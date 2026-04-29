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霹靂英雄與中捷跨界聯名一日票 「盲卡包」5月1日限量開賣

聯合報／ 記者余采瀅／台中即時報導
台中捷運公司與霹靂布袋戲攜手推出一日旅遊票。圖／中捷公司提供
台中捷運公司與霹靂布袋戲攜手推出一日旅遊票。圖／中捷公司提供

中捷運公司與霹靂布袋戲攜手推出一日旅遊票，精選「素還真」、「風采鈴」、「葉小釵」及「一頁書」四大人氣角色，並採「盲卡包」形式，結合開箱驚喜與收藏樂趣，5月1日正式開賣，5月底前購買還可參加抽獎。

中捷公司總經理朱來順表示，去年與霹靂布袋戲合作打造主題車站，獲熱烈回響，今年再升級推出「盲卡包」創新玩法，讓票卡不只是交通工具，更成為可收藏、可互動的文化商品，讓旅客在日常搭乘中感受更多趣味與城市溫度。

中捷公司指出，此次聯名旅遊票由霹靂團隊設計，每張售價200元，採隨機封入方式，共4款角色設計，無論是抽中「素還真與風采鈴」經典組合，或收藏「葉小釵與一頁書」俠義風範，都充滿驚喜；票卡將於5月1日起在松竹、文心崇德、市政府、文心森林公園、豐樂公園、大慶及高鐵台中站等7個指定車站詢問處同步販售。

為滿足粉絲收藏需求，凡單次購買4張聯名一日票，即贈「霹靂票卡蒐集冊」1本，可完整收藏4款角色設計，數量有限送完為止。另配合台中捷運通車5周年，中捷再加碼推出抽獎好康，凡於5月1日至5月31日期間購買聯名票卡，即可領取摸彩券，有機會抽中AirPods、霹靂周邊及中捷商品等多項好禮。

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