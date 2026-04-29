史上最多！藏壽司推出40款「排球少年!!扭蛋」 馬克杯、票卡夾帶回家

來自日本的「藏壽司」自5月1日起，首度攜手日本人氣動畫《排球少年!!》，一次推出史上最多的40款扭蛋，同時還將分批推出「排球少年!! 票卡夾」、「排球少年!! 馬克杯」等不同週邊，並打造 5間主題門市，讓粉絲跟著《排球少年!!》一起熱血！

自5月1日起，藏壽司推出40款「排球少年!!限定扭蛋」，共計包括20款的「壓克力吊飾」、20款「馬口鐵徽章胸針」，角色陣容橫跨烏野高校、青葉城西高校、音駒高校、白鳥澤學園高校、梟谷學園高校、稻荷崎高校與鴎台高校等多所知名高校，一次集結動畫中的經典角色，適合粉絲蒐集。

此外，藏壽司也推出2波滿額贈活動。活動期間消費滿1,200元並加入LINE好友且綁定會員即可獲得。5月11日率先推出「排球少年!!票卡夾」，包括有烏野高校、青葉城西高校、音駒高校3款設計，共計限量15,000個；5月20日接力推出「排球少年!!馬克杯」，共推出5款設計，限量15,000個。

藏壽司也特別於「板橋遠科店」、「桃園大興西店」、「台北館前店」、「台中惠文路店」與「高雄五福光華店」等5間門市打造特色聯名店，從門面、等候區到桌席空間皆換上聯名佈置，營造宛如置身球場般的沸騰氛圍。活動期間，且凡完成社群任務，還有機會抽中「烏野高校旅行收納包」。

除此之外，針對全台15間指定門市，還將推出專屬滿額贈。活動期間到店消費滿1,200元，加入LINE好友並綁定會員，即贈送「排球少年!!彈簧包」，共有「烏野高校」與「音駒高校」2款，共5,600個。指定門市包括松江南京店、板橋遠科店、桃園遠百店、八德興豐路店、林口三井Outlet店、台中惠文路店、台中大遠百店、台中港三井Outlet店、台中三井Lalaport店、嘉義耐斯店、台南FOCUS店、漢神本館店、高雄岡山店、高雄五福光華店、林園沿海路店。

藏壽司也預告，5月12日起將推出應景的「海味滿載」系列產品，包括有鱚魚天婦羅握壽司、炙烤紅魚、韓風激辛生魷魚腳啵啵壽司等7款新品，共計12款品項，每份30元起。

至全台15間指定門市，消費滿額就贈送「排球少年!!彈簧包」。圖／藏壽司提供

藏壽司推出2波滿額贈活動，5月20日推出「排球少年!!馬克杯」，共有5款設計。圖／藏壽司提供

40款「排球少年!!限定扭蛋」中，包括20款的「壓克力吊飾」。圖／藏壽司提供

活動期間至指定主題門市完成任務，有機會抽中「烏野高校旅行收納包」。圖／藏壽司提供

藏壽司推出40款「排球少年!!限定扭蛋」，包括20款「馬口鐵徽章胸針」。圖／藏壽司提供