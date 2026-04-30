中東夢幻度假首選 酋長皇宮、W、Hilton...阿布達比十大飯店榜

一生必住的極致尊榮！

說到中東旅遊，如果您的印象還只停留在杜拜，那可就落伍啦！作為阿拉伯聯合大公國的首都，阿布達比（Abu Dhabi）近年來以絕美的自然景觀、世界級主題樂園與震撼的文化底蘊，強勢崛起成為全球高端旅客的夢幻度假首選。不管是想在無垠沙漠中當個隱世貴族、在F1賽道旁感受引擎轟鳴，還是只想躺在白沙灘上放空，這裡的頂級飯店都能將您的度假幻想放大到極致！

究竟哪間奢華飯店才是網友激推的必住清單？《網路溫度計DailyView》透過輿情分析軟體《KEYPO大數據關鍵引擎》調查近四年（2022/4/26～2026/4/25）阿布達比的十大飯店。現在就趕緊跟著我們一起開箱這份頂級住宿指南，把未來的夢幻之旅一次收藏起來吧！

No.10 瑞吉飯店

阿布達比的瑞吉飯店（St. Regis）在2026年《富比士旅遊指南》中雙雙斬獲最高殊榮的「五星級」評價，以極致的奢華底蘊帶動社群關注！品牌在當地擁有兩家風格截然不同的頂級據點，完美滿足不同客群的終極嚮往。座落於市中心濱海大道的「阿布達比瑞吉飯店」（The St. Regis Abu Dhabi），最引人矚目的便是懸掛在48樓、擁有360度海景的「天空之橋」套房；旅客還能穿越奢華的空調大理石地下通道，直達專屬的私人沙灘俱樂部。體驗過的旅客無不被其標誌性的24小時管家服務折服：「飯店非常豪華，每次與員工互動都輕鬆自在，連搭電梯都會主動關心入住感受，服務熱情周到！」

若嚮往遠離塵囂，鄰近羅浮宮的「阿布達比薩迪亞特島瑞吉度假飯店」（The St. Regis Saadiyat Island Resort）則是一座絕美的地中海避世莊園。這裡不僅擁有阿聯酋沙質最細膩的白沙灘，更貼心將泳池劃分為成人專屬與家庭兒童區。無微不至的設計讓網友大讚其為奢華典範：「建築直達碧藍海灘真的超方便，無論是成人或帶小孩的家庭都能享受完美假期，絕對是夢寐以求的度假勝地！」

No.9 卓美亞薩迪亞特島度假飯店

主打「生態永續」與「極致奢華」完美結合的卓美亞薩迪亞特島度假飯店（Jumeirah at Saadiyat Island Resort），是中東首家獲認證的「海洋冠軍」環保飯店。這裡全面落實零塑膠政策，幸運的旅客甚至能在潔白的私人沙灘上目睹玳瑁龜築巢或海豚現蹤；近期更推出流瑜珈、水培農場美食等親近大自然的專屬體驗，讓身心徹底歸零。

大部分客房不僅全面配備能俯瞰波斯灣藍綠海景的落地窗，奢華別墅更獨享私人泳池；而內建宏偉摩洛哥浴場與阿聯酋首間Bodyism健身中心的Talise Spa，更是當地首屈一指的身心療癒殿堂。絕佳的體驗讓許多旅客一試成主顧：「身為多年的回頭客，員工的體貼與美食始終無可挑剔」、「每天看著絕美海景心曠神怡」；對於招牌水療更是強力激推：「Spa真的太棒了」、「Spa與健身房非常出色，特別是令人驚豔的瑜珈課程，絕對是一次難忘的體驗」。

No.8 羅塔納飯店

發源於阿布達比的羅塔納（Rotana）集團在地主場優勢極強，境內擁有多達14至17家據點，從頂級海濱度假村到高CP值商務公寓應有盡有。若想兼顧市區購物與休閒，直通阿布達比購物中心（Abu Dhabi Mall）的阿布達比羅塔納海灘飯店（Beach Rotana）是絕佳首選；而主打公寓式房型的阿爾賈安都心羅塔納飯店（Capital Centre Arjaan by Rotana），則配備全套廚房與洗脫烘設備，深受長住型商務客青睞。

其中最受網友推崇的旗艦代表，莫過於坐落在薩迪亞特島的薩迪亞特羅塔納度假村及別墅（Saadiyat Rotana Resort & Villas）。這裡擁有極度清澈的漸層藍綠色海水與9公里長的天然細白沙灘，絕美海景讓它享有「阿布達比馬爾地夫」的浪漫美譽，不僅有機會邂逅野生海龜與海豚，更主打極致豐富的休閒設施，讓旅客紛紛留下極高評價：「住宿體驗絕對超乎預期，整個飯店和客房一塵不染」、「自助餐種類豐富，還有水上健身操、沙灘排球甚至夜間迷你高爾夫等滿滿活動可以參加」、「衷心感謝在我意外滯留阿布達比期間，飯店給予的悉心照料與熱情款待」。

