《祭弒》走火入魔窮到獻祭親生子！藏驚悚彩蛋

由莊凱勛與天心主演的《祭弒》成功打破了以往台灣恐怖片的既定框架。

電影並未流於單純的感官刺激，巧妙地將社會底層的寫實悲歌與台灣在地的宮廟文化、邪教禁術深度揉合，相比起刻意製造的視覺驚嚇，它是一部披著靈異外衣的家庭倫理悲劇。

故事的核心源自於一個被貧窮與賭債逼入絕境的父親...莊凱勛為擺脫債主糾纏，不惜重拾邪教禁術，拿親生骨肉的運勢去祭祀換取橫財。

祭弒／劇照

在恐怖氛圍的營造上，導演向觀眾施加心理層面的壓迫感，透過邪教儀式與揮之不去的怨靈元素，疊出令人窒息的恐懼。

為抗衡這股邪惡力量，曹佑寧飾演的宮廟青年小拓更是片中一大亮點。

小拓是大女兒念琪（項婕如飾）的同學，他繼承了母親的靈媒體質，一眼就看穿念琪背後纏繞的深沉怨念。

祭弒／劇照

曹佑寧這次跳脫以往形象，化身神明乩身辦事驅魔，為這場善惡對決增添了極具台灣民俗色彩的張力。

祭弒／劇照

天心飾演的母親在劇中展現了極具張力的情感層次，完美詮釋了母愛的偉大；無論是基於無私的愛還是深沉的仇恨，母親為了保護孩子所能爆發出的力量。

祭弒／劇照

《祭弒》恐怖程度達標，電影最後還藏有令人期待的彩蛋伏筆，似乎暗示著故事還有更多未解之謎...

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