跟著田馥甄Hebe感受粉紅春日 CITIZEN xC山茶花腕表甜美定格

CITIZEN在初春之際，以光線作為靈感載體，發表包含限量版ES9498-69N在內的多款xC系列新表，將繁花盛開的姿態與時光交織，構築出屬於春日時分的浪漫敘事。

專為詮釋山茶花之美而生的限量款ES9498-69N腕表捕捉了花語中「理想的愛」之意涵，表款使用了光澤色彩由內而外漸深的粉蝶貝面盤，同時花瓣輪廓則以細緻「光粒」點綴，搭配Sakura pink櫻花粉紅金表殼，不僅相襯亞洲女性的膚色，同時具備硬化技術抗刮損；另一款同價位的ES9506-54N，則在米色白蝶貝中心刻劃古典蕾絲模樣，並以項鍊為靈感，在12點及6點鐘位置點綴實驗室培育鑽石，展現別緻的層次感。

除了高階電波表款，CITIZEN亦發表更具親和力的春日選擇。PC1017-96W售價19,800元，以優雅的設計語言滿足日常需求，另一只EM0508−98W則以10,800元的價格，提供洗練簡約的入門首選。兩款新作同樣強調材質與色澤的平衡，透過精緻的表盤工藝，讓Sakura pink櫻花粉紅金的淡雅與女性的手腕完美融合，散發不經意的時髦優雅。

值得一提的是，ES9498-69N與ES9506-54N還具備了10萬年僅1秒誤差的精準度，無須手動調整時間、日期的萬年曆功能及定時收訊校正，讓旅行完全零時差；而PC1017-96W與EM0508-98W則以細膩質感妝點生活。全系列仰賴CITIZEN引以為傲的獨家Eco-Drive光動能系統，將光線轉化為能量，成為女性探索世界時，優雅強大的隨身後盾。

CITIZEN xC旗下的PC1017-96W與EM0508-98W LADY’S櫻花限定表，從櫻花得到靈感，將粉紅色飄落的浪漫甜美定格在手腕之間。圖／CITIZEN提供

CITIZEN xC ES9506-54N，鈦金屬、Sakura pink櫻花粉紅金、25x34.5mm、光動能機芯、24個時區、時間與日期顯示、萬年曆、夏令時間、JIS1型抗磁，台灣限定100只，43,900元。圖／CITIZEN提供

CITIZEN xC ES9498-69N以滿開的山茶花為設計主題，鈦金屬、Sakura pink櫻花粉紅金、27mm、光動能機芯，時間與日期顯示、萬年曆、夏令時間、台灣限定100只，43,900元。圖／CITIZEN提供