快訊

粿王不倫判決已上網公開 無鹹濕露骨內容…他曝法官最主要考量

國1南向桃園路段大客車和3小客車連環撞釀4傷 回堵5公里

毒品糾紛凌虐命危！宜蘭男遭囚打10小時「橫紋肌溶解」丟包 2惡煞收押

聽新聞
0:00 / 0:00

中東夢幻度假首選 酋長皇宮、W、Hilton...阿布達比十大飯店榜

DailyView網路溫度計／ 網路溫度計 DailyView

一生必住的極致尊榮！

說到中東旅遊，如果您的印象還只停留在杜拜，那可就落伍啦！作為阿拉伯聯合大公國的首都，阿布達比（Abu Dhabi）近年來以絕美的自然景觀、世界級主題樂園與震撼的文化底蘊，強勢崛起成為全球高端旅客的夢幻度假首選。不管是想在無垠沙漠中當個隱世貴族、在F1賽道旁感受引擎轟鳴，還是只想躺在白沙灘上放空，這裡的頂級飯店都能將您的度假幻想放大到極致！

究竟哪間奢華飯店才是網友激推的必住清單？《網路溫度計DailyView》透過輿情分析軟體《KEYPO大數據關鍵引擎》調查近四年（2022/4/26～2026/4/25）阿布達比的十大飯店。現在就趕緊跟著我們一起開箱這份頂級住宿指南，把未來的夢幻之旅一次收藏起來吧！

No.10 瑞吉飯店

阿布達比的瑞吉飯店（St. Regis）在2026年《富比士旅遊指南》中雙雙斬獲最高殊榮的「五星級」評價，以極致的奢華底蘊帶動社群關注！品牌在當地擁有兩家風格截然不同的頂級據點，完美滿足不同客群的終極嚮往。座落於市中心濱海大道的「阿布達比瑞吉飯店」（The St. Regis Abu Dhabi），最引人矚目的便是懸掛在48樓、擁有360度海景的「天空之橋」套房；旅客還能穿越奢華的空調大理石地下通道，直達專屬的私人沙灘俱樂部。體驗過的旅客無不被其標誌性的24小時管家服務折服：「飯店非常豪華，每次與員工互動都輕鬆自在，連搭電梯都會主動關心入住感受，服務熱情周到！」

若嚮往遠離塵囂，鄰近羅浮宮的「阿布達比薩迪亞特島瑞吉度假飯店」（The St. Regis Saadiyat Island Resort）則是一座絕美的地中海避世莊園。這裡不僅擁有阿聯酋沙質最細膩的白沙灘，更貼心將泳池劃分為成人專屬與家庭兒童區。無微不至的設計讓網友大讚其為奢華典範：「建築直達碧藍海灘真的超方便，無論是成人或帶小孩的家庭都能享受完美假期，絕對是夢寐以求的度假勝地！」

No.9 卓美亞薩迪亞特島度假飯店

主打「生態永續」與「極致奢華」完美結合的卓美亞薩迪亞特島度假飯店（Jumeirah at Saadiyat Island Resort），是中東首家獲認證的「海洋冠軍」環保飯店。這裡全面落實零塑膠政策，幸運的旅客甚至能在潔白的私人沙灘上目睹玳瑁龜築巢或海豚現蹤；近期更推出流瑜珈、水培農場美食等親近大自然的專屬體驗，讓身心徹底歸零。

大部分客房不僅全面配備能俯瞰波斯灣藍綠海景的落地窗，奢華別墅更獨享私人泳池；而內建宏偉摩洛哥浴場與阿聯酋首間Bodyism健身中心的Talise Spa，更是當地首屈一指的身心療癒殿堂。絕佳的體驗讓許多旅客一試成主顧：「身為多年的回頭客，員工的體貼與美食始終無可挑剔」、「每天看著絕美海景心曠神怡」；對於招牌水療更是強力激推：「Spa真的太棒了」、「Spa與健身房非常出色，特別是令人驚豔的瑜珈課程，絕對是一次難忘的體驗」。

No.8 羅塔納飯店

發源於阿布達比的羅塔納（Rotana）集團在地主場優勢極強，境內擁有多達14至17家據點，從頂級海濱度假村到高CP值商務公寓應有盡有。若想兼顧市區購物與休閒，直通阿布達比購物中心（Abu Dhabi Mall）的阿布達比羅塔納海灘飯店（Beach Rotana）是絕佳首選；而主打公寓式房型的阿爾賈安都心羅塔納飯店（Capital Centre Arjaan by Rotana），則配備全套廚房與洗脫烘設備，深受長住型商務客青睞。

