快訊

全球第六大！台股市值今年增逾35% 超越加拿大

幼園不安全／虐童不是偶發 用7問題篩出高風險園所

世界看見台灣！公車駕駛崩潰哭喊「為什麼要欺負司機」登CNN

聽新聞
0:00 / 0:00

跟著田馥甄Hebe感受粉紅春日 CITIZEN xC山茶花腕表甜美定格

聯合報／ 記者釋俊哲／即時報導
CITIZEN代言人田馥甄示範了光動能電波時計表ES9498-69N山茶花限定款，粉嫩優雅。圖／CITIZEN提供
CITIZEN代言人田馥甄示範了光動能電波時計表ES9498-69N山茶花限定款，粉嫩優雅。圖／CITIZEN提供

CITIZEN在初春之際，以光線作為靈感載體，發表包含限量版ES9498-69N在內的多款xC系列新表，將繁花盛開的姿態與時光交織，構築出屬於春日時分的浪漫敘事。

專為詮釋山茶花之美而生的限量款ES9498-69N腕表捕捉了花語中「理想的愛」之意涵，表款使用了光澤色彩由內而外漸深的粉蝶貝面盤，同時花瓣輪廓則以細緻「光粒」點綴，搭配Sakura pink櫻花粉紅金表殼，不僅相襯亞洲女性的膚色，同時具備硬化技術抗刮損；另一款同價位的ES9506-54N，則在米色白蝶貝中心刻劃古典蕾絲模樣，並以項鍊為靈感，在12點及6點鐘位置點綴實驗室培育鑽石，展現別緻的層次感。

除了高階電波表款，CITIZEN亦發表更具親和力的春日選擇。PC1017-96W售價19,800元，以優雅的設計語言滿足日常需求，另一只EM0508−98W則以10,800元的價格，提供洗練簡約的入門首選。兩款新作同樣強調材質與色澤的平衡，透過精緻的表盤工藝，讓Sakura pink櫻花粉紅金的淡雅與女性的手腕完美融合，散發不經意的時髦優雅。

值得一提的是，ES9498-69N與ES9506-54N還具備了10萬年僅1秒誤差的精準度，無須手動調整時間、日期的萬年曆功能及定時收訊校正，讓旅行完全零時差；而PC1017-96W與EM0508-98W則以細膩質感妝點生活。全系列仰賴CITIZEN引以為傲的獨家Eco-Drive光動能系統，將光線轉化為能量，成為女性探索世界時，優雅強大的隨身後盾。

CITIZEN xC旗下的PC1017-96W與EM0508-98W LADY’S櫻花限定表，從櫻花得到靈感，將粉紅色飄落的浪漫甜美定格在手腕之間。圖／CITIZEN提供
CITIZEN xC旗下的PC1017-96W與EM0508-98W LADY’S櫻花限定表，從櫻花得到靈感，將粉紅色飄落的浪漫甜美定格在手腕之間。圖／CITIZEN提供

CITIZEN xC ES9506-54N，鈦金屬、Sakura pink櫻花粉紅金、25x34.5mm、光動能機芯、24個時區、時間與日期顯示、萬年曆、夏令時間、JIS1型抗磁，台灣限定100只，43,900元。圖／CITIZEN提供
CITIZEN xC ES9506-54N，鈦金屬、Sakura pink櫻花粉紅金、25x34.5mm、光動能機芯、24個時區、時間與日期顯示、萬年曆、夏令時間、JIS1型抗磁，台灣限定100只，43,900元。圖／CITIZEN提供

CITIZEN xC ES9498-69N以滿開的山茶花為設計主題，鈦金屬、Sakura pink櫻花粉紅金、27mm、光動能機芯，時間與日期顯示、萬年曆、夏令時間、台灣限定100只，43,900元。圖／CITIZEN提供
CITIZEN xC ES9498-69N以滿開的山茶花為設計主題，鈦金屬、Sakura pink櫻花粉紅金、27mm、光動能機芯，時間與日期顯示、萬年曆、夏令時間、台灣限定100只，43,900元。圖／CITIZEN提供

CITIZEN xC PC1017-96W腕表，不鏽鋼、粉紅金、34mm、自動上鍊機芯、時間顯示、櫻花限定款並附特製表盒，19,800元。圖／CITIZEN提供
CITIZEN xC PC1017-96W腕表，不鏽鋼、粉紅金、34mm、自動上鍊機芯、時間顯示、櫻花限定款並附特製表盒，19,800元。圖／CITIZEN提供

Hebe 腕表

延伸閱讀

WWG2026／積家獻三軸球型陀飛輪 葛飾北齋瀑布攬勝傑作化為微型琺瑯

百年金工的感性詠嘆 BUCCELLATI凝鍊母愛光華

華航攜手法朋甜點升級 5月起全航線供應七款特色點心

LEXUS新世代旗艦房車ES售價177萬元起 比預接單便宜

相關新聞

30年風味走出餐廳 義麵教父打造可帶走的歐風餐桌體驗

深耕台中餐飲市場逾30年、被業界譽為「義麵教父」的Mooie花園餐廳主理人Hendrik，攜手創意總監江芝妍，28日正式推出全新「歐風料理系列」，並於活動現場透過料理示範與試吃互動，呈現產品從開發到完

Prada發表2026 Days of Summer形象廣告 城市間的超現實自由荒島

在看似不可能的對比之中，Prada構築了一場關於夏日的現代幻夢。2026年Prada「Days of Summer」形象廣告是由攝影師David Sims掌鏡，將柔軟沙地搬上城市屋頂，在張力十足的畫面

跟著田馥甄Hebe感受粉紅春日 CITIZEN xC山茶花腕表甜美定格

CITIZEN在初春之際，以光線作為靈感載體，發表包含限量版ES9498-69N在內的多款xC系列新表，將繁花盛開的姿態與時光交織，構築出屬於春日時分的浪漫敘事。

有行旅／光影幻境 西澳10日遊

與台灣同時區的西澳，擁有地球級的獨特景觀，有行旅以陸海空私享安排串起質感，粉紅湖觀光小飛機空中巡禮、曼杜拉互動抓龍蝦與海鮮饗宴、羅特尼斯島私人包車深度環島。

壽司郎「黑鮪魚大腹70元」＋九州主題餐！爭鮮×線條小狗超萌週邊登場

即日起至6月8日，「爭鮮」攜手韓國人氣IP「線條小狗（Maltese）」推出期間限定聯名，打造出3款聯名限定餐點，還有6款絨毛公仔盲盒與週邊，同時並設計8間聯名主題店，讓粉絲們沈浸在線條小狗的可愛與療

築間新品牌「麟德殿・四時茶館」開幕 搶攻年輕、商務客

築間餐飲集團（7723）持續加速轉型優化，今年上半年將一口氣開出二個新品牌。其中鎖定年輕與商務客層的「麟德殿牛肉麵．四時茶館」28日正式開幕，築間同時宣布，鎖定哈韓族的「百年土種蔘雞湯」，也將在5月亮

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。