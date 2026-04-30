三商炸雞勞動節優惠來了！ 雞腿桶399元搶客

迎接51勞動節，三商炸雞推出限時5天優惠，自即日起至5月4日，「酥炸翅腿」祭出買一送一活動，原價298元，外帶特惠價149元，外皮金黃酥脆、肉質鮮嫩多汁，一口咬下香氣四溢，以親民價格就能享有兩份炸雞，為忙碌生活帶來療癒滿足。

同步登場的「感恩季」活動自4月29日至5月27日延續開跑，將人氣商品「酷樂雞腿」全面加重20%，讓飽滿肉感與多汁口感再升級。主打分享組合「6隻酷樂雞腿桶＋6塊炸雞」，原價840元，外帶特惠價399元，整桶共12塊，平均每塊約33元。無論是酥香外皮搭配鮮嫩雞肉，或與親友共享熱騰騰炸雞時光，都能以實惠價格輕鬆享受豐盛美味。

三商炸雞今年以「勞動節回饋」與「感恩分享」為主軸，透過限時優惠結合產品升級，讓消費者在節慶期間，不僅吃得飽、更吃得好，感受簡單卻真實的幸福感。

此外，三商i美食APP會員於5月1日勞動節當日可享專屬加碼回饋，凡單筆消費滿250元並完成會員入卡，即可加贈紅利點數10點。此為會員限定優惠，透過簡單入卡即可輕鬆累積點數，點數可於後續消費折抵使用，讓當次消費不僅享優惠、也能延續回饋。