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懶骨頭直接搬進飯店！新竹老爺ＸYogibo推森林系療癒主題房
全新主題房報到！新竹老爺酒店攜手全球知名懶骨頭品牌Yogibo，打造結合自然氛圍與舒適設計的療癒空間，推出期間限定的「森林小聚」主題住房專案，即日起至6月30日限時登場，3人以上入住每房6,100元起。
此專案入住豪華家庭客房一晚，依入住人數提供Le Café咖啡廳自助式早餐與迎賓茶點，再加贈新竹市立動物園門票，適合親子同遊。住宿期間也可免費使用游泳池、三溫暖、健身房及遊戲室等館內設施，享受悠閒的度假時光。
全新打造的主題房以「森林療癒」為概念，導入Yogibo經典包覆式懶骨頭家具，透過柔軟支撐與活潑色彩營造放鬆氛圍，讓旅客在城市中也能擁有度假的自在感。
此外，專案旅客還可享館內餐飲與SPA優惠，包括Le Café咖啡廳與明宮粵菜廳88折、健身沙龍SPA療程折抵，以及高鐵聯票加購優惠等。活動期間同步推出限定打卡禮，入住並於社群標記飯店與Yogibo官方帳號，即可兌換舒壓小球與品牌提袋。
相關資訊可洽：03-5631122，或上網查詢：https://www.hotelroyal.com.tw。
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