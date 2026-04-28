快訊

新北女高中生遭尾隨嚇壞 外婆護孫竟遭毆「肝臟破裂」警速逮嫌犯

美股早盤／OpenAI「成長不如預期」…AI概念股走低 費半重挫3%

傳OpenAI「未達銷售目標」掀疑慮 台指期夜盤上半場走跌逾300點

聽新聞
0:00 / 0:00

A5牛肋條198元、白飯飲料吃到飽！「和庵燒肉株式會社」一個人也能吃

聯合報／ 記者陳睿中／即時報導
和庵燒肉株式會社主打個人化燒肉，每套398元起。圖／豊漁餐飲集團提供
和庵燒肉株式會社主打個人化燒肉，每套398元起。圖／豊漁餐飲集團提供

繼推出個人壽喜燒「牛喜」後，豊漁餐飲集團再以一人經濟為出發，推出全新個人燒肉品牌「和庵燒肉株式會社」，提供個人化的A5和牛燒肉，並提供白飯、湯品、飲料吃到飽。為慶祝新店開幕，還提供「蔥鹽和牛肋條198元」限時單點優惠。

全新開幕的「和庵燒肉株式會社」位於新光三越台北信義新天地A4美食街，規劃有12席板前座位。店內以「一人一爐」的用餐型態，加上炭火直烤、北海道成吉思汗式圓頂鑄鐵烤盤等元素，提供化的個人燒肉套餐。除了精選肉品之外，隨餐也搭配當季時蔬，可透過烤盤炭烤後品嚐，享受油脂與蔬菜甜香交織的香氣。

店內現提供2款套餐方案，「A5和牛拼盤套餐」提供3～5款的和牛部位組合，透過不同肉質、分切方式，展現出和牛的多樣面貌與滋味特色，肉量總重150公克，每套698元。「益活雞腿排套餐」則選用全台首家通過CSSA無抗飼養完整供應鏈驗證的大成益活雞為主角，以炭火直烤呈現外酥內嫩的純粹本味，每套398元。套餐均無限提供白飯、湯品與飲料。

此外，和庵燒肉株式會社也提供多樣單點品項，包括「本日和牛拼盤」、「雙饗泡菜」、「季節時蔬」、「牛肋條」。其中「牛肋條」經醃漬入味後，再燒烤至外酥內嫩，搭配蔥鹽醬一同品嚐，可享受甘甜肉脂與咀嚼樂趣，開幕限時優惠價198元。

「牛肋條」經醃漬入味後，再燒烤至外酥內嫩，可搭配蔥鹽醬一同品嚐。每份198元。記者陳睿中／攝影
「牛肋條」經醃漬入味後，再燒烤至外酥內嫩，可搭配蔥鹽醬一同品嚐。每份198元。記者陳睿中／攝影

和庵燒肉株式會社採北海道成吉思汗式的圓頂烤盤，適合同時燒烤肉品與蔬菜。圖／豊漁餐飲集團提供
和庵燒肉株式會社採北海道成吉思汗式的圓頂烤盤，適合同時燒烤肉品與蔬菜。圖／豊漁餐飲集團提供

燒肉 吃到飽 北海道

延伸閱讀

母親節聚餐商機 台中餐飲業勞動節連假起搶攻

價值35萬！達美樂抽「999純金火山」帶回家 必勝客新口味筆管麵上桌

頂呱呱「人氣點心買1送1」！肯德基套餐現省255元、漢堡王雙人餐可省179元

新式粵菜「玉天璽」插旗大直！上等乾鮑、官燕、花膠齊入饌

相關新聞

30年風味走出餐廳 義麵教父打造可帶走的歐風餐桌體驗

深耕台中餐飲市場逾30年、被業界譽為「義麵教父」的Mooie花園餐廳主理人Hendrik，攜手創意總監江芝妍，28日正式推出全新「歐風料理系列」，並於活動現場透過料理示範與試吃互動，呈現產品從開發到完

A5牛肋條198元、白飯飲料吃到飽！「和庵燒肉株式會社」一個人也能吃

繼推出個人壽喜燒「牛喜」後，豊漁餐飲集團再以一人經濟為出發，推出全新個人燒肉品牌「和庵燒肉株式會社」，提供個人化的A5和牛燒肉，並提供白飯、湯品、飲料吃到飽。為慶祝新店開幕，還提供「蔥鹽和牛肋條198

新式粵菜「玉天璽」插旗大直！上等乾鮑、官燕、花膠齊入饌

台灣頂級粵菜餐廳又多一間！位於大直的「玉天璽」將於5月1日正式開幕。店內由港籍主廚陳國華坐鎮，加上由黎有甜、魏禧之擔任顧問，以傳統粵菜為基礎，運用以南非頂級乾鮑、官燕、花膠等珍稀乾貨食材為重心，打造出

男神橫濱流星魅力加持！SUPER DRY「Dry Crystal 輕冽3.5」全新改版

隨著氣溫逐漸回升，消費者對於飲品的期待，也從追求口感轉向尋求更細膩的「清爽體驗」。ASAHI SUPER DRY旗下低糖與3.5%酒精度特色商品「Dry Crystal輕冽3.5」，宣布迎來重大改版，

2026WWG／世界上最複雜也最簡單的時間 雅典雙陀飛輪＋卡羅素自動腕表

創立瑞士頂級製表品牌雅典表（Ulysse Nardin）2026年歡慶品牌創立180周年，也是旗下傳奇的Freak奇想系列問世25周年的特別年份。在今年的日內瓦鐘表與奇蹟（Watches & Wond

百年金工的感性詠嘆 BUCCELLATI凝鍊母愛光華

迎接母親節，義大利高級珠寶品牌BUCCELLATI推薦年度精選，以傳承百年的金工技藝與手工雕刻，將無形情感凝鍊於珠寶中。品牌標誌性的風格源自文藝復興時期的美學養分，透過工匠耐心雕琢，讓金屬展現出如織物

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。