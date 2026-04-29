報稅季也能吃飽省！7-ELEVEN、全家掀高 CP 值鮮食戰

報稅季省荷包！超商雙雄展開高CP值鮮食優惠策略，7-ELEVEN展開「重量級饗宴」等期間活動，並規劃蒐羅「巨大化」吸睛商品、指定民生用品買一送一等，預計可帶動相關類別雙位數成長；全家攜手「大埔鐵板燒」，端出四款百元有找的平價大份量鮮食，有望帶動業績成長三成。

7-ELEVEN今年自4月29日起展開「重量級饗宴」期間限定活動，共有18項商品「份量有感升級」，並特別開發「雙口味」、「大主餐」商品結構，主打吃的飽更要吃得豐富變化，打造每日高CP值飲食體驗。7-ELEVEN也於全台門市規劃主題專案架販售巨大版零食和糖果及人氣肖像IP電子票證、限定400間門市「量販專區」蒐羅民生用品，指定商品下殺買一送一，滿足個人化、小家庭、租屋族就近補給需求，在股市波動及報稅季期間，推出高性價比商品，可望提振全民消費信心。

7-ELEVEN長期以「超值組合」提供消費者實惠的飲料搭餐，並不定期於自有品牌Ohlala推出年輕族群喜愛的百元義大利麵、燉飯。觀察到往年推出期間限定鮮食加量活動消費者反應熱烈，可帶動相關類別雙位數成長，今年活動也特別擴大品項，主打多款話題新品，早餐推出「炙烤蔥鹽牛新極大飯糰」、「勁辣雞腿堡｣與「雙層吉式豬肉堡加蛋」，其中雞腿排重量皆達110克以上，份量誠意十足。午餐則強打「真飽」系列，有重達半台斤的「真飽炸豬排炒飯」、麵量提升1成的「真飽經典涼麵」，以及一次享受青醬、紅醬雙重風味的「真飽雙醬義大利麵」，以及經典台式小吃「米糕炊粉大雙拼」滿足飽福族群需求；配菜則有御料小館人氣炸物、烤物與滷味「爆炒滷雞胗」、「美式香辣雞丁」、「韓風洋釀炸雞」等系列商品放大份量，還有重量級「雙狗堡、雙腸堡」提供任選2條熱狗或香腸搭配大亨堡組合優惠價75元。冷凍商品則有4月份上市即熱銷15萬片的比臉大「大大大雞排」與御料小館人氣炸物「美式經典紐奧良烤雞翅」，全面放大份量同時更有限時4月29日至5月12日買二送一優惠活動，讓消費者飽上加飽再享優惠。

全家最高CP值鮮食「狠飽」系列回來了！今年不只主打大份量、高CP值，更攜手最接地氣的鐵板燒霸主「大埔鐵板燒」，端出4款百元有找的包手級爆炒鮮食，就是要在精打細算的同時，也能大口扒飯、省錢解壓！「全家」連續四年推出平價大份量鮮食，曾創下帶動相關品類業績前期比成長超過三成的佳績，成為消費者每年最期待的繳稅季小確幸活動。

此次「狠飽」系列與平價鐵板燒霸主「大埔鐵板燒」推出聯名商品，以精準還原的秘製醬汁和爆炒鑊氣，將大份量「台味」美食搬入「全家」，包含「滿滿豆芽菜高麗菜鐵板麵」、「鐵板牛套餐包手捲」、「爆炒雞丁飯」、「黑胡椒豬肉鐵板炒麵麵包」等商品，將「全家」化身為24小時的鐵板燒食堂。不僅如此，「全家」長期餐促機制「全家超級配」，祭出99元主食再加10元，即可多一瓶御茶園指定茶飲，亦成為消費者抗漲好選擇。