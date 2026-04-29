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Love mom！統一集團「空運進口康乃馨」 祝福天下媽媽們母親節快樂

經濟日報／ 記者侯思蘋／台北即時報導
Love mom！統一集團「空運進口康乃馨」祝福天下媽媽們母親節快樂。統一集團／提供
Love mom！統一集團「空運進口康乃馨」祝福天下媽媽們母親節快樂。統一集團／提供

迎接一年一度母親節，統一企業集團邀請大家對媽媽一起大聲說Love mom！統一企業集團今年第五年再度串聯統一企業、7-ELEVEN、康是美、DREAM PLAZA、統一時代百貨台北店與高雄店、夢時代、統一佳佳、星巴克、CupiCho丘彼巧全球精品巧克力專門店等超過15個品牌，自5月4日起陸續於全台近萬個實體通路，貼心準備逾14萬朵空運哥倫比亞進口康乃馨，讓您表達對媽媽的感謝與祝福。

康乃馨象徵著無私與包容的愛，像是媽媽的笑容一樣美麗綻放。統一企業集團將每一份心意，以最美好盛開形式傳遞給摯愛的母親。延續去年12萬多朵康乃馨完售，深受消費者喜愛，統一企業集團今年引進紅色、粉色、粉橘色等多色系康乃馨，特選哥倫比亞空運直送來台，高品質的大朵花型，花型圓潤、層層花瓣細緻綻放。

「Love mom」一年一度的母親節，雪鈴兔波波向天下母親傳遞深深的敬意與祝福！溫暖五月，祝福天下的媽媽們母親節快樂！5月4日起至5月10日至7-ELEVEN限定門市選購空運進口康乃馨，還能加購兩款CupiCho丘彼巧精品巧克力禮盒，無論身在何處，獻上一朵花、一段話，及時把愛傳送到媽媽心上。

自5月6日起至5月10日限時五天，統一企業集團展開一系列Love mom活動， uniopen會員到集團全通路消費滿額享OPENPOINT點數10倍送，全台7-ELEVEN門市同慶更推出購買統一指定商品加贈5% OPENPOINT點數；CITY系列今年也同步推出Love mom專用杯套與指定品項買二送二等優惠，邀請您與媽媽一起品味美好。

5月7日至5月10日活動期間，DREAM PLAZA、夢時代、統一時代百貨台北店與高雄店會員於全館指定櫃位，當日累計消費滿3,000元即贈康乃馨乙支(數量有限，送完為止)。5月6日至5月10日康是美全店消費滿1,500元享20元加購康乃馨乙支，金卡會員消費滿1,500元即可獲贈康乃馨乙支，UNIKCY全店消費滿2,000元即可獲贈康乃馨乙支；BEING sport、BEING fit期間入會/購買私人教練課程贈進口康乃馨乙支；BEING spa活動期間享受任一SPA保養課程即可獲贈康乃馨乙支(詳細活動內容請參考品牌公告為主，數量有限、單店贈完為止)。

哥倫比亞 星巴克 統一集團

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