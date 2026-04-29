衝刺國旅！ 雙鐵紛紛祭出車票＋住宿優惠

台灣高鐵公司攜手屏東縣政府推出高鐵假期「搭高鐵．遊屏東．吃黑鮪魚」專案，即日起至6月30日，內容包含高鐵車票，搭配行程導覽、飯店住宿、各式票券等，台北出發每位只要2,980元(疏運期除外)；另花東縱谷田野景觀漸入觀光旺季，台鐵公司攜手日暉國際渡假村推出「台鐵·日暉池上慢旅專案」，自2026年5月1日起至2027年3月1日止，整合交通與住宿資源，結合票券折抵與抽獎機制，盼帶動花東旅遊人潮。

隨著今年第一鮪成功拍出，「2026屏東黑鮪魚文化觀光季」正式揭開序幕；台灣高鐵公司特別規劃「搭高鐵．遊屏東．吃黑鮪魚」6條1~2日遊程，其中一日遊程，集結平、假日兩種不同的玩法，周四台北出發，每人只要2,980元(疏運期除外)，等於買高鐵票送行程。產品內容除包含至左營站的高鐵來回車票，還有專車，行程中也有安排專人導覽王船文化館及潮州鐵道園區，體驗在地文化及探索鐵道故事，同時加碼送東港華僑市場400元美食券，讓你品嚐最新鮮的黑鮪魚及在地美食，5月7日首發團再贈東港三寶鑰匙圈。

周六出發，行程再升級，除高鐵來回車票、專人專車帶玩及東港華僑市場400元美食券外，更加碼再送豆油伯禮盒乙份(價值490元)，台北出發，每人只要3,200元(疏運期除外)，行程將帶領旅客走訪農科水族展示廳的海洋生物奇觀，感受豐富的水下世界；參訪集結日本16位當代藝術家的美術館特展，體驗當代藝術的沉浸魅力；走進勝利星村品味歷史與文創的街區風貌；最後來到竹田驛站感受的懷舊休閒氛圍，帶領旅客深度體驗屏東的自然、文化與藝術魅力。

想要放慢腳步、悠閒體驗南國之旅的旅客，高鐵公司特別推薦高鐵假期「屏東緩慢大鵬灣2日自由行」，產品包含高鐵來回車票+住宿一晚，再贈送東港華僑市場東港三寶鑰匙圈及豆油伯禮盒乙份，選擇平日台北出發也只要2,980元，相當於買高鐵票就送住宿一晚，讓旅程愜意又超值。

「屏東黑鮪魚文化觀光季」活動期間推出一系列精采活動，包括海洋音樂會、在地美食推廣宴、大鮪市集、在地商家優惠等，歡迎旅客多加利用高鐵假期「搭高鐵．遊屏東．吃黑鮪魚」專案，搭乘高鐵輕鬆前往屏東，享受在地文化與美食盛宴，感受自然與人文交織的精彩旅程。

台鐵表示，本次專案主打「以鐵道串聯旅遊體驗」，旅客透過日暉官網「套裝行程」專區訂房，即可享有車票折抵住宿優惠。依方案設計，入住飯店區旅客，持票面日期涵蓋住宿期間的池上站車票（不限起訖站），每房可折抵一張票價；入住Villa區者，則可憑TR-PASS一般版三日券或五日券，每房折抵新台幣2,400元。

除票價優惠外，台鐵同步推出限時抽獎活動，凡於2026年5月1日至8月31日期間入住專案旅客，皆可憑住宿發票及車票（或TR-PASS票證）參加抽獎。獎項涵蓋住宿券、觀光列車車票及餐飲優惠等，總價值達數萬元。

其中，最大獎為日暉伯爵Villa平日住宿券（價值9,000元），另包含飯店雙人房住宿券、英式下午茶券，以及台鐵「山嵐號」與「藍皮解憂號」觀光列車車票等多項旅遊產品，並加碼提供TR-PASS三日券及台鐵便當兌換券。

台鐵指出，參加抽獎旅客須於2026年9月11日前，備妥聯絡資料與相關憑證寄送至指定信箱，預計於9月下旬於官方網站及社群平台公布中獎名單。

在個資與稅務規範方面，台鐵強調，活動將依《個人資料保護法》辦理，資料僅用於抽獎及寄送用途；依現行稅法規定，獎項價值超過1,000元須申報所得，超過20,000元者需預繳10%稅金。

台鐵表示，此次跨界合作結合鐵道運輸與度假旅宿資源，透過優惠與行銷活動引導旅客深入花東地區，體驗在地自然與人文風景，並藉此活絡區域觀光動能。