其中最受網友推崇的旗艦代表，莫過於坐落在薩迪亞特島的薩迪亞特羅塔納度假村及別墅（Saadiyat Rotana Resort & Villas）。這裡擁有極度清澈的漸層藍綠色海水與9公里長的天然細白沙灘，絕美海景讓它享有「阿布達比馬爾地夫」的浪漫美譽，不僅有機會邂逅野生海龜與海豚，更主打極致豐富的休閒設施，讓旅客紛紛留下極高評價：「住宿體驗絕對超乎預期，整個飯店和客房一塵不染」、「自助餐種類豐富，還有水上健身操、沙灘排球甚至夜間迷你高爾夫等滿滿活動可以參加」、「衷心感謝在我意外滯留阿布達比期間，飯店給予的悉心照料與熱情款待」。

No.7 大運河麗思卡爾頓飯店

阿布達比大運河麗思卡爾頓飯店（The Ritz-Carlton Abu Dhabi, Grand Canal）以15世紀威尼斯風情為靈感，由10座彎月形建築交織而成。其最震撼人心的賣點，莫過於與壯麗的謝赫扎耶德大清真寺僅一水之隔，住客從專屬陽台或花園就能飽覽清真寺的純白圓頂與晨昏美景。

除了擁有447間豪華客房與85座高隱私獨棟Villa，園區內更配置了面積達1,600平方公尺的壯闊主泳池、兒童戲水池以及遠離喧囂的成人專屬泳池，搭配沿著運河連綿的私人沙灘，將度假規格拉到極致。頂級的景觀與設施讓它長年維持極高討論度，旅客大讚：「房間通通有陽台，看著泳池和運河吹微風很棒」、「雖然飯店不年輕但維護得非常好」、「私人沙灘上連防曬乳都幫你準備好了」、「如果預算充足，很推薦來體驗不同級別的尊榮住宿」。

No.6 香格里拉科亞特沃伯瑞飯店

榮獲2026年《富比士旅遊指南》星級推薦的阿布達比香格里拉科亞特沃伯瑞飯店（Shangri-La Qaryat Al Beri, Abu Dhabi），完美揉合了古典阿拉伯奢華與亞洲的熱情招待。飯店的招牌特色，便是能在內部水道免費搭乘傳統的阿拉伯木船（Abra），穿梭於花園、水療中心與充滿異國情調的市集間，打造出獨一無二的「阿聯酋威尼斯」風情。

除了極具特色的水上木船，園區內更坐擁1公里長的純淨私人沙灘與知名水療。214間客房均設有私人陽台，讓住客能隔著運河遠眺對岸謝赫扎耶德大清真寺的壯麗全景。夢幻的景致與設施讓住客流連忘返，驚豔直呼：「美翻！房間有超大浴室與浴缸，讓人甘願做個宅女」、「純粹的阿拉伯風格讓人更加難忘，陽台迷人的運河景色更是錦上添花」。對於無敵景觀與特色體驗，網友也強烈推坑：「每天清晨大清真寺的景色都令人嘆為觀止，乘坐木船遊覽運河更增添了夢幻氛圍，先到先得強烈推薦」、「水療中心超級讚，環境優雅奢華且一塵不染！」

No.5 安納塔拉度假飯店

安納塔拉（Anantara）在阿布達比擁有極強的奢華度假版圖，據點橫跨野生動物保護島與紅樹林，但社群討論度最高、被全球旅客列入「一生必住一次」夢幻清單的，絕對是深藏在魯步哈利沙漠中的安納塔拉蓋斯爾阿薩拉沙漠度假村（Anantara Qasr Al Sarab Desert Resort）。

這座宛如海市蜃樓的「沙漠皇宮」宏偉地矗立於火紅沙丘中，客房配備的私人露台，讓旅客睜開眼就能將波浪般的金色沙浪盡收眼底。飯店中心更打造了棕櫚樹環繞的無邊際泳池，泡在沁涼池水中對望滾燙沙漠的視覺反差，將奢華感拉到極致。來到這裡當然不能錯過深度探險，從4x4越野衝沙、日落駱駝巡遊到傳統獵鷹秀，夜晚還能在毫無光害的沙丘間，享用古老浪漫的貝都因星空晚餐。震撼人心的絕景與極致款待讓旅客驚歎：「BBC說一生必須住一次，本來半信半疑，到了才知道名不虛傳」、「與世隔絕的沙漠非常撼動人心，彷彿徹底融入了阿拉伯的生活中」、「建議至少住3天2夜，風景、服務跟餐點都非常棒，絕對是會讓人想特地回訪的絕美秘境！」

