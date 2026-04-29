總值上看18億！伯爵EXTRALEGANZA頂級珠寶展 不羈、華美與自由的總和
瑞士高級珠寶品牌伯爵（PIAGET）今日在台舉辦為期三日的《Shapes of EXTRALEGANZA奢雅之形》頂級珠寶展，帶來頂級珠寶、頂級珠寶表合計超過180件，總價上看18億。展出涵蓋大量首度來台新作與多款氣勢磅礴的長項鍊，並透過前衛設計思維與流動的有機輪廓，讓珠寶呈現細膩、饒富生命力的優雅姿態。
伯爵（PIAGET）的設計深度受不同年代的藝術與時尚潮流影響，並將其轉化為珠寶語言。像是1950至1960年代蔚為風潮的普普藝術當時被視為對時代的反動，藉由擁抱通俗的流行元素如美式漫畫的網點與誇張符號、罐頭玉米濃湯產生趣味性，此種爆破、流行色彩的表現形式亦出現在一對Arty Pop Blue 18K白金土耳其石戒指珠寶表、Arty Pop Blue 18K白金土耳其石高級珠寶項鍊上，伯爵選用了色彩鮮明的土耳其石（珠）、具象的英文字母P（象徵伯爵）、細膩的宮廷式雕刻（Palace Décor），創造出非典型、充滿爆炸性活力的高級珠寶，尤其後者更致敬了18、19世紀貴族喜愛的戒指表形式，將珠寶賦予時光閱讀之樂。
品牌並在1960年代便將珠寶融入高級訂製思維，當時PIAGET派遣大量設計師前往巴黎時裝周，並將當時流行的蜂巢紋路（Honeycomb）、織物紋理與結構融入珠寶中，像是本次展出的Wave Illusion 18K玫瑰金及鉑金項鍊，以及頂級珠寶系列EXTRALEGANZA 18K白金祖母綠鑽石項鍊，便將寶石與貴金屬採取縱橫交錯的形式，呈現出高級訂製面料的空氣感，前者更能讓光線大量自由穿透，展現寶石色彩的明豔動容。
而假使回看1960至1970年代，更能理解到當時的壓抑保守與隨之而來的解放精神，像是避孕藥的問世象徵女性的自主意志，以及人權運動的風起雲湧，正促使伯爵本次結合「Extravaganza（奢華）」與「Elegance（優雅）」打造出EXTRALEGANZA風格，例如Infinite Waves 18K白金藍寶石鑽石項鍊運用阿拉伯數字的8結構象徵無限循環與創造，同系列另有18K白金藍寶石鑽石耳環、戒指、手鐲等單品，皆為全新首度來台亮相。
華美歡快的色彩組合，嚴選的珍稀高等級寶石更是本次PIAGET頂級珠寶展的兩大賞玩亮點。其中Curved Artistry 18K玫瑰金黃色藍寶石隕石綠玉髓項鍊便以打磨後圓弧的質地，將隕硫鐵礦、綠玉髓呈現粉嫩典雅的藍綠色調，尤其主石更為一顆斯里蘭卡產、10.91克拉的黃色藍寶石；Graphic Prism 18K白金祖母綠鑽石袖扣則像是一對袖口上的珠寶「晶片」，借長形切割祖母綠與圓形切割鑽石同時呈現了色彩、切工形狀的雙重對比，蘊含對明日的智慧與遠見。
別忘了，PIAGET的本業更是立基於瑞士拉紹德封仙子坡的高級鐘表名匠，現場除呈現多款超薄、概念、複雜工能時計，亦有一款出自瑞士琺瑯大師Anita Porchet的Altiplano系列龍年限定18K白金超薄表，只見火紅色的琺瑯鳳凰在珍珠母貝的雲朵間活靈活現，象徵每一次的浴火重生之後、翱翔青雲之上。
《SHAPES of EXTRALEGANZA奢雅之形》頂級珠寶展將採完全預約制，為期限定三日僅展出至5月1日（五）為止，可洽全台PIAGET專門店、提前預約鑑賞。
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