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母親節膳馨以台灣風土桌菜寵媽 下半年插旗台北大巨蛋

經濟日報／ 記者宋健生／台中即時報導
膳馨今年母親節以「土地孕育」為核心概念，將台灣各地風土食材融入節慶桌菜。記者宋健生／攝影
膳馨今年母親節以「土地孕育」為核心概念，將台灣各地風土食材融入節慶桌菜。記者宋健生／攝影

隨著母親節腳步將近，台中人氣台菜品牌「膳馨」母親節桌菜預約熱度持續升溫。同時，膳馨餐飲集團也預告將於今年下半年將進軍台北大巨蛋Garden City，品牌首度至北部展店，也將作為未來全台拓點的前哨。

膳馨餐飲集團創辦人鄭乃綱表示，觀察近年聚餐趨勢，消費者不僅重視菜色美味，更講究情感價值與用餐體驗，膳馨今年以「土地孕育」為核心概念，將台灣各地風土食材融入節慶桌菜，透過一道道料理傳遞對母親深刻的感謝。

鄭乃綱指出，呼應母親如同土地般滋養萬物的意象，今年母親節桌菜嚴選多款台灣在地特色食材入菜，包括常見原住民料理的刺蔥、東部日曬飛魚乾、珍稀鳳尾筍，以及當令的茭白筍與澎湖角瓜等，透過主廚細膩詮釋，將產地風味與人情溫度融合，讓餐桌不只是味覺饗宴，更是一場關於土地與親情的深刻對話。

主打料理「爐烤刺蔥巴萊雞」嚴選友善放牧的巴萊雞，佐以刺蔥及多款香料醃製入味，經低溫爐烤工法鎖住肉汁，呈現外皮微酥、內裡多汁的絕佳口感。刺蔥作為原住民族重要的香料作物，帶有獨特草本香氣，不僅可以提升風味層次，也為料理注入文化底蘊。

另一道「日曬飛魚乾拌飯」，將日曬熟成的飛魚乾拌入米飯中，整體鹹香交織，展現濃郁鮮香的風味魅力。「鳳尾筍乾燒大蝦」選用鮮活草蝦與珍稀鳳尾筍，以慢火燒製，使醬汁層層滲入，交織出鮮甜與醬香的底蘊。

鄭乃綱表示，鳳尾筍被譽為「筍乾中的LV」，取自麻竹筍最嫩部位，口感柔嫩且帶有天然發酵的微酸香氣，過去多為外銷高級食材，如今成為餐桌上的珍貴滋味。

「白玉水筍燴角瓜」則以清燴料理手法展現食材的原味，選用埔里茭白筍與澎湖稜角絲瓜，展現脆嫩清甜的自然口感。

膳馨餐飲集團公關副總蔡馨誼指出，母親節不僅是聚餐檔期，更是一場關於「感謝」與「陪伴」的情感實踐。今年透過「土地孕育」的主題，讓消費者在品嚐台灣風土滋味的同時，也能重新感受母親長久以來的付出與滋養。

此外，膳馨餐飲集團也持續拓展品牌版圖，宣布將於下半年進駐台北大巨蛋Garden City。本次北上展店，不僅象徵品牌邁向全台的重要里程碑，也讓更多消費者感受台菜文化的深厚底蘊與創新。而在母親節訂位熱潮與展店計畫雙重推進下，膳馨餐飲集團正以穩健步伐，持續書寫屬於台灣味的嶄新篇章。

「鳳尾筍乾燒大蝦」選用鮮活草蝦與珍稀鳳尾筍，以慢火燒製，交織出鮮甜與醬香底蘊。記者宋健生／攝影
「鳳尾筍乾燒大蝦」選用鮮活草蝦與珍稀鳳尾筍，以慢火燒製，交織出鮮甜與醬香底蘊。記者宋健生／攝影

「日曬飛魚乾拌飯」將日曬熟成的飛魚乾拌入米飯中，展現濃郁鮮香的風味魅力。記者宋健生／攝影
「日曬飛魚乾拌飯」將日曬熟成的飛魚乾拌入米飯中，展現濃郁鮮香的風味魅力。記者宋健生／攝影

「爐烤刺蔥巴萊雞」嚴選友善放牧的巴萊雞，佐以刺蔥及多款香料醃製入味。記者宋健生／攝影
「爐烤刺蔥巴萊雞」嚴選友善放牧的巴萊雞，佐以刺蔥及多款香料醃製入味。記者宋健生／攝影

母親節 台北 台中

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