No.4 阿布達比亞斯島W飯店

前身為亞斯總督飯店的阿布達比亞斯島W飯店（W Abu Dhabi-Yas Island），是全球唯一直接橫跨F1亞斯碼頭賽道（Yas Marina Circuit）的頂級飯店。其建築外觀覆蓋著由5,000多塊玻璃組成的LED網狀頂篷，夜晚點燈時流動的絢麗色彩，將科技與速度感完美拉滿。延續W品牌的前衛基因，客房設計大膽且配備智能情境燈光。最特別的是，旅客在房內陽台或頂樓極具話題的WET Deck露天泳池酒吧，就能直接俯瞰賽道上狂飆的跑車與碼頭遊艇美景，是不少F1迷必到的打卡聖地。

旅客狂推：「設計新穎具現代流線感，戶外就能看賽車與遊艇」、「靠近機場卻完全沒有飛機噪音干擾」。對於想玩翻周邊法拉利世界等景點的旅客，網友也極力大讚：「絕對是遊覽樂園的理想之選，每15分鐘就有接駁車超級方便！」此外，這裡近期更因中東空域關閉，成為許多意外滯留旅客的避風港而帶動不少討論聲量。

No.3 阿爾福山萬豪飯店

有別於主打海灘或沙漠的度假村，坐落於哈利法城的阿布達比阿爾福山萬豪飯店（Marriott Hotel Al Forsan, Abu Dhabi）以「極限運動」為核心，打造出獨樹一格的五星級體驗。飯店緊鄰國際體育度假村，住客可輕鬆體驗中東首座滑水拉力系統、專業卡丁車、漆彈射擊與馬術等豐富挑戰。園區內不僅擁有50公尺奧林匹克規格的巨型戶外泳池與兒童水上樂園，狂歡運動後還能到知名的Saray Spa享受傳統土耳其浴徹底放鬆肌肉，夜晚則極度推薦前往當地極具聲望的招牌牛排館（The Grill）大啖頂級肉品。

這裡宛如運動玩家與親子的專屬樂園，距離機場僅約10分鐘車程就能完美避開城市喧囂。許多旅客紛紛給予高度評價：「這裡有很多活動可以體驗：水療、划船、射箭、騎馬等，每項都安排得井井有條」、「寬敞的客房配有泳池、遊樂區等眾多便利設施」、「健身房設施齊全，早餐很棒，讓住宿體驗特別難忘」。

No.2 希爾頓飯店

只要入住亞斯島上的希爾頓（Hilton）系列飯店，最讚的福利便是「每人住1晚送1張四大樂園門票」，破表的CP值讓爸媽們為之瘋狂。若追求高級海濱度假感，首選坐落於亞斯灣的阿布達比亞斯島希爾頓飯店（Hilton Abu Dhabi Yas Island）；但若想體驗沉浸式的主題狂歡，絕對不能錯過全球首家華納官方授權的阿布達比華納兄弟飯店（The WB Abu Dhabi, Curio Collection by Hilton）。

踏入華納兄弟飯店宛如直接走進好萊塢片場！大門口霸氣停放著經典蝙蝠車，空間BGM還會隨著區域切換成《湯姆貓與傑利鼠》或《超人》的專屬配樂。客房更以電影敘事為靈感，配備充滿儀式感的明星化妝燈鏡。最讓孩子陷入瘋狂的，除了能邊游泳邊看動畫的戶外水上影院，還能預約兔巴哥親自推著餐車到房門口送餐的夢幻驚喜。滿滿的巧思與歡樂氛圍在社群上引起討論聲量，家長們激推狂讚：「到處都有設計巧思，Tom and Jerry會常駐門口跟小朋友玩」、「小孩過了一個月還哭著說想回去住」、「房間大又舒服，設計處處體現對兒童的關懷」、「離華納樂園非常近，很適合親子渡假哦」。

No.1 酋長皇宮文華東方飯店

近期在阿布達比10大人氣景點榜單上成功奪冠後，酋長皇宮文華東方飯店（Emirates Palace Mandarin Oriental, Abu Dhabi）再次穩坐本次十大飯店榜單的冠軍寶座！這座原為政府會議宮而建的建築耗資30億美元，使用了超過40噸黃金打造，是全球公認「唯一8星級飯店」的奢華代名詞。自2020年由文華東方集團接管並於2023年完成翻新更名後，不僅升級了頂級水療中心，更完美揉合了標誌性的東方極致待客之道。

廣達100公頃的園區外擁1.3公里私人白沙灘與專屬遊艇碼頭，內部則展現極致的奢華震撼：天花板與114個標誌性圓頂皆大量鋪設24K金箔，盡顯金碧輝煌。來此必體驗的儀式感，絕對是享用一杯灑滿食用金箔的招牌黃金卡布奇諾，大廳更設有全球知名的「Gold to Go」ATM讓賓客隨時購買金條。此外，瑞士頂級珠寶世家PIAGET伯爵於2024年在此舉辦150週年慶典時，品牌大使泰國男星Apo Nattawin親臨揭幕，也讓飯店的討論熱度直接衝上頂峰。

