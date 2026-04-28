壽司郎「黑鮪魚大腹70元」＋九州主題餐！爭鮮×線條小狗超萌週邊登場

即日起至6月8日，「爭鮮」攜手韓國人氣IP「線條小狗（Maltese）」推出期間限定聯名，打造出3款聯名限定餐點，還有6款絨毛公仔盲盒與週邊，同時並設計8間聯名主題店，讓粉絲們沈浸在線條小狗的可愛與療癒之中。

「線條小狗」是以簡單線條勾勒的白色馬爾濟斯「Maltese」與棕色黃金獵犬「小金毛」。呆萌的表情與療癒互動，讓線條小狗在社群擁有高度人氣。本次聯名活動中，爭鮮特別打造3款聯名餐點。其中「小狗貼貼炙燒拼」集結和牛與鰈魚邊鰭，搭配蒜香炙燒香氣，一次享受海陸雙拼，每份100元。「小小狗愛明太鮭」以鱈明太子結合鮭魚，擁有濃郁海味，每份60元；「小金毛吃漢堡排」則以蒜香漢堡排搭配起士與奶油乳酪醬，每份60元。每道餐點皆附贈「線條小狗限定插卡」。

聯名活動中並推出6款絨毛公仔盲盒，讓Maltese與小金毛變身成稻荷壽司、鮮蝦與茶碗蒸造型，加購價229元。另外還有3款「聯名款環保袋」、3款「聯名款冷水瓶」，同樣都能感受到線條小狗的療癒感，加購價各為99、129元。活動期間加入爭鮮APP會員，並於爭鮮迴轉壽司、爭鮮PLUS門市單筆消費滿200元即可加購聯名商品1件，數量有限，售完為止。

爭鮮同步於全台打造8間期間限定聯名主題店，從門口、牆面到用餐空間全面換上線條小狗設計，讓粉絲們可以盡情拍照打卡。

來自日本的「壽司郎」自4月29日至5月31日，推出期間限定「黑鮪魚大腹盛宴&九州美食巡禮」活動，除了推出黑鮪魚主題料理之外，還以九州在地風味為靈感，結合當地具代表性的烹調手法與特色食材入菜，推出一系列特色餐點。

期間限定推出的「地中海黑鮪魚大腹」，選用地中海黑鮪魚的大腹部位，輕覆於醋飯上，入口即能享受到細緻油花的鮮甜，每盤70元；「黑鮪魚2種」則是一次能夠品嚐到黑鮪魚大腹、中腹，每盤130元。

以九州特色為出發的「櫻島熔岩燒半生鰹魚」選用一本釣鰹魚，以鹿兒島極具代表性的「櫻島熔岩炙烤」手法烹調，鎖住魚肉鮮甜並溢滿迷人炙烤香氣，每盤60元。「Yamaya明太子高菜海苔包」攜手福岡YAMAYA明太子，搭配九州特產的日本高菜，呈現爽脆口感與微辣鮮香，每盤40元。此外，還有「宮崎名物！鮮蝦生菜卷」、「大分名物！塔塔醬雞肉天烏龍麵」、「大分縣產水煮章魚」、「九州產竹筴魚&生鯖魚」、「酥炸有明海產帶頭芝蝦」、「炙燒喜知次」等不同品項同步登場。

針對喜愛甜點的民眾，活動中還推出「九州西瓜聖代」，將濃郁牛奶布丁，搭配熊本縣產西瓜果汁製成的清爽雪酪，搭配巧克力球、新鮮檸檬，帶來滿滿的清涼氣息，每份110元。

黑鮪魚2種，每盤130元。圖／壽司郎提供

地中海黑鮪魚大腹，每盤70元。圖／壽司郎提供

爭鮮聯名線條小狗，推出3款聯名餐點。圖／爭鮮提供

壽司郎推出期間限定「黑鮪魚大腹盛宴&九州美食巡禮」。圖／壽司郎提供