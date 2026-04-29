免搭機！金門物產展即日起登陸台中豐原太百 搶攻母親節商機

想要一嘗道地金門高粱酒、牛肉乾及手工麵線，不必再遠赴外島！隨母親節將至，豐原太平洋百貨即日起舉辦金門物產展，開幕首日現場湧現排隊人潮，大家爭相領取限量100分的「金門特色好禮」，為展場成功帶起首波買氣。

業者表示，此次特別集結金門經典美食與特色商品，提供民眾「一站式購足」的便利選擇；展場亮點首推「金門酒廠」的多款精選高粱酒，包括詢問度極高的馬年限定版、特殊酒品及罈裝酒，是不少收藏家與送禮者的首選。

此外，展區內還匯集百年手藝傳承的香Q貢糖、日曬手作的金門手工麵線、人氣必買牛肉乾，以及深具養生與舒緩功效的一條根系列產品；豐原太平洋百貨表示，希望讓中部的民眾只要搭電梯逛百貨，就能感受到濃厚的金門風情與物產魅力。

為同步搶攻母親節消費熱潮，強調即日起全館回饋力度不手軟，5月3日前業者祭出多款金選限量商品及超值優惠方案，特別是五一連假期間更有「金好康卡友禮」，當日全館累計消費滿1000元，即可獲贈「金門限定隨機好禮」；5月2日與5月9日下午三點，1樓美人魚鐘廣場還將舉辦金門調酒試飲活動，邀請民眾一同品酩。

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隨母親節將至，豐原太平洋百貨即日起舉辦金門物產展，讓消費者不必再遠赴外島購物。記者黑中亮／攝影