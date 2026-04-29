快訊

一撞害死女警…肇事女大生只顧機車未道歉遭撻伐 學校回應了

4縣市發布大雨特報！雷雨狂炸到明清晨 氣象署提醒慎防積水、坍方

2026報稅季來了！綜所稅新制重點整理 申報避雷指南全攻略

聽新聞
0:00 / 0:00

粉絲敲碗成功！「CHOYA酷繽沙」限時回歸 快衝全家開喝

聯合報／ 記者 高婉珮 ／即時報導
CHOYA梅子芒果調酒酷繽沙組合。圖／黑松提供 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
CHOYA梅子芒果調酒酷繽沙組合。圖／黑松提供 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

曾締造一週內完售、累積銷售突破千萬杯的超人氣「CHOYA酷繽沙」，在眾多粉絲引頸期盼下，終於宣布正式回歸。這款由日本國民梅酒品牌CHOYA聯手全家便利商店推出的夏日限定冰品，今年不僅延續了經典風味，更特別在配方上大膽創新，為酷暑注入滿滿的清涼氣息。

此次強勢回歸的「CHOYA梅子芒果酷繽沙」，以日本頂級紀州南高梅梅汁作為冰沙基底，完美融合了蘋果、白葡萄、檸檬與水蜜桃等多種果汁，打造出層次分明且清爽的酸甜口感。最引人注目的亮點，在於今年特別添加了盛夏指標性的「芒果青丁」與芒果泥，果肉的細緻口感搭配微酸果香，讓每一口都充滿驚喜，成為今年夏天絕對不能錯過的消暑聖品。

為了讓消費者能有更具儀式感的「微醺」體驗，業者同步祭出期間限定的優惠組合。自4月29日起至5月12日止，凡購買「CHOYA梅子芒果酷繽沙」，即可以優惠價119元（原價140元）搭配60毫升的「The CHOYA至極梅酒」一同享用。透過將梅酒直接加入冰沙中，能創造出更濃郁且帶有大人味的成熟口感，無論是午后解膩或是下班後的放鬆小酌，都能輕鬆解鎖微醺的療癒感。由於這波活動為限時限量，建議想嚐鮮的民眾動作要快，以免向隅。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

購買60毫升「The CHOYA至極梅酒」搭配「CHOYA梅子芒果酷繽沙」調酒冰沙組合，優惠價119元。圖／黑松提供 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
購買60毫升「The CHOYA至極梅酒」搭配「CHOYA梅子芒果酷繽沙」調酒冰沙組合，優惠價119元。圖／黑松提供 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

CHOYA梅酒攜手全家便利商店，推出夏日限定「CHOYA梅子芒果酷繽沙」。圖／黑松提供 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
CHOYA梅酒攜手全家便利商店，推出夏日限定「CHOYA梅子芒果酷繽沙」。圖／黑松提供 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

日本 品牌 冰沙

延伸閱讀

「CHOYA 酷繽沙限時回歸」 人氣飲品4月29日起全家開賣

TEATOP「考生強運飲品」抽STANLEY隨手杯！春水堂×plantica聯名登場

壽司郎「黑鮪魚大腹70元」＋九州主題餐！爭鮮×線條小狗超萌週邊登場

從家庭廚房到海外爆紅！唐舖子用「一顆糖」翻轉人生 母親節禮盒亮點一次看

相關新聞

30年風味走出餐廳 義麵教父打造可帶走的歐風餐桌體驗

深耕台中餐飲市場逾30年、被業界譽為「義麵教父」的Mooie花園餐廳主理人Hendrik，攜手創意總監江芝妍，28日正式推出全新「歐風料理系列」，並於活動現場透過料理示範與試吃互動，呈現產品從開發到完

母親節吃什麼？茹絲葵推限定奢華套餐 攜手法朋獻上甜蜜驚喜

隨著母親節腳步接近，如何挑選一頓優質的餐點來慰勞平日操勞的母親，成了許多子女的熱門話題。以經典滋滋作響牛排聞名的「茹絲葵經典牛排館」，今年特別為母親節精心策劃了期間限定套餐，自5月1日至5月10日於全

粉絲敲碗成功！「CHOYA酷繽沙」限時回歸 快衝全家開喝

曾締造一週內完售、累積銷售突破千萬杯的超人氣「CHOYA酷繽沙」，在眾多粉絲引頸期盼下，終於宣布正式回歸。這款由日本國民梅酒品牌CHOYA聯手全家便利商店推出的夏日限定冰品，今年不僅延續了經典風味，更

質享美好生活！Panasonic微型旗艦家電新品亮相 打造小宅精緻日常

Panasonic舉辦春季新品發表會，以「質享美好生活」為主題，推出一系列融合減法設計與智慧科技的微型旗艦家電，協助消費者簡化繁瑣家務，將日常瑣事昇華為高品質的享受。

總值上看18億！伯爵EXTRALEGANZA頂級珠寶展 不羈、華美與自由的總和

瑞士高級珠寶品牌伯爵（PIAGET）今日在台舉辦為期三日的《Shapes of EXTRALEGANZA奢雅之形》頂級珠寶展，帶來頂級珠寶、頂級珠寶表合計超過180件，總價上看18億。展出涵蓋大量首度

巨大法式吐司超吸睛！S&W Grill全新春夏菜單好療癒

承襲Smith & Wollensky的專業牛排底蘊，S&W Grill始終以更自由、摩登的方式重新演繹美式餐飲。隨著季節更迭，S&W Grill推出全新春夏菜單，將美式經典元素結合大膽創意與個人化選

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。