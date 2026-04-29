總值上看18億！伯爵EXTRALEGANZA頂級珠寶展 不羈、華美與自由的總和

瑞士高級珠寶品牌伯爵（PIAGET）今日在台舉辦為期三日的《Shapes of EXTRALEGANZA奢雅之形》頂級珠寶展，帶來頂級珠寶、頂級珠寶表合計超過180件，總價上看18億。展出涵蓋大量首度來台新作與多款氣勢磅礴的長項鍊，並透過前衛設計思維與流動的有機輪廓，讓珠寶呈現細膩、饒富生命力的優雅姿態。

伯爵（PIAGET）的設計深度受不同年代的藝術與時尚潮流影響，並將其轉化為珠寶語言。像是1950至1960年代蔚為風潮的普普藝術當時被視為對時代的反動，藉由擁抱通俗的流行元素如美式漫畫的網點與誇張符號、罐頭玉米濃湯產生趣味性，此種爆破、流行色彩的表現形式亦出現在一對Arty Pop Blue 18K白金土耳其石戒指珠寶表、Arty Pop Blue 18K白金土耳其石高級珠寶項鍊上，伯爵選用了色彩鮮明的土耳其石（珠）、具象的英文字母P（象徵伯爵）、細膩的宮廷式雕刻（Palace Décor），創造出非典型、充滿爆炸性活力的高級珠寶，尤其後者更致敬了18、19世紀貴族喜愛的戒指表形式，將珠寶賦予時光閱讀之樂。

品牌並在1960年代便將珠寶融入高級訂製思維，當時PIAGET派遣大量設計師前往巴黎時裝周，並將當時流行的蜂巢紋路（Honeycomb）、織物紋理與結構融入珠寶中，像是本次展出的Wave Illusion 18K玫瑰金及鉑金項鍊，以及頂級珠寶系列EXTRALEGANZA 18K白金祖母綠鑽石項鍊，便將寶石與貴金屬採取縱橫交錯的形式，呈現出高級訂製面料的空氣感，前者更能讓光線大量自由穿透，展現寶石色彩的明豔動容。

而假使回看1960至1970年代，更能理解到當時的壓抑保守與隨之而來的解放精神，像是避孕藥的問世象徵女性的自主意志，以及人權運動的風起雲湧，正促使伯爵本次結合「Extravaganza（奢華）」與「Elegance（優雅）」打造出EXTRALEGANZA風格，例如Infinite Waves 18K白金藍寶石鑽石項鍊運用阿拉伯數字的8結構象徵無限循環與創造，同系列另有18K白金藍寶石鑽石耳環、戒指、手鐲等單品，皆為全新首度來台亮相。

華美歡快的色彩組合，嚴選的珍稀高等級寶石更是本次PIAGET頂級珠寶展的兩大賞玩亮點。其中Curved Artistry 18K玫瑰金黃色藍寶石隕石綠玉髓項鍊便以打磨後圓弧的質地，將隕硫鐵礦、綠玉髓呈現粉嫩典雅的藍綠色調，尤其主石更為一顆斯里蘭卡產、10.91克拉的黃色藍寶石；Graphic Prism 18K白金祖母綠鑽石袖扣則像是一對袖口上的珠寶「晶片」，借長形切割祖母綠與圓形切割鑽石同時呈現了色彩、切工形狀的雙重對比，蘊含對明日的智慧與遠見。

別忘了，PIAGET的本業更是立基於瑞士拉紹德封仙子坡的高級鐘表名匠，現場除呈現多款超薄、概念、複雜工能時計，亦有一款出自瑞士琺瑯大師Anita Porchet的Altiplano系列龍年限定18K白金超薄表，只見火紅色的琺瑯鳳凰在珍珠母貝的雲朵間活靈活現，象徵每一次的浴火重生之後、翱翔青雲之上。

