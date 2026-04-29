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台北最強清粥小菜「小品雅廚」插旗信義區！30多種小菜、開到凌晨5點
連續2年獲得米其林指南必比登推介的台北人氣清粥小菜「小品雅廚」，即將在5月1日正式進駐信義區。店內延續本店的經典菜色，提供番茄炒蛋、滷豆腐、甜不辣、丁香苦瓜等小菜，還有白粥與白飯，加上營業時間至凌晨5:00，將為信義區打造一處全新的深夜食堂。
小品雅廚本店位於台北市中山區，鄰近中山國小捷運站、亞都麗緻大飯店，已經擁有40多年的歷史。店內提供有多樣化的小菜，從豆腐乳、鹹蛋、麵筋，一直到雙冬麵輪、酸豇豆、蕃茄炒蛋、宮保皮蛋、回鍋肉、辣子雞丁，總品項超過30餘種，價格每份自25元起。
店內的小菜看似平凡簡單，但是在火候與食材均十分講究，因此獲得許多顧客青睞，更被網友暱稱為「台北最強宵夜清粥小菜」。例如招牌的「番茄炒蛋」，酸甜比例均衡，口感滑順，每份60元；「乾扁四季豆」帶著鍋氣與微辣香氣，十分下飯，每份85元。
全新開幕的雅品小廚市府店，共計規劃40席座位，營業時間自18:00至凌晨5:00。店內採開放式餐檯，餐點內容、價格均與本店相同，民眾均可自由選擇喜愛的餐點，搭配上兼具溫馨與現代感的用餐環境，為消費者帶來熟悉與安心的味覺體驗。
【小品雅廚 市府店】
地址：台北市信義區忠孝東路五段37號
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