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看好通膨壓力商機 台中OUTLET推出萬件服飾百元入手

聯合報／ 記者黃寅／台中即時報導
台中市日曜天地OUTLET明天起至5月25日推出「百工百業只要$100」活動，萬件服飾最低只要100元就可買到。圖／日曜天地OUTLET提供
台中市日曜天地OUTLET明天起至5月25日推出「百工百業只要$100」活動，萬件服飾最低只要100元就可買到。圖／日曜天地OUTLET提供

看好通膨壓力下，民眾消費力有限，台中市日曜天地OUTLET明天起至5月25日推出「百工百業只要$100」活動，萬件服飾最低只要100元就可買到，從日常穿搭到上班正裝一次備齊，讓消費者能在控制預算的同時，仍能輕鬆入手實穿單品。

日曜天地說，在「什麼都漲，就是薪水不漲」的消費環境下，加上5月的報稅季將至，民眾支出普遍趨於保守，「精打細算」成為主流購物模式，因此他們看準高CP值的購物需求，推出此次的活動。

他們集結眾多品牌與款式，鎖定不同生活與職場場景需求，雖然花費不高，但從休閒到商務仍可一次到位。其中包括CACO、50%、Giordano佐丹奴等國民休閒服飾推出的T恤、短褲等百元超值單品。

女裝則集結0918、whiple、TOP-DO、Avivi、non-stop等專櫃品牌，兼顧設計感與實穿性，滿足都會女性需求。針對正式與職場穿搭，G2000與SST&C也同步推出西裝與襯衫優惠，讓上班族能以更親民價格打造專業形象。

日曜天地說，去年也曾推出「百工百業」檔期，吸引大量民眾前往，現場出現排隊搶購與高提袋率盛況。今年檔期再升級，不僅延續百元起優惠，更擴大品牌與商品規模，整體貨量與選擇性皆優於去年。

日曜天地說，活動期間亦推出會員專屬回饋機制，只要日曜會員當日單筆消費滿500元，並自備購物袋（未向專櫃索取額外提袋），即可獲得100元商品券乙張，每日限量現領現用。期望透過實質折抵優惠，鼓勵消費者在精打細算之餘，也能兼顧環保，同時提升回店與二次消費意願。

台中市日曜天地OUTLET明天起至5月25日推出「百工百業只要$100」活動，萬件服飾最低只要100元就可買到。圖／日曜天地OUTLET提供
台中市日曜天地OUTLET明天起至5月25日推出「百工百業只要$100」活動，萬件服飾最低只要100元就可買到。圖／日曜天地OUTLET提供

台中市日曜天地OUTLET明天起至5月25日推出「百工百業只要$100」活動，萬件服飾最低只要100元就可買到。圖／日曜天地OUTLET提供
台中市日曜天地OUTLET明天起至5月25日推出「百工百業只要$100」活動，萬件服飾最低只要100元就可買到。圖／日曜天地OUTLET提供

台中市日曜天地OUTLET明天起至5月25日推出「百工百業只要$100」活動，萬件服飾最低只要100元就可買到。圖／日曜天地OUTLET提供
台中市日曜天地OUTLET明天起至5月25日推出「百工百業只要$100」活動，萬件服飾最低只要100元就可買到。圖／日曜天地OUTLET提供

通膨 台中市

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