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Prada發表2026 Days of Summer形象廣告 城市間的超現實自由荒島

聯合報／ 記者釋俊哲／即時報導
2026年Prada「Days of Summer」形象廣告由攝影師David Sims掌鏡，創意總監Miuccia Prada與Raf Simons共同負責。圖／Prada提供
2026年Prada「Days of Summer」形象廣告由攝影師David Sims掌鏡，創意總監Miuccia Prada與Raf Simons共同負責。圖／Prada提供

在看似不可能的對比之中，Prada構築了一場關於夏日的現代幻夢。2026年Prada「Days of Summer」形象廣告是由攝影師David Sims掌鏡，將柔軟沙地搬上城市屋頂，在張力十足的畫面中，猶如一方降臨在摩天大樓間的超現實場域。

這場現實與夢境的交錯呼應了Prada服裝設計中「矛盾共生」的核心。超模Bella Hadid身著白色Re-Nylon再生尼龍套裝，俐落剪裁與沙地的肌理形成強烈反差；劉雯則以花卉襯衫配搭編織手袋，讓度假感在摩天大樓背景下顯得叛逆且精緻。男裝部分則見到Louis Partridge與Damson Idris以簡約T恤、牛仔褲或是棕色針織Polo衫配搭西裝褲與亮面樂福鞋，在正式與放鬆間遊走，消解了階級的僵化界線。

回顧Prada近10年演進，結構並重組的手法已成品牌鮮明記憶點，像是2019年Prada邀請建築師重新定義尼龍包，讓功能本身演化為造型；2024春夏男裝則以「流動型態」消弭量身與運動裝的隔閡；2026春夏，Prada進一步將制服與晚宴正裝拆解重組，加入無肩結構胸衣與多布料拼接，回應當代生活的混沌與和諧。

全新Prada 2026形象廣告中，我們看到亮面皮革樂福鞋踏在細碎沙石上，當優雅長裙飄動於生硬的建築線條前，在對立與重組的瞬間任想像力萌發，將城市小徑、天臺或曠野之處、生成一座名為自由的喜悅荒島。

英國男星Louis Partridge以簡約T恤、牛仔褲配搭亮面樂福鞋，現身於散落細沙的辦公室大樓天臺，帶出矛盾意境。圖／Prada提供
英國男星Louis Partridge以簡約T恤、牛仔褲配搭亮面樂福鞋，現身於散落細沙的辦公室大樓天臺，帶出矛盾意境。圖／Prada提供

Prada Bonnie中號印花亞麻和皮革手提包，11萬元。圖／Prada提供
Prada Bonnie中號印花亞麻和皮革手提包，11萬元。圖／Prada提供

Prada Re-Nylon膠囊系列後背包62,000元。圖／Prada提供
Prada Re-Nylon膠囊系列後背包62,000元。圖／Prada提供

Prada日前並發表了Re-Nylon膠囊系列單品，包含包款、漁夫帽、運動外套等高彩多元單品。圖／Prada提供
Prada日前並發表了Re-Nylon膠囊系列單品，包含包款、漁夫帽、運動外套等高彩多元單品。圖／Prada提供

超模劉雯為Prada拍攝了2026的Days of Summer形象視覺。圖／Prada提供
超模劉雯為Prada拍攝了2026的Days of Summer形象視覺。圖／Prada提供

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