No.7 大運河麗思卡爾頓飯店

阿布達比大運河麗思卡爾頓飯店（The Ritz-Carlton Abu Dhabi, Grand Canal）以15世紀威尼斯風情為靈感，由10座彎月形建築交織而成。其最震撼人心的賣點，莫過於與壯麗的謝赫扎耶德大清真寺僅一水之隔，住客從專屬陽台或花園就能飽覽清真寺的純白圓頂與晨昏美景。

除了擁有447間豪華客房與85座高隱私獨棟Villa，園區內更配置了面積達1,600平方公尺的壯闊主泳池、兒童戲水池以及遠離喧囂的成人專屬泳池，搭配沿著運河連綿的私人沙灘，將度假規格拉到極致。頂級的景觀與設施讓它長年維持極高討論度，旅客大讚：「房間通通有陽台，看著泳池和運河吹微風很棒」、「雖然飯店不年輕但維護得非常好」、「私人沙灘上連防曬乳都幫你準備好了」、「如果預算充足，很推薦來體驗不同級別的尊榮住宿」。

No.6 香格里拉科亞特沃伯瑞飯店

榮獲2026年《富比士旅遊指南》星級推薦的阿布達比香格里拉科亞特沃伯瑞飯店（Shangri-La Qaryat Al Beri, Abu Dhabi），完美揉合了古典阿拉伯奢華與亞洲的熱情招待。飯店的招牌特色，便是能在內部水道免費搭乘傳統的阿拉伯木船（Abra），穿梭於花園、水療中心與充滿異國情調的市集間，打造出獨一無二的「阿聯酋威尼斯」風情。

除了極具特色的水上木船，園區內更坐擁1公里長的純淨私人沙灘與知名水療。214間客房均設有私人陽台，讓住客能隔著運河遠眺對岸謝赫扎耶德大清真寺的壯麗全景。夢幻的景致與設施讓住客流連忘返，驚豔直呼：「美翻！房間有超大浴室與浴缸，讓人甘願做個宅女」、「純粹的阿拉伯風格讓人更加難忘，陽台迷人的運河景色更是錦上添花」。對於無敵景觀與特色體驗，網友也強烈推坑：「每天清晨大清真寺的景色都令人嘆為觀止，乘坐木船遊覽運河更增添了夢幻氛圍，先到先得強烈推薦」、「水療中心超級讚，環境優雅奢華且一塵不染！」

No.5 安納塔拉度假飯店

安納塔拉（Anantara）在阿布達比擁有極強的奢華度假版圖，據點橫跨野生動物保護島與紅樹林，但社群討論度最高、被全球旅客列入「一生必住一次」夢幻清單的，絕對是深藏在魯步哈利沙漠中的安納塔拉蓋斯爾阿薩拉沙漠度假村（Anantara Qasr Al Sarab Desert Resort）。

這座宛如海市蜃樓的「沙漠皇宮」宏偉地矗立於火紅沙丘中，客房配備的私人露台，讓旅客睜開眼就能將波浪般的金色沙浪盡收眼底。飯店中心更打造了棕櫚樹環繞的無邊際泳池，泡在沁涼池水中對望滾燙沙漠的視覺反差，將奢華感拉到極致。來到這裡當然不能錯過深度探險，從4x4越野衝沙、日落駱駝巡遊到傳統獵鷹秀，夜晚還能在毫無光害的沙丘間，享用古老浪漫的貝都因星空晚餐。震撼人心的絕景與極致款待讓旅客驚歎：「BBC說一生必須住一次，本來半信半疑，到了才知道名不虛傳」、「與世隔絕的沙漠非常撼動人心，彷彿徹底融入了阿拉伯的生活中」、「建議至少住3天2夜，風景、服務跟餐點都非常棒，絕對是會讓人想特地回訪的絕美秘境！」

No.4 阿布達比亞斯島W飯店

前身為亞斯總督飯店的阿布達比亞斯島W飯店（W Abu Dhabi-Yas Island），是全球唯一直接橫跨F1亞斯碼頭賽道（Yas Marina Circuit）的頂級飯店。其建築外觀覆蓋著由5,000多塊玻璃組成的LED網狀頂篷，夜晚點燈時流動的絢麗色彩，將科技與速度感完美拉滿。延續W品牌的前衛基因，客房設計大膽且配備智能情境燈光。最特別的是，旅客在房內陽台或頂樓極具話題的WET Deck露天泳池酒吧，就能直接俯瞰賽道上狂飆的跑車與碼頭遊艇美景，是不少F1迷必到的打卡聖地。

旅客狂推：「設計新穎具現代流線感，戶外就能看賽車與遊艇」、「靠近機場卻完全沒有飛機噪音干擾」。對於想玩翻周邊法拉利世界等景點的旅客，網友也極力大讚：「絕對是遊覽樂園的理想之選，每15分鐘就有接駁車超級方便！」此外，這裡近期更因中東空域關閉，成為許多意外滯留旅客的避風港而帶動不少討論聲量。