旅客對於這般極致體驗給予滿分肯定：「房間富麗堂皇，處處可以感受到金錢的力量」、「金碧輝煌的程度讓人震撼，金箔的使用完全沒在客氣」、「大廳可以直接買金幣或金條，貧窮真的限制了想像啊」、「房間空間寬敞細節到位，公共設施與環境維護近乎完美，處處展現阿布達比獨有的尊貴與從容」。

分析說明

本研究資料由大數據(股)公司旗下輿情分析軟體《KEYPO大數據關鍵引擎》提供，分析時間範圍為2022年4月26日至2026年4月25日。

《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析軟體係擁有巨量資料，以人工智慧作為語意分析之工具，每月處理1500億以上中文資料的網路社群數據庫，其內容涵蓋Facebook、YouTube、Threads、TikTok、Instagram、新聞媒體、討論區、部落格等網站。本調查針對討論主題相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本次主題分析與排序依據。

本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。

〖網路溫度計DailyView調查結果之圖文，未經授權請勿轉載、改寫〗

看更多網路溫度計文章
阿布達比10大人氣景點公開！羅浮宮、法拉利世界、酋長皇宮酒店必去
別只瘋杜拜巧克力！杜拜最新人氣景點TOP 10　哈里發塔、未來博物館必逛
2026十大行李箱品牌揭曉！RIMOWA、萬國通路誰奪冠？出國旅遊必看
2026日本旅遊景點推薦！十大必看世界遺產　富士山、合掌村、姬路城誰第一？
超人氣日本樂園TOP 10　PokéPark KANTO、吉伊卡哇強勢進榜

中東 飯店 杜拜 阿拉伯 網路溫度計

網路溫度計 DailyView

追蹤

延伸閱讀

明明風景超美！他好奇澎湖人氣為何輸沖繩、濟州 網點3劣勢：交通問題大

惠宇秋紅谷 七期鉅作 千坪造境 新案登場

打開窗就是「宮古藍」！宮古島必住無敵海景飯店、平價住宿推薦

宛如私人莊園的極致非洲獵遊 滿足獨特、專屬、高度隱私的頂級旅遊需求

相關新聞

30年風味走出餐廳 義麵教父打造可帶走的歐風餐桌體驗

深耕台中餐飲市場逾30年、被業界譽為「義麵教父」的Mooie花園餐廳主理人Hendrik，攜手創意總監江芝妍，28日正式推出全新「歐風料理系列」，並於活動現場透過料理示範與試吃互動，呈現產品從開發到完

中東夢幻度假首選 酋長皇宮、W、Hilton...阿布達比十大飯店榜

UAE阿拉伯聯合大公國首都已成高端旅遊霸主！從金碧輝煌的奢華行宮、華納兄弟聯名旅宿到絕美沙漠度假村，此生必住十大阿布達比夢幻住宿清單。

GD聯名啤酒「DAISY ALE」來了！粉絲快衝小七、全家開喝

在韓國爆紅的GD（G-DRAGON）聯名啤酒「常陸野貓頭鷹-雛菊愛爾啤酒」（Hitachino Nest Daisy Ale），終於登陸台灣，粉絲們從現在起不需要飛韓國，也能夠喝得到了！

日本東北4大祭 盛夏魅力必收

今年夏天就前往日本東北青森縣與秋田縣，感受四大夏日祭典，包含八戶三社大祭、五所川原立佞武多、青森睡魔祭、秋田竿燈祭，有行旅安排絕佳付費座席，在巨型燈籠、華麗裝飾與傳統樂聲交織下感受祭典震撼，旅宿安排貼

母親節膳馨以台灣風土桌菜寵媽 下半年插旗台北大巨蛋

隨著母親節腳步將近，台中人氣台菜品牌「膳馨」母親節桌菜預約熱度持續升溫。同時，膳馨餐飲集團也預告將於今年下半年將進軍台北大巨蛋Garden City，品牌首度至北部展店，也將作為未來全台拓點的前哨。

台北最強清粥小菜「小品雅廚」插旗信義區！30多種小菜、開到凌晨5點

連續2年獲得米其林指南必比登推介的台北人氣清粥小菜「小品雅廚」，即將在5月1日正式進駐信義區。店內延續本店的經典菜色，提供番茄炒蛋、滷豆腐、甜不辣、丁香苦瓜等小菜，還有白粥與白飯，加上營業時間至凌晨5

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。