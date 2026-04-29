霹靂英雄與中捷跨界聯名一日票 「盲卡包」5月1日限量開賣

在看似不可能的對比之中，Prada構築了一場關於夏日的現代幻夢。2026年Prada「Days of Summer」形象廣告是由攝影師David Sims掌鏡，將柔軟沙地搬上城市屋頂，在張力十足的畫面

2026-04-29 10:08