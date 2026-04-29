社畜救星來了！85℃推「杜拜雙饗」開心果麵包療癒開吃

看準近年「杜拜巧克力」與開心果甜點熱潮延燒，連鎖咖啡品牌85℃即日起於全台麵包坊推出全新「杜拜雙饗」系列，以話題風味結合療癒造型設計，主打上班族日常療癒需求，將網路流行語與社畜文化轉化為可口新品，搶攻年輕族群與社群打卡商機。

品牌表示，新系列以「懂你累，也懂你餓」為概念，將近期爆紅的杜拜巧克力與開心果元素融入烘焙產品，希望在忙碌工作節奏中，提供消費者輕鬆紓壓的小確幸。

其中，售價75元的「杜拜馬麵包」以呆萌小馬臉造型設計吸睛亮相，圓潤外型搭配俏皮鬃毛，主打視覺療癒感。產品採用柔軟餐包麵體，內餡填入香濃滑順的開心果醬，入口帶有自然堅果油脂香氣與微甜層次，外層再鋪上開心果麵絲，增添酥鬆口感與香氣層次，兼具趣味與風味表現。

同步推出的「杜拜可頌」售價85元，選用經典可頌麵體層層堆疊烘烤至金黃酥脆，散發奶油香氣。內餡加入濃厚開心果醬，搭配表層開心果麵絲，呈現外酥內柔的口感對比，打造兼具香氣與層次的杜拜風味體驗，鎖定喜愛精品甜點風格的消費族群。

「杜拜雙饗」系列即日起於全台85℃門市限量販售。