GD聯名啤酒「DAISY ALE」來了！粉絲快衝小七、全家開喝

在韓國爆紅的GD（G-DRAGON）聯名啤酒「常陸野貓頭鷹-雛菊愛爾啤酒」（Hitachino Nest Daisy Ale），終於登陸台灣，粉絲們從現在起不需要飛韓國，也能夠喝得到了！

這款充滿藝術氣息的限量新作，來自在精釀啤酒界享譽國際的日本百年酒造「木內酒造」旗下經典品牌「常陸野貓頭鷹（Hitachino Nest）」，這次推出的「雛菊愛爾啤酒」（DAISY ALE），不僅是風味上的創新，更是一場流行時尚美學的展演。

在設計上，由 G-DRAGON 的個人品牌 PEACEMINUSONE 深度參與，捨棄了以往單一雛菊的既定印象，改以雛菊花朵蔓延綻放的意境，將圖騰藝術完整呈現在薄荷綠的罐身之上，展現出極具個性的潮流感。

除了吸睛的包裝設計外，這款啤酒的風味表現同樣令人期待。常陸野貓頭鷹憑藉多年來的釀造工藝，風味設計同樣以雛菊的華麗與纖細為主題，加入洋甘菊與蜂蜜進行釀造，整體口感更加柔和且富有層次。入口首先感受到細緻優雅的花香氣息，隨之而來的是淡雅蜂蜜甜感與輕盈麥香，整體風味清新且帶有微果香調性，中段口感圓潤滑順，尾韻乾淨俐落。

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本次限定商品由PEACEMINUSONE參與設計，搭配醒目的貓頭鷹標誌。圖／美樂啤酒提供 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

350毫升版本建議零售價99元，於7-Eleven、全家販售。圖／美樂啤酒提供 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康