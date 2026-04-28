築間新品牌「麟德殿・四時茶館」開幕 搶攻年輕、商務客

築間餐飲集團（7723）持續加速轉型優化，今年上半年將一口氣開出二個新品牌。其中鎖定年輕與商務客層的「麟德殿牛肉麵．四時茶館」28日正式開幕，築間同時宣布，鎖定哈韓族的「百年土種蔘雞湯」，也將在5月亮相。

此外，隨著母親節檔期即將到來，家庭聚餐、節慶宴客與多人聚會需求可望升溫，築間餐飲集團旗下火鍋、燒肉、韓式料理、港式點心及多元聚餐品牌，皆具備承接節慶聚餐商機的產品與場景優勢。

築間預期，母親節檔期將有助於帶動門店來客數與整體營收表現，並進一步放大品牌組合效益，為第2季營運動能挹注成長支撐。

築間全新餐飲品牌「麟德殿．四時茶館」本月24日試營運以來，憑藉「牛肉麵＋茶館」的複合式餐飲定位，迅速打開市場能見度，來客表現亮眼，成為台中七期新市政商圈近期備受關注的餐飲新話題。

新店首度結合「麟德殿牛肉麵」的核心麵食實力與茶館式用餐方式，打造融合麵食、飯食、茶食與飲品的全新餐桌體驗，不僅象徵品牌據點版圖進一步拓展，也代表餐飲型態正式升級。

「麟德殿．四時茶館」進駐七期市政商圈，也展現明確的市場布局策略。鎖定商圈上班族與都會日常外食客群，規劃平日午餐優惠方案，每周一至周五上午11點至下午2點半，內用免收服務費，冰飲全品項八折，提升平日時段的消費吸引力與整體用餐便利性。

築間強調，整體平均客單價約200元，餐點價格帶落在80元至240元之間，兼顧日常消費親和力與品牌質感。

而「麟德殿牛肉麵」已於台北市布局兩家分店，並創下單日最高銷售近600碗的成績，累積穩定口碑與市場關注；此次進軍中部市場，以更完整的餐食結構與更貼近日常的消費情境，成功切入都會商圈用餐需求，也為品牌後續展店布局注入新動能。

築間針對旗下18個品牌的門市布局與品牌結構調整，目前已進入收成階段。隨著低效門店調整逐漸完成，集團資源配置更趨集中，整體營運效率持續改善。法人估，在新品牌與既有門市升級效益逐步發酵下，今年營運力拚虧轉盈。

築間自去年下半年起跨足高技術門檻餐飲，陸續推出「麟德殿牛肉麵」、「喜辰港式點心茶餐廳」、「稻鎮經典台菜」等中式餐飲，市場反應良好，帶動來客數與品牌能見度提升。

此外，韓國品牌「中央韓鍋酒舍」，以及日式串燒品牌「橫濱燒鳥．達磨」，亦有效拓寬消費客群。

築間也宣布，5月份將導入韓國擁有逾30年歷史，並曾連續三年獲米其林指南推薦的蔘雞湯專門店「百年土種蔘雞湯」，以韓式傳統蔘雞湯為核心，結合健康養生與經典風味，切入養身料理市場，初步規劃先在台中、台北各開一家店。

築間指出，「湯文化」亦為台灣重要的飲食特色，與家庭情感連結深厚，具備穩定且廣泛的市場需求，預期新品牌推出後，將進一步拓寬集團品牌矩陣的深度與廣度。

展望未來，築間表示，將持續推進品牌結構優化與門店調整，加速新業態與海外品牌布局。隨菜單升級與服務優化效益逐步顯現，新品牌貢獻持續放大，整體營運動能可望逐季回升。

同時，築間將透過「名廚共創」與「海外品牌代理」雙引擎策略，結合多品牌、多元餐飲型態的經營模式，強化品牌組合效益與市場覆蓋力，為中長期營運發展奠定穩健成長基礎。

「麟德殿．四時茶館」以「四時有味」為品牌核心概念，可視為「麟德殿牛肉麵」全新延伸與升級版本。保留原有對牛肉麵品類的專注與職人精神，並進一步融入茶館式餐飲節奏，讓消費者不只是吃一碗牛肉麵，更能在同一空間中，同時享受主食、小點、湯品與茶飲，形成更完整、更具層次的一站式餐飲體驗。

除了經典牛肉麵之外，菜單亦延伸出更多符合茶館型態的多元選擇。創意料理「臭豆腐皮蛋乾拌麵」以台式經典元素重新演繹熟悉風味；「排骨炸蝦炒飯」以厚切豬大排搭配炸蝦與炒飯，兼具飽足感與家常風味記憶。

小點部分則規劃清蒸臭豆腐、紅油炒手、牛汁原湯浸花干與蟹黃湯包等品項，透過蒸、滷、拌等多元手法，堆疊出更完整的台味餐桌層次，也讓「麟德殿．四時茶館」從單一主食品牌，進一步升級為更適合日常外食與聚餐的複合式餐飲空間。

在茶飲設計上，品牌亦將茶館元素作為此次升級的重要亮點。相較於麟德殿牛肉麵過往曾透過跨界合作延伸茶飲內容，此次「麟德殿．四時茶館」正式將飲品納入品牌主體，推出西瓜焙烏龍、檸香煉奶飲、玫瑰蘋果茶等品項，讓茶飲不再只是搭餐配角，而是整體用餐體驗中不可或缺的一環。

築間強調，希望透過茶香、果香與酸甜層次的設計，平衡整體餐點風味，也回應台灣消費者對「茶食搭配」的熟悉與喜好。

新品牌保留原有對牛肉麵品類的專注與職人精神，並融入茶館式餐飲節奏。記者宋健生／攝影