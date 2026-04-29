質享美好生活！Panasonic微型旗艦家電新品亮相 打造小宅精緻日常

Panasonic舉辦春季新品發表會，以「質享美好生活」為主題，推出一系列融合減法設計與智慧科技的微型旗艦家電，協助消費者簡化繁瑣家務，將日常瑣事昇華為高品質的享受。

其中最受矚目的，是全新日本製滾筒洗烘衣機，僅60公分的極簡機身能輕易融入小坪數居家，全新的「室溫+15°C」勁風恆溫烘乾技術，利用自然風循環呵護纖維，讓衣物保持蓬鬆親膚的觸感；針對精緻衣物不宜頻繁水洗的痛點，更推出「蒸汽護衣功能」，透過高溫蒸汽有效異味並撫平皺褶，讓洗衣機具備如同「電子衣櫥」的護理功效。

廚房家電系列則展現了Panasonic對不同生活角色的細膩觀察。為了解決料理油煙問題，全新「多功能鍋」採用獨特的水循環淨煙技術，搭配蒸煮、烤盤不同配件，一機多用且清潔便利，居家烤肉、甚至外出露營都能攜帶使用。

針對追求「Me Time」的個人使用者，全自動研磨美式咖啡機具備智慧水量調節與磨豆功能，單杯也能煮；搭配具備遠近紅外線技術的智慧控溫烤箱，只需幾分鐘便能在家享受外酥內軟的可頌與現磨咖啡，營造下午茶儀式感。此外，冷熱食譜皆可一鍵完成的調理機，以低於70分貝的六重降噪設計與六枚刃立體刀頭，綠拿鐵、南瓜濃湯、副食品都難不倒。

在個人護理方面，新款「抗UV礦物負離子吹風機」搭載BLDC高速馬達，風速強勁且穩定，吹髮同時釋放礦物負離子，能形成保護層抵抗紫外線傷害，特殊「搖擺吹嘴」功能，可自動擺動風向、避免單點過熱，不僅減輕使用者手腕負擔，吹髮同時達成澎鬆效果。另外，體積如藍牙耳機盒大小、搭載AI智慧感應的掌上型電鬍刀，也同步亮相。

針對台灣潮濕氣候，全新「電熱毛巾架」具備IPX4防水設計，搭配30～70°C溫控調節與安全鎖功能，確保毛巾隨時乾爽舒適。另一項針對全齡家庭的貼心產品為「可調傾角化妝鏡櫃」，鏡面角度可依需求調整，讓坐著梳洗也成為一種從容享受。

可調傾角化妝鏡櫃可依使用者身高與使用習慣調整角度，即使坐著也能輕鬆完成梳洗。記者林士傑／攝影

全新多功能鍋採用水循環淨煙技術，有效降低油煙干擾。記者林士傑／攝影

Panasonic春季新品體驗會以「質享美好生活」為主軸，聚焦都會小家庭與個人化生活場景。記者林士傑／攝影

全新廚房家電系列外型簡約、功能多元，助用戶愜意享受質感生活。記者林士傑／攝影