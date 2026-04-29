聽新聞
0:00 / 0:00
Prada發表2026 Days of Summer形象廣告 城市間的超現實自由荒島
在看似不可能的對比之中，Prada構築了一場關於夏日的現代幻夢。2026年Prada「Days of Summer」形象廣告是由攝影師David Sims掌鏡，將柔軟沙地搬上城市屋頂，在張力十足的畫面中，猶如一方降臨在摩天大樓間的超現實場域。
這場現實與夢境的交錯呼應了Prada服裝設計中「矛盾共生」的核心。超模Bella Hadid身著白色Re-Nylon再生尼龍套裝，俐落剪裁與沙地的肌理形成強烈反差；劉雯則以花卉襯衫配搭編織手袋，讓度假感在摩天大樓背景下顯得叛逆且精緻。男裝部分則見到Louis Partridge與Damson Idris以簡約T恤、牛仔褲或是棕色針織Polo衫配搭西裝褲與亮面樂福鞋，在正式與放鬆間遊走，消解了階級的僵化界線。
回顧Prada近10年演進，結構並重組的手法已成品牌鮮明記憶點，像是2019年Prada邀請建築師重新定義尼龍包，讓功能本身演化為造型；2024春夏男裝則以「流動型態」消弭量身與運動裝的隔閡；2026春夏，Prada進一步將制服與晚宴正裝拆解重組，加入無肩結構胸衣與多布料拼接，回應當代生活的混沌與和諧。
全新Prada 2026形象廣告中，我們看到亮面皮革樂福鞋踏在細碎沙石上，當優雅長裙飄動於生硬的建築線條前，在對立與重組的瞬間任想像力萌發，將城市小徑、天臺或曠野之處、生成一座名為自由的喜悅荒島。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。