加價，帶動人流與消費轉換，打造結合娛樂與餐飲的複合式門市新模式。

滿足各年齡層顧客娛樂需求，「OPEN! FUNLAND」持續於全台陸續擴點，目前已有13個據點，累計至今有超過百萬人次體驗，尤其第一家開設的7-ELEVEN清華門市，開幕後平均帶動超商業績成長一成。「OPEN! FUNLAND」標準配置30台「娃寶機」，不只提供正版IP授權肖像玩偶、可愛小物及流行零食、飲品等夾取商品，還有CITY CAFE、思樂冰等7-ELEVEN自有商品，夾到對應杯子即可至7-ELEVEN門市兌換現做飲品，自5月1日起更導入榴槤(夾取機台內代夾物盒子可至門市兌換一盒五甲木泰國金枕頭榴槤)，為超商通路創新服務模式。

不僅如此，7-ELEVEN也持續創新開發多元機台吸引消費者駐足，已於全台熱門觀光景點與交通樞紐周邊據點設置多項特色機台，包括取得獨家專利的「人生飲料機」、販售趣味商品的「盒玩智FUN機」、可拍攝韓式風格的「人生四格照」拍貼機等，迄今已吸引近40萬人次體驗。去年起更進一步於全台各地門市設置超過千台夯遍全台的夾娃娃機台「娃寶機」，僅需不到一坪空間即能導入，不僅深受親子家庭喜愛，單店導入後平均帶動門市人流提升逾1成，單店門市業績穩定成長。

假期間到台南和高雄旅遊，推薦到7-ELEVEN康橋與愿橋門市體驗「Fresh」店型，除了嚴選生鮮蔬果、肉品海鮮與多元食材讓消費者選購，更販售逾30款現做餐點。特別的是7-ELEVEN去年推出「免費代客烤」服務至今已熱銷超過千份餐點，受到門市週邊住戶和特地前來踩點消費者喜愛，選購指定新鮮牛排、海鮮即可享專人「免費現烤服務」，無須加價。

4月起還增加美威鮭魚與土魠魚等顧客許願烤魚品項並推出限定活動，包括「主廚日」於指定週六由主廚現場煎製牛排，單筆消費滿299元加1元，即可獲得價值百元嫩肩牛排或鮭魚切片一份（康橋門市：5/16、6/20；愿橋門市：5/9、6/27）。4月29日至6月30日止，購買指定生鮮牛排或海鮮商品單件即可加贈10點OPENPOINT，讓消費者免開火，到超商輕鬆享用美味料理。

另外，已導入19家門市的「智能果昔機」也持續拓展，超商通路獨家機型大小設計符合超商坪效需求，透過專利破壁技術與智慧標準化、自動化精準出杯，只需約90秒就能喝到一杯好喝又風味一致果昔。目前販售莓果香蕉、芒果鳳梨、草莓紅芭樂、綠果昔等4種口味(每杯售價79元)，使用100%新鮮水果製作鮮果果泥與冷凍果丁，僅少量添加蔗糖；另有熱飲「鮮玉米濃湯」(每杯售價55元)，只需約90秒就能享有彷彿現煮的口感。