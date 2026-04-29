暫停營業？萬華60年「亞東甜不辣」大門深鎖 網發文揭「下一步計畫」

粉絲們再等等！創業已經超過一甲子的台北萬華老字號「亞東甜不辣」，近期被網友發現大門深鎖，GOOGLE MAP也顯示「暫停營業」，讓許多消費者擔心記憶中的味道消失。不過在臉書社團中，有網友解惑，指出亞東甜不辣將於7月會再度營業，沒有換老闆。隨著消息出爐，也讓粉絲們十分興奮，留言表示「期待！」

萬華區的甜不辣市場競爭激烈，包括有亞東、賽門、頂級、艋舺等知名老店，各有不同特色，也被網友們暱稱為「萬華甜不辣四大天王」。其中「亞東甜不辣」鄰近艋舺青山宮，自1965年開業至今，店內提供甜不辣、餛飩酥、油豆腐、天婦羅，還有米血糕等品項，搭配上濃郁的醬汁獲得許多民眾喜愛，在GOOGLE MAP累積超過2,500則評論，平均獲得4.1分。

日前有民眾發現亞東甜不辣已經暫停營業，立即引起網路上的熱烈討論。今日（4月29日）有網友在臉書社團「我是萬華人」中發文解惑，表示「別再猜囉～不是缺工也不是房租物價的原因倒閉。咱們超過一甲子的四大天王亞東甜不辣，確定七月會再度營業（沒換老闆）。我們一起給老闆一些時間哦」隨著消息出爐，也讓網友們相當期待，表示「他們醬料好吃」、「他的魚漿類很頂的」。