快訊

影／女大生仍未道歉！一撞害女警遭遊覽車輾死 男友招魂悲喊：妳永遠是我老婆

26歲股海賺到2000萬！他從正二慘賠600萬撐回來…最後醒悟全轉VT

李鴻淵殺4人判死發回 檢察官輾轉難眠：殺人容易、判死卻如此之難

聽新聞
0:00 / 0:00

薰衣草森林25周年進軍高端旅宿 北海道十勝岳「緩慢瑞萃」8月開幕

聯合報／ 記者羅建怡／即時報導
緩慢瑞萃 十勝岳提供17間飯店客房，能欣賞美瑛與十勝岳四季美景。此為飯店豪華三人房示意圖。圖/薰衣草森林提供
緩慢瑞萃 十勝岳提供17間飯店客房，能欣賞美瑛與十勝岳四季美景。此為飯店豪華三人房示意圖。圖/薰衣草森林提供

迎接成立25周年，台灣生活風格品牌薰衣草森林集團正式宣布海外發展新里程碑，推出全新高端旅宿品牌「Adagio Retreat 緩慢瑞萃」，首間據點選址日本北海道美瑛町十勝岳地區，預計2026年8月開幕，並於6月開放全球預訂，象徵品牌國際化經營邁入全新階段。

延續集團長年倡議的慢生活精神，「Adagio Retreat 緩慢瑞萃」提出「Move Slow, Stay Longer, Engage More」旅行哲學，回應全球旅遊型態由快速移動轉向深度停留與在地互動的趨勢，重新思考高端旅宿的價值核心。

薰衣草森林自2011年即深耕北海道，透過「緩慢（Adagio）」旅宿與「尋路精選」民宿品牌累積在地經驗。此次推出全新品牌，從過去的慢活概念進一步延伸為「停留藝術」，強調旅客在單一目的地透過時間、文化與自然建立更深層連結。

「Adagio Retreat 緩慢瑞萃」最大特色在於導入「策展式停留體驗」，依旅客需求與季節變化規劃活動內容，結合在地職人、自然環境與生活文化，讓住宿成為重啟身心與汲取靈感的過程。

首間據點「Adagio Retreat Tokachidake 緩慢瑞萃十勝岳」坐落於被譽為日本最美村莊之一的北海道美瑛町，鄰近富良野丘陵地景。全館規劃33間住宿空間，包括17間飯店式客房與16棟獨棟Villa。其中，Villa房型可容納4至6人，並設有獨立客廳、廚房及高隱私空間，館內亦配置桑拿房與香草精油工作坊。

餐飲體驗則呼應「Engage More」理念，晚餐以北海道食材打造日式多道式套餐；入住Villa旅客更可參與食材準備與料理過程，透過「參與式餐飲」深化與土地的連結。早餐則於主棟提供自助式餐飲，讓旅客以自在節奏展開每日旅程。

Adagio Retreat Tokachidake (緩慢瑞萃 十勝岳) 飯店大廳，展現低調高級風格，此為示意圖。圖/薰衣草森林提供
Adagio Retreat Tokachidake (緩慢瑞萃 十勝岳) 飯店大廳，展現低調高級風格，此為示意圖。圖/薰衣草森林提供

全新旅宿品牌Adagio Retreat緩慢瑞萃，首間選址北海道美瑛十勝岳。將於2026年8月開幕。圖/薰衣草森林提供
全新旅宿品牌Adagio Retreat緩慢瑞萃，首間選址北海道美瑛十勝岳。將於2026年8月開幕。圖/薰衣草森林提供

日本 北海道

延伸閱讀

衝刺國旅！ 雙鐵紛紛祭出車票＋住宿優惠

築間新品牌「麟德殿・四時茶館」開幕 搶攻年輕、商務客

去台東住宿賺到了！住宿補助最高現省2500元

享溫馨掛牌上市早盤漲近2成 啟動營收成長4引擎

相關新聞

30年風味走出餐廳 義麵教父打造可帶走的歐風餐桌體驗

深耕台中餐飲市場逾30年、被業界譽為「義麵教父」的Mooie花園餐廳主理人Hendrik，攜手創意總監江芝妍，28日正式推出全新「歐風料理系列」，並於活動現場透過料理示範與試吃互動，呈現產品從開發到完

社畜救星來了！85℃推「杜拜雙饗」開心果麵包療癒開吃

看準近年「杜拜巧克力」與開心果甜點熱潮延燒，連鎖咖啡品牌85℃即日起於全台麵包坊推出全新「杜拜雙饗」系列，以話題風味結合療癒造型設計，主打上班族日常療癒需求，將網路流行語與社畜文化轉化為可口新品，搶攻

薰衣草森林25周年進軍高端旅宿 北海道十勝岳「緩慢瑞萃」8月開幕

迎接成立25周年，台灣生活風格品牌薰衣草森林集團正式宣布海外發展新里程碑，推出全新高端旅宿品牌「Adagio Retreat 緩慢瑞萃」，首間據點選址日本北海道美瑛町十勝岳地區，預計2026年8月開幕

暫停營業？萬華60年「亞東甜不辣」大門深鎖 網發文揭「下一步計畫」

粉絲們再等等！創業已經超過一甲子的台北萬華老字號「亞東甜不辣」，近期被網友發現大門深鎖，GOOGLE MAP也顯示「暫停營業」，讓許多消費者擔心記憶中的味道消失。不過在臉書社團中，有網友解惑，指出亞東

免搭機！金門物產展即日起登陸台中豐原太百 搶攻母親節商機

想要一嘗道地金門高粱酒、牛肉乾及手工麵線，不必再遠赴外島！隨母親節將至，豐原太平洋百貨即日起舉辦金門物產展，開幕首日現場湧現排隊人潮，大家爭相領取限量100分的「金門特色好禮」，為展場成功帶起首波買氣

【櫻桃小丸子原作40週年】特展今夏登場！ 4月30日中午12點預售限時搶先開跑

一段跨越世代的溫暖記憶，即將再次與你相遇！為慶祝《櫻桃小丸子》誕生40週年，【櫻桃小丸子原作40週年】特展將於6月18日於松山文創園區五號倉庫盛大開展，帶領觀眾重返三年四班的日常時光。4月30日中午1

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。