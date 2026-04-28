A5牛肋條198元、白飯飲料吃到飽！「和庵燒肉株式會社」一個人也能吃

繼推出個人壽喜燒「牛喜」後，豊漁餐飲集團再以一人經濟為出發，推出全新個人燒肉品牌「和庵燒肉株式會社」，提供個人化的A5和牛燒肉，並提供白飯、湯品、飲料吃到飽。為慶祝新店開幕，還提供「蔥鹽和牛肋條198元」限時單點優惠。

全新開幕的「和庵燒肉株式會社」位於新光三越台北信義新天地A4美食街，規劃有12席板前座位。店內以「一人一爐」的用餐型態，加上炭火直烤、北海道成吉思汗式圓頂鑄鐵烤盤等元素，提供化的個人燒肉套餐。除了精選肉品之外，隨餐也搭配當季時蔬，可透過烤盤炭烤後品嚐，享受油脂與蔬菜甜香交織的香氣。

店內現提供2款套餐方案，「A5和牛拼盤套餐」提供3～5款的和牛部位組合，透過不同肉質、分切方式，展現出和牛的多樣面貌與滋味特色，肉量總重150公克，每套698元。「益活雞腿排套餐」則選用全台首家通過CSSA無抗飼養完整供應鏈驗證的大成益活雞為主角，以炭火直烤呈現外酥內嫩的純粹本味，每套398元。套餐均無限提供白飯、湯品與飲料。

此外，和庵燒肉株式會社也提供多樣單點品項，包括「本日和牛拼盤」、「雙饗泡菜」、「季節時蔬」、「牛肋條」。其中「牛肋條」經醃漬入味後，再燒烤至外酥內嫩，搭配蔥鹽醬一同品嚐，可享受甘甜肉脂與咀嚼樂趣，開幕限時優惠價198元。

「牛肋條」經醃漬入味後，再燒烤至外酥內嫩，可搭配蔥鹽醬一同品嚐。每份198元。記者陳睿中／攝影