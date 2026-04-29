巨大法式吐司超吸睛！S&W Grill全新春夏菜單好療癒

承襲Smith & Wollensky的專業牛排底蘊，S&W Grill始終以更自由、摩登的方式重新演繹美式餐飲。隨著季節更迭，S&W Grill推出全新春夏菜單，將美式經典元素結合大膽創意與個人化選擇，為饕客打造一場兼具美味與趣味的食光饗宴。

首先，S&W標誌性的「巨大系列」，將再度成為社群吸睛焦點。全新推出的法式吐司系列，層層堆疊的豐富口感，搭配各式創意配料，療癒指數瞬間拉滿。巨大肉食主義法式吐司塔（四層，1580元）提供四款不同的肉食選擇與醬料，也可以只點單層（550元），選擇一款口味與醬料，每增加一層只需增加380元。甜點巨大巧克力法式吐司塔（980元）內餡為招牌巧克力慕斯冰淇淋，提供四款醬料做搭配，單層（380元）可選一款醬料，每增加一層只需加價280元。

此外，本季亮點之一，更在於牛排風味的個性化升級。除菲力、肋眼、乾式熟成紐約客、慢烤牛肋排，本季再新增丁骨牛排，讓牛排陣容更趨完整。只要加價150元，即可自同步登場的5款精選配料口味——「肯瓊焦香」、「水牛城辣蝦」、「堅果脆皮奶油」、「藍紋起司培根」、「咖啡可可」當中自由搭配，享受不同層次的風味樂趣。

為了豐富春夏餐桌，S&W Grill同步推出多款海陸新作。前菜「酥脆蟹肉春捲」將鮮甜蟹肉拌入路易士醬、蛋黃與蝦夷蔥提味，以春捲皮包裹後炸至金黃酥脆。搭配墨西哥風辣醬與醃漬甜椒，酸甜微辣清爽開胃。源自S&W經典「憤怒」系列的「憤怒章魚」，將Q彈章魚裹上特製憤怒麵粉後酥炸，搭配酸辣的綠莎莎醬，再以酪梨平衡整體風味，讓人一口接一口。

「台灣帶骨豬排15盎司」選用厚切台灣戰斧豬排，外層刷上威士忌醬炙烤，帶出豐盈肉香並鎖住肉汁，風味迷人。「香烤大蝦」特選飽滿老虎蝦淋上大蒜培根奶油後爐烤，搭配鮮甜脆口的當季竹筍，增添輕盈俐落的春夏氣息。「香煎鴨胸」皮酥香、肉多汁，搭配照燒醬與鳳梨杏桃果醬，在鹹香與水果酸香交織中，勾勒出盛夏風情。

「烤牛肉主餐沙拉」是本季最受矚目的一道全新主餐。因應春夏輕食需求，以鮮脆蘿美生菜與芝麻葉為基底沙拉，拌入特製紅酒醋與芥末醬，再鋪上滿滿150g的爐烤牛肉，肉質軟嫩、份量十足，搭配濃郁的奶油辣根醬與巧巴達大蒜麵包，兼顧美味與營養平衡，也滿足健身族群對蛋白質與膳食纖維攝取需求。

S&W Grill推出多款海陸新菜。圖／S&W Grill提供

香烤大蝦880元。圖／S&W Grill提供

香煎鴨胸780元。圖／S&W Grill提供

巨大巧克力法式吐司塔（左）980元與法式吐司三明治380元。圖／S&W Grill提供

憤怒章魚480元。圖／S&W Grill提供

牛排精選配料提供5種風味選擇。圖／S&W Grill提供

台灣帶骨豬排15盎司1280元。圖／S&W Grill提供

烤牛肉主餐沙拉780元。圖／S&W Grill提供