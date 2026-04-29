【櫻桃小丸子原作40週年】特展今夏登場！ 4月30日中午12點預售限時搶先開跑

一段跨越世代的溫暖記憶，即將再次與你相遇！為慶祝《櫻桃小丸子》誕生40週年，【櫻桃小丸子原作40週年】特展將於6月18日於松山文創園區五號倉庫盛大開展，帶領觀眾重返三年四班的日常時光。4月30日中午12點 udn售票網 限時推出預售優惠380元（原價470元），邀請粉絲搶先走進那段陪伴成長的童年記憶，重溫笑中帶淚的純真日常。

40年經典回歸！從原畫手稿到沉浸式光影 打開專屬你的童年記憶

自1986年首部漫畫問世以來，《櫻桃小丸子》以貼近生活的幽默筆觸與溫暖故事，成為無數人心中不可取代的童年經典。那位留著鋸齒瀏海、總是有點懶散卻真誠可愛的小女孩，不僅陪伴世代成長，更成為跨越年齡的情感記憶。

本次【櫻桃小丸子原作40週年】特展精心規劃多個主題展區，展覽以原作為核心，串聯從漫畫誕生到動畫化的經典歷程，集結「漫畫原稿展示」、「沉浸式光影體驗」與「互動拍照場景」。觀眾可在「櫻桃子的創作紀行」深入了解作者櫻桃子的創作軌跡，在「手繪的溫度」欣賞珍貴漫畫複製原稿與經典畫面重現；「奇想劇場」透過沉浸式光影演出，帶來小丸子充滿想像力的奇幻世界；「時光回憶路」播放歷代經典片頭與片尾曲，喚醒守在電視機前的童年記憶；而深受粉絲喜愛的「表情萬花筒」，則集結小丸子經典顏藝與語錄，讓人忍不住會心一笑。透過豐富多元的展區設計，打造一場專屬於小丸子的同樂會，帶領觀眾重返三年四班，重溫那段陪伴成長的純真時光。

經典場景立體還原，讓人彷彿走進漫畫中的日常世界。圖／ ©S.P提供

從經典回憶到全新體驗亮點 陸續解鎖更多展場驚喜內容

除了經典內容的完整回顧外，本次展覽也融入更多創新體驗元素，打造兼具情感與互動的全新觀展感受。部分展區以情境式設計與空間轉換為概念，透過多元展演形式，帶領觀眾在熟悉的故事中發現嶄新的觀看視角，相關亮點也將於後續活動中陸續揭曉，為觀眾持續帶來驚喜與期待。

此外，展區亦規劃多處結合角色與日常場景的互動空間，讓觀眾在觀展過程中不僅能回顧經典，更能沉浸於小丸子的生活世界，創造屬於自己的專屬記憶。展覽現場亦將設置限定商品專區，推出多款40週年紀念商品，讓這段充滿溫度的觀展體驗得以延續。本次特展不僅是經典回顧，更是一場結合「童年情感 × 沉浸體驗 × 社群互動」的全方位展覽。大家都能在展覽中找到屬於自己的共鳴與感動，也讓這段跨越世代的回憶，以全新的形式再次被賦予溫度與生命力。

4月30日中午12點預售開賣，限時優惠搶先入手！

【櫻桃小丸子原作40週年】特展預售優惠將於4月30日中午12點於 udn售票網 正式開賣，限時推出優惠380元（原價470元），邀請所有喜愛小丸子的觀眾搶先入手，一起走進這場專屬於童年與回憶的夢想樂園。更多最新消息，請隨時關注 官方粉團 及 官網 。

【櫻桃小丸子原作40週年】特展

◇ 展覽日期｜2026年6月18日(四)-2026年9月28日(一)

◇ 展覽時間｜每日10:00-18:00（17:30停止售票及入場）

◇ 展覽地點｜松山文創園區 5號倉庫（台北市信義區光復南路133號）

◇ 主辦單位｜天王星企業有限公司、聯合數位文創股份有限公司、香港商東友企業有限公司台灣分公司

◇ 授權單位｜SAKURA PRODUCTION Co.,Ltd.、NIPPON ANIMATION CO., LTD.、天王星企業有限公司、香港商東友企業有限公司台灣分公司

◇ 展覽官網｜ https://uevent.udnfunlife.com/maruko40tw

◇ 售票資訊｜ udn售票網

◇ 大宗購票專線：(02) 2649-1689#1 (周一至周五09:30~17:00)