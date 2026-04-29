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搶攻暑假旅遊旺季 旅遊業推線上旅展、會員優惠

中央社／ 台北29日電

受到中東戰火延燒，油價飆漲影響，為了搶攻暑假的旅遊旺季，旅遊業者近期推出線上旅展、提高會員優惠回饋等活動。

中東戰事導致航空燃油價格飆漲，機票的燃油附加費隨之調漲，讓機票價格也有所調高。

為了搶攻暑假的旅遊旺季，旅遊業者Klook發布新聞稿表示，旅客對於「如何聰明規劃預算」的需求持續升溫，因此推出最新會員升級方案，凡升級為黃金或白金會員，最高可享5倍回饋，6月14日前再限時加碼免費機場接送；同時於5月4日至5月6日推出「月月加碼狂歡日」，祭出海外樂園5折、eSIM50元吃到飽等。

雄獅旅遊則是從即日起推出線上旅展，祭出限量搶購、打卡送旅遊金、累積再抽萬元大獎等活動。

雄獅旅遊說，今年線上旅展延續旅遊熱潮，預估買氣比去年成長約1成，主要受惠於暑假親子出遊需求強勁，帶動「日韓主題樂園」與「東南亞度假」行程熱銷，而航空公司票價上漲等外部因素，旅客提早規劃長假的趨勢需求也逐漸浮現，讓「歐洲避暑」與「紐澳跨年」等長線超早鳥產品異軍突起；國內旅遊方面，則以響應花東振興的「鐵道旅遊」及夏日限定的「離島花火節」最受旅客青睞。

KKday則是攜手JR東日本，結合鐵道網絡與旅遊體驗資源，吸引赴日旅客目光。KKday說，去年推出相關JR東日本鐵道產品後，觀察到與JR東日本相關縣市的旅遊需求逐步成長，其中以日本東北地區旅遊的討論度與規劃深度旅遊的需求提升最為明顯。

另外，一年一度的TTE台北國際觀光博覽會將在5月22日登場，主辦單位表示，今年展會規模再升級，不僅集結各國觀光局、航空公司、縣市政府、旅行社、郵輪品牌與五星級飯店等多元業者，更同步舉行第2屆韓國旅遊博覽會，預期將引爆旅遊市場熱度。

東南亞 機票 Klook

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