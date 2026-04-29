粉絲敲碗成功！「CHOYA酷繽沙」限時回歸 快衝全家開喝

曾締造一週內完售、累積銷售突破千萬杯的超人氣「CHOYA酷繽沙」，在眾多粉絲引頸期盼下，終於宣布正式回歸。這款由日本國民梅酒品牌CHOYA聯手全家便利商店推出的夏日限定冰品，今年不僅延續了經典風味，更特別在配方上大膽創新，為酷暑注入滿滿的清涼氣息。

此次強勢回歸的「CHOYA梅子芒果酷繽沙」，以日本頂級紀州南高梅梅汁作為冰沙基底，完美融合了蘋果、白葡萄、檸檬與水蜜桃等多種果汁，打造出層次分明且清爽的酸甜口感。最引人注目的亮點，在於今年特別添加了盛夏指標性的「芒果青丁」與芒果泥，果肉的細緻口感搭配微酸果香，讓每一口都充滿驚喜，成為今年夏天絕對不能錯過的消暑聖品。

為了讓消費者能有更具儀式感的「微醺」體驗，業者同步祭出期間限定的優惠組合。自4月29日起至5月12日止，凡購買「CHOYA梅子芒果酷繽沙」，即可以優惠價119元（原價140元）搭配60毫升的「The CHOYA至極梅酒」一同享用。透過將梅酒直接加入冰沙中，能創造出更濃郁且帶有大人味的成熟口感，無論是午后解膩或是下班後的放鬆小酌，都能輕鬆解鎖微醺的療癒感。由於這波活動為限時限量，建議想嚐鮮的民眾動作要快，以免向隅。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

購買60毫升「The CHOYA至極梅酒」搭配「CHOYA梅子芒果酷繽沙」調酒冰沙組合，優惠價119元。圖／黑松提供 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康