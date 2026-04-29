薰衣草森林25周年進軍高端旅宿 北海道十勝岳「緩慢瑞萃」8月開幕

迎接成立25周年，台灣生活風格品牌薰衣草森林集團正式宣布海外發展新里程碑，推出全新高端旅宿品牌「Adagio Retreat 緩慢瑞萃」，首間據點選址日本北海道美瑛町十勝岳地區，預計2026年8月開幕，並於6月開放全球預訂，象徵品牌國際化經營邁入全新階段。

延續集團長年倡議的慢生活精神，「Adagio Retreat 緩慢瑞萃」提出「Move Slow, Stay Longer, Engage More」旅行哲學，回應全球旅遊型態由快速移動轉向深度停留與在地互動的趨勢，重新思考高端旅宿的價值核心。

薰衣草森林自2011年即深耕北海道，透過「緩慢（Adagio）」旅宿與「尋路精選」民宿品牌累積在地經驗。此次推出全新品牌，從過去的慢活概念進一步延伸為「停留藝術」，強調旅客在單一目的地透過時間、文化與自然建立更深層連結。

「Adagio Retreat 緩慢瑞萃」最大特色在於導入「策展式停留體驗」，依旅客需求與季節變化規劃活動內容，結合在地職人、自然環境與生活文化，讓住宿成為重啟身心與汲取靈感的過程。

首間據點「Adagio Retreat Tokachidake 緩慢瑞萃十勝岳」坐落於被譽為日本最美村莊之一的北海道美瑛町，鄰近富良野丘陵地景。全館規劃33間住宿空間，包括17間飯店式客房與16棟獨棟Villa。其中，Villa房型可容納4至6人，並設有獨立客廳、廚房及高隱私空間，館內亦配置桑拿房與香草精油工作坊。

餐飲體驗則呼應「Engage More」理念，晚餐以北海道食材打造日式多道式套餐；入住Villa旅客更可參與食材準備與料理過程，透過「參與式餐飲」深化與土地的連結。早餐則於主棟提供自助式餐飲，讓旅客以自在節奏展開每日旅程。

Adagio Retreat Tokachidake (緩慢瑞萃 十勝岳) 飯店大廳，展現低調高級風格，此為示意圖。圖/薰衣草森林提供