No.3 阿爾福山萬豪飯店

有別於主打海灘或沙漠的度假村，坐落於哈利法城的阿布達比阿爾福山萬豪飯店（Marriott Hotel Al Forsan, Abu Dhabi）以「極限運動」為核心，打造出獨樹一格的五星級體驗。飯店緊鄰國際體育度假村，住客可輕鬆體驗中東首座滑水拉力系統、專業卡丁車、漆彈射擊與馬術等豐富挑戰。園區內不僅擁有50公尺奧林匹克規格的巨型戶外泳池與兒童水上樂園，狂歡運動後還能到知名的Saray Spa享受傳統土耳其浴徹底放鬆肌肉，夜晚則極度推薦前往當地極具聲望的招牌牛排館（The Grill）大啖頂級肉品。

這裡宛如運動玩家與親子的專屬樂園，距離機場僅約10分鐘車程就能完美避開城市喧囂。許多旅客紛紛給予高度評價：「這裡有很多活動可以體驗：水療、划船、射箭、騎馬等，每項都安排得井井有條」、「寬敞的客房配有泳池、遊樂區等眾多便利設施」、「健身房設施齊全，早餐很棒，讓住宿體驗特別難忘」。

No.2 希爾頓飯店

只要入住亞斯島上的希爾頓（Hilton）系列飯店，最讚的福利便是「每人住1晚送1張四大樂園門票」，破表的CP值讓爸媽們為之瘋狂。若追求高級海濱度假感，首選坐落於亞斯灣的阿布達比亞斯島希爾頓飯店（Hilton Abu Dhabi Yas Island）；但若想體驗沉浸式的主題狂歡，絕對不能錯過全球首家華納官方授權的阿布達比華納兄弟飯店（The WB Abu Dhabi, Curio Collection by Hilton）。

踏入華納兄弟飯店宛如直接走進好萊塢片場！大門口霸氣停放著經典蝙蝠車，空間BGM還會隨著區域切換成《湯姆貓與傑利鼠》或《超人》的專屬配樂。客房更以電影敘事為靈感，配備充滿儀式感的明星化妝燈鏡。最讓孩子陷入瘋狂的，除了能邊游泳邊看動畫的戶外水上影院，還能預約兔巴哥親自推著餐車到房門口送餐的夢幻驚喜。滿滿的巧思與歡樂氛圍在社群上引起討論聲量，家長們激推狂讚：「到處都有設計巧思，Tom and Jerry會常駐門口跟小朋友玩」、「小孩過了一個月還哭著說想回去住」、「房間大又舒服，設計處處體現對兒童的關懷」、「離華納樂園非常近，很適合親子渡假哦」。

No.1 酋長皇宮文華東方飯店

近期在阿布達比10大人氣景點榜單上成功奪冠後，酋長皇宮文華東方飯店（Emirates Palace Mandarin Oriental, Abu Dhabi）再次穩坐本次十大飯店榜單的冠軍寶座！這座原為政府會議宮而建的建築耗資30億美元，使用了超過40噸黃金打造，是全球公認「唯一8星級飯店」的奢華代名詞。自2020年由文華東方集團接管並於2023年完成翻新更名後，不僅升級了頂級水療中心，更完美揉合了標誌性的東方極致待客之道。

廣達100公頃的園區外擁1.3公里私人白沙灘與專屬遊艇碼頭，內部則展現極致的奢華震撼：天花板與114個標誌性圓頂皆大量鋪設24K金箔，盡顯金碧輝煌。來此必體驗的儀式感，絕對是享用一杯灑滿食用金箔的招牌黃金卡布奇諾，大廳更設有全球知名的「Gold to Go」ATM讓賓客隨時購買金條。此外，瑞士頂級珠寶世家PIAGET伯爵於2024年在此舉辦150週年慶典時，品牌大使泰國男星Apo Nattawin親臨揭幕，也讓飯店的討論熱度直接衝上頂峰。

旅客對於這般極致體驗給予滿分肯定：「房間富麗堂皇，處處可以感受到金錢的力量」、「金碧輝煌的程度讓人震撼，金箔的使用完全沒在客氣」、「大廳可以直接買金幣或金條，貧窮真的限制了想像啊」、「房間空間寬敞細節到位，公共設施與環境維護近乎完美，處處展現阿布達比獨有的尊貴與從容」。

分析說明

本研究資料由大數據(股)公司旗下輿情分析軟體《KEYPO大數據關鍵引擎》提供，分析時間範圍為2022年4月26日至2026年4月25日。

《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析軟體係擁有巨量資料，以人工智慧作為語意分析之工具，每月處理1500億以上中文資料的網路社群數據庫，其內容涵蓋Facebook、YouTube、Threads、TikTok、Instagram、新聞媒體、討論區、部落格等網站。本調查針對討論主題相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本次主題分析與排序依據。

本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。

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