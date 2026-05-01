夏天必吃！盤點6間台北超人氣Gelato 排隊也甘願的神級名單曝光
近年吹起Gelato風潮，從經典開心果到創意台味口味，每一口都吃得到細緻綿密與新鮮原料的純粹。這次精選6間人氣名店，帶你一次收藏今夏最值得排隊的義式冰淇淋清單。
台北市/大安區
他們人氣招牌為酒精基底冰淇淋還有以新鮮水果製作而成的消暑義式冰淇淋，推薦點雙球款，抹茶加芒果。(MENU美食誌Jeremy以食為天提供)
台北市/大安區
在2025年榮獲國際美食評鑑肯定，拿下風味絕佳獎章。以台灣當季農產為靈感，融合天然水果、茶葉與香料細緻研發，更推出煙燻鮭魚與酒香Gelato等創新口味，帶來顛覆想像的味覺體驗。 （MENU美食誌Jeremy以食為天提供）
台北市/中山區
咖啡廳，驚人的好吃。義式冰淇淋挖很大球，每日口味不同。內用低消每人$200。 （MENU美食誌莉莉吃起來提供）
台北市/中山區
位在捷運行天宮站附近真材實料義式手工冰淇淋店，除了必點冰淇淋以外也有咖啡、茶品、甜點類可以點～寵物也有專屬冰淇淋可以點啦！冰淇淋無添加色素香精類 堅持嚴選用料手工製作！每日口味不同，主要分成水果系列及茶冰淇淋都是清爽型，推薦英倫情人口味及薰衣草口味。(MENU美食誌莉莉吃起來提供)
台北市/大安區
位在台北東門永康街的人氣Gelato，是遵循義大利規範製作，堅持不添加代糖。推薦義大利西西里開心果，濃郁地堅果香味會在口中緩緩化開來，是偏鹹不甜膩的味道。（MENU美食誌象山女子🐘提供）
台北市/大同區
位在中山赤峰街上，外觀利用紅色與綠色為基底，在一排的民宅裡格外顯眼。口味很多都很特別，必點人氣招牌開心果口味，甜筒本身的脆度不錯，滿滿的開心果讓你在嘴裡不斷咀嚼，有別於一般冰淇淋軟綿的口感，搭配鮮奶油與糖漬紅櫻桃讓整體的口感更有層次，開心果控必衝。（MENU美食誌逆媳😂提供）
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