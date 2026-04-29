母親節吃什麼？茹絲葵推限定奢華套餐 攜手法朋獻上甜蜜驚喜

隨著母親節腳步接近，如何挑選一頓優質的餐點來慰勞平日操勞的母親，成了許多子女的熱門話題。以經典滋滋作響牛排聞名的「茹絲葵經典牛排館」，今年特別為母親節精心策劃了期間限定套餐，自5月1日至5月10日於全台門市同步供應，依主餐不同，價格為新台幣3,240元至4,190元（另加收10%服務費），期待用精緻工藝與雋永美味，與每位子女共同創造屬於家的溫暖記憶。

今年的母親節限定套餐，不僅承襲了茹絲葵一貫堅持的紐奧良法式料理靈魂，更從前菜、經典主餐到配菜，都準備了豐富多樣的選擇，方便賓客依據媽媽的喜好自由搭配。前菜有「甜玉米碎培根酪梨莊園沙拉」、「香煎干貝」或」龍蝦湯」三種選項。在主餐方面，依照不同預算，有「美國菲力牛排搭配半份新鮮活龍蝦」、「美國菲力牛排佐香酥松露」、「美國頂級肋眼或紐約牛排」、「燒烤羊排」四款選擇。

除了招牌的主餐饗宴，茹絲葵今年更跨界攜手精品甜點品牌「Le Ruban 法朋烘焙甜點坊」，共同研發出母親節限定的「馨香花意——焦糖蘋果旅人蛋糕」。

這款甜點以茹絲葵經典的蘋果派為靈感，將原有的酥鬆派皮轉化為紮實細緻的香草蛋糕體，並選用細火慢熬的蘋果丁作為內餡，融合焦糖的深層甜韻，最後佐以肉桂與豆蔻點綴。這抹溫潤且優雅的甜蜜餘韻，將為母親節大餐畫下完美的句點，讓媽媽在佳節中感受滿滿的幸福與寵愛。

高溫陶瓷盤上的紐約牛排，香氣濃郁誘人，是紮實口感與醇厚肉香兼具的經典美味。圖／茹絲葵提供

茹絲葵推出母親節限定套餐，豐盛料理呈現溫馨團聚風味，以極致美味共度佳節。圖／茹絲葵提供