有行旅／光影幻境 西澳10日遊

繼推出個人壽喜燒「牛喜」後，豊漁餐飲集團再以一人經濟為出發，推出全新個人燒肉品牌「和庵燒肉株式會社」，提供個人化的A5和牛燒肉，並提供白飯、湯品、飲料吃到飽。為慶祝新店開幕，還提供「蔥鹽和牛肋條198

2026-04-28 22:00