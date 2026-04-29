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德克士「暖心感恩祭」開跑母親節58折把好味帶回家

經濟日報／ 記者黃淑惠／台北即時報導
德克士推母親節58折起把好味帶回家。業者／提供
德克士推母親節58折起把好味帶回家。業者／提供

隨著母親節將至，德克士推出「母親節暖心感恩祭 好味傳心意」，以母親節限定套餐結合最低58折起的超值組合，並加碼199元即可帶走豪華點心組，陪伴消費者即日起至05/27節慶檔期，從即將到來的勞動節連假，到母親節團聚時刻，把好味道帶回家，和最重要的人一起分享。

同時2026全新推出「德克士 X 味全龍 奔龍而上應援餐」，延續品牌在棒球應援與社群上的高人氣話題，讓母親節餐桌與球迷聚會都多一份酥脆、多一份熱鬧，也多一份真實心意。

本次活動以「把好味帶回家，和最重要的人一起分享」為核心概念，回應現代家庭在節慶時既想好好慶祝、又不想大費周章下廚的生活需求。

德克士以招牌咔滋脆皮炸雞搭配人氣炸物、漢堡與小農檸檬飲品，讓一桌豐盛餐點能快速上桌，無論是母親節家庭聚餐、親友同聚，或趁著連假相約開吃，都能輕鬆完成一場有儀式感的小派對。

作為德克士最具代表性的招牌品項，咔滋脆皮炸雞堅持使用台灣本土雞肉，透過獨特醃料與控溫炸製技術，呈現皮薄酥脆、肉質鮮嫩有彈性、肉汁飽滿的口感。不同於重鹹風味，德克士炸雞調味平衡不死鹹，入口香氣四溢，咬下瞬間外酥內嫩，被味全龍小龍女激推力捧為神級炸雞，也讓球迷讚不絕口、社群討論度持續升溫。

德克士近年積極結合棒球應援文化，將美味炸雞帶進球迷日常。2026年全新推出「德克士 X 味全龍 奔龍而上應援餐」，內容包含咔滋脆皮炸雞2塊、BBQ烤翅2份、咔滋洋蔥圈2份與冰紅茶（M）2杯，限時優惠319元，期間內憑味全龍2026「賽事門票」（含紙本票根、電子票券QRcode、APP、LINE、APP會員）還能以39元加購原價75元的咔滋脆皮炸雞乙塊。

從球場應援到家庭聚餐，德克士以酥脆炸雞串起熱血與分享，也讓品牌持續成為球迷期待的速食選擇。

除了嚴選台灣本土雞製作的招牌咔滋脆皮炸雞外，德克士也網羅多款聚會人氣小點，包含醬香入味、皮嫩多汁的BBQ烤翅，選用台灣農產製成、外酥內嫩的酥炸杏鮑菇，以及以台灣在地番薯打造、外酥內Q帶自然甜香的紫金QQ球；從經典炸物到在地風味小點，讓節慶分享餐更添豐富層次。

德克士重視在地選材，除了嚴選台灣本土雞製作招牌咔滋脆皮炸雞外，也將台灣農產融入多款人氣小點，包含選用台灣農產製成、外酥內嫩的酥炸杏鮑菇，以及以台灣在地番薯打造、外酥內Q帶自然甜香的紫金QQ球；搭配醬香入味、皮嫩多汁的BBQ烤翅，從經典炸物到在地風味，讓節慶分享餐更添豐富層次。

活動分兩波段推出：第一波即日起至05/10主打「母親節限定套餐」，第二波05/11至05/27接續推出「暖心同聚分享餐」，滿足節慶聚餐與日常分享需求。活動套餐適用於全台實體門市臨櫃、KIOSK自助點餐機與LINE線上點餐；199元加價購點心組優惠僅限實體門市臨櫃與KIOSK自助點餐機使用，LINE線上點餐不適用。

德克士也持續以「最寵粉」的品牌精神經營會員服務，不定期推出多項會員專屬活動。消費者只要掃描LINE條碼加入官方帳號，即可獲得免費雞塊嘗鮮券及多張買一送一優惠券，入會門檻低、回饋有感，讓好味不只在節慶時刻出現，也能成為日常生活中的小確幸。

德克士「暖心感恩祭」開跑。業者／提供
德克士「暖心感恩祭」開跑。業者／提供

母親節 味全龍 漢堡

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