《SHAPES of EXTRALEGANZA奢雅之形》頂級珠寶展將採完全預約制，為期限定三日僅展出至5月1日（五）為止，可洽全台PIAGET專門店、提前預約鑑賞。

Joyful Twirls 18K玫瑰金彩色寶石超薄珠寶表，型號G0A50395，36毫米、18K玫瑰金、運用米粒鑲嵌 (Grain Setting) 技法，創造出畫布般的流動感與空白，首度來台，3,650萬元。圖／PIAGET提供

Arty Pop Blue 18K白金土耳其石鑽石項鍊，型號PGG37T4500，18K白金、鑲嵌68顆土耳其石珠、10顆花式切割珍珠母貝、1143顆圓形切割美鑽，並可轉換為胸針，首度來台，1,460萬元。圖／PIAGET提供

Curved Artistry 18K玫瑰金黃色藍寶石隕石綠玉髓項鍊，型號PGG37T4200，鑲嵌單顆產自斯里蘭卡的階梯式切割切割黃色藍寶石，重約10.91克拉，另鑲嵌圓形切割鑽石、19顆顆長形切割隕硫鐵礦、17顆長形切割綠玉髓，約360小時打造，首度來台，2,000萬元。圖／PIAGET提供

Arty Pop Blue 18K白金土耳其石戒指表，型號G0A50437，18K白金、土耳其石面盤、鑲嵌20顆土耳其石珠、282顆圓形切割鑽石，首度來台，479萬元。圖／PIAGET提供

Swinging Sautoir 18K玫瑰金土耳其石面盤鑽石長項鍊表，型號G0A48062，18K玫瑰金，鑲嵌鑽石、土耳其石，伯爵自製355P石英機芯，首度來台，805萬元。圖／PIAGET提供

Wave Illusion 18K玫瑰金及鉑金項鍊，型號PGG37T4600，鉑金、鑲嵌單顆產地坦桑尼亞的橢圓形切割紅色尖晶石重約10.01克拉，另鑲嵌坦桑尼亞產重約2.65克拉單顆枕形切割粉橘紅色尖晶石，137顆圓形切割粉色尖晶石、110顆圓形切割紅寶石、685顆圓形切割美鑽，全球僅一件，首度來台，3,610萬元。圖／PIAGET提供

Graphic Prism 18K白金祖母綠鑽石袖扣，型號PGG31A3100，18K白金、鑲嵌24顆長形切割祖母綠總重約3.72克拉、60顆圓形切割美鑽，總重約1.64克拉，首度來台，550萬元。圖／PIAGET提供

Infinite Waves 18K白金藍寶石鑽石手鐲，型號G36N4500，18K白金、鑲嵌12顆圓形切割藍寶石，總重約2.28克拉，製作工序長達308小時，首度來台，1,670萬元。圖／PIAGET提供

流動的空氣感、奢華的寶石與受到高級訂製服啟發的裝飾性，是PIAGET頂級珠寶特色之一。圖／PIAGET提供

Goldy Twirl 18K玫瑰金坦桑石鑽石戒指，型號PGG34Q3700，鑲嵌一顆枕形切割坦桑石為主石，重約5.55cts，首度來台，384萬元。圖／PIAGET提供

Treasures系列18K白金橘粉色鑽石戒指，型號G34V2300，主石為一顆南非產、枕形切割Fancy Intense Orangy Pink VS2橘粉色鑽石重約2.01克拉，3,650萬元。圖／PIAGET提供

PIAGET結合了「Extravaganza（奢華）」與「Elegance（優雅）」，提出了前所未聞、只此一家的EXTRALEGANZA風格。圖／PIAGET提供

Altiplano系列龍年限定18K白金超薄工藝頂級珠寶表，型號G0A48541，18K玫瑰金、面盤由琺瑯彩繪大師Anita Porchet設計、430P 超薄機芯、全球限量38只，首度來台，295萬元。圖／PIAGET提供