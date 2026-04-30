母親節聚餐升級！ 阪前打卡送海鮮珠寶盒 聚推日本牛＋整尾魚拼盤

母親節即將到來，寵愛媽媽吃大餐最享受。「阪前鐵板燒」與「聚日式鍋物」5月祭海陸新菜、好禮齊發。5月1日-5月31日到「阪前鐵板燒」內用消費套餐，出示活動畫面、打卡分享，即可獲贈黑鑽海鮮珠寶盒。「聚 日式鍋物」5月1日-6月30日，新推出全魚海鮮拼盤、日本國產牛雪花雙拼豪華主餐，還有辛味噌鮮蠔湯在全台上市應援開涮，肯定能讓媽咪吃得滿意又開心。

網路票選日式款待系頂級鐵板燒第一名的「阪前」，今年春夏味蕾體驗再昇華，繼3月推出御品套餐納入日本A5黑樺牛、紐西蘭Lumina高地和羊等頂級食材後，更在5月母親節端出豪華海鮮寵愛媽咪。5月1日-5月31日活動期間，推出內用消費套餐打卡分享、並出示活動畫面，款待價值680元的黑鑽海鮮珠寶盒。

黑鑽海鮮珠寶盒以炙燒龍膽石斑魚肉為鋪底、點綴有黑鑽石之稱的魚子醬及粒粒飽滿的鱒魚卵，以花形最中餅盛裝，以宛如盛開的璀璨花朵，好吃又好拍，最適合款待媽媽，吃完心花朵朵開。即日起到5月31日，還能享套餐升級加購價298元起，只要半價就能吃到干貝紅寶石最中餅、極上帝王蟹腳頂級海鮮，用最頂級的奢華款待心中最重要的人，讓母親節聚餐超有面子，更是令人難忘的五感盛宴。

廣受家庭客喜愛的「聚」，則榮獲網路溫度計日式連鎖火鍋必吃名單票選第一名，以澎派海陸、濃郁日式湯頭，打造媽媽主場，5月1日-6月30日「聚 」推出全魚海鮮拼盤、日本國產牛雪花雙拼主餐。全魚海鮮拼盤嚴選當令整條魚入餐，肉質細嫩且鮮味十足、搭配鮑魚、蛤蜊，吃得有質感又超值，愛吃海鮮的媽媽必點，限定加價購520元。另外日本國產雪花牛雙拼，以擁有和牛血統的日本F1國產牛搭配美國Choice等級雪花牛，雙重牛肉口感一次就能滿足肉肉控的胃。

日式風味的辛味噌鮮蠔湯，湯頭鮮辣醇厚、隨鍋附贈鮮蠔蛤蜊拼盤超澎派，2月在台北SOGO忠孝店開賣以來深獲好評，5月1日起也將在全台門市上架，讓更多老饕都能品嚐濃郁的海味。