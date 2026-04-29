報稅季省荷包！7-ELEVEN鮮食加量升級 最大炸豬排炒飯衝半台斤

報稅季省荷包！7-ELEVEN今年自4月29日起展開「重量級饗宴」期間限定活動，共有18項商品「份量有感升級」，並特別開發「雙口味」、「大主餐」商品結構，主打吃的飽更要吃得豐富變化，打造每日高CP值飲食體驗。

7-ELEVEN也於全台門市規劃主題專案架販售巨大版零食和糖果及人氣肖像IP電子票證、限定400間門市「量販專區」蒐羅民生用品，指定商品下殺買一送一，滿足個人化、小家庭、租屋族就近補給需求，在股市波動及報稅季期間，推出高性價比商品，可望提振全民消費信心。

7-ELEVEN長期以「超值組合」提供消費者實惠的飲料搭餐，並不定期於自有品牌Ohlala推出年輕族群喜愛的百元義大利麵、燉飯。觀察到往年推出期間限定鮮食加量活動消費者反應熱烈，可帶動相關類別雙位數成長，今年活動也特別擴大品項，主打多款話題新品，早餐推出「炙烤蔥鹽牛新極大飯糰」、「勁辣雞腿堡｣與「雙層吉式豬肉堡加蛋」，其中雞腿排重量皆達110克以上，份量誠意十足。

午餐則強打「真飽」系列，有重達半台斤的「真飽炸豬排炒飯」、麵量提升1成的「真飽經典涼麵」，以及一次享受青醬、紅醬雙重風味的「真飽雙醬義大利麵」，以及經典台式小吃「米糕炊粉大雙拼」滿足飽福族群需求；配菜則有御料小館人氣炸物、烤物與滷味「爆炒滷雞胗」、「美式香辣雞丁」、「韓風洋釀炸雞」等系列商品放大份量，還有重量級「雙狗堡、雙腸堡」提供任選2條熱狗或香腸搭配大亨堡組合優惠價75元。

冷凍商品則有4月份上市即熱銷15萬片的比臉大「大大大雞排」與御料小館人氣炸物「美式經典紐奧良烤雞翅」，全面放大份量同時更有限時4月29日至5月12日買二送一優惠活動，讓消費者飽上加飽再享優惠。

7-ELEVEN也「放大」午茶小確幸，自4月29日起烘焙和甜點商品推出放大版本，帶來滿滿幸福感！份量加量25%的「奶油手撕餐包」、親愛的我把五顆變七顆的「七顆愛的巧克力捲」直徑超過10公分的「巨大鮮奶卡士達泡芙」與直徑13公分的「巨大巧克力雙餡蛋糕卷」，比一般生乳捲重量增加超過50%，手工雙捲吃進雙重幸福比例。

7-ELEVEN自4月29日至5月26日全門市推出「重量級饗宴主題專案架」，蒐集逾40種巨大化或多包裝話題商品，滿足年輕潮流吸睛話題，包含「KITKAT 超大威化巧克力(6入)」、「77乳加(10入裝)-超大分享盒」、「巨大哥吉拉-1.0 icash2.0」、「巨大三麗鷗悠遊卡」等。

7-ELEVEN長期推動平價優惠，於住宅區、交通幹道、外宿學區等積極規劃「用品量販專區」貨架，鎖定小家庭與租屋族「少量多次」的補貨需求，目前逾400店導入「量販用品專區」精選包含洗衣精、廚廁清潔、大包濕巾、多入衛生棉、洗髮沐浴乳、多入牙刷、漱口水等商品，以「量販優惠價」提供消費者選購，24小時隨買即用，即日起至6月9日止推出指定商品買1送1優惠，並於全台7-ELEVEN門市祭出4月29日起至5月26日，UNIDESIGN新柔感抽取式衛生紙單串109元、2串149元，一包不到9.5元，就近買免奔波就能享有精省價格。