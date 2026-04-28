新式粵菜「玉天璽」插旗大直！上等乾鮑、官燕、花膠齊入饌

台灣頂級粵菜餐廳又多一間！位於大直的「玉天璽」將於5月1日正式開幕。店內由港籍主廚陳國華坐鎮，加上由黎有甜、魏禧之擔任顧問，以傳統粵菜為基礎，運用以南非頂級乾鮑、官燕、花膠等珍稀乾貨食材為重心，打造出新型態的中式料理。

玉天璽集團創辦人吳俊璋、董事長蘇雲嶢各自專精於海鮮加工與蔬果出口事業，成為玉天璽食材供應鍊的強大後盾。港籍行政主廚陳國華，入行已逾36年，擁有香港與台灣多間名餐廳與星級飯店的豐富經歷，以「傳統加創新，融合粵菜與潮州菜的文化」作為玉天璽的料理主軸。此外，玉天璽並由連續多年獲得米其林三星殊榮的大阪「柏屋」主廚松尾英明擔任首席顧問，另外擁有60餘年廚藝歷練、被譽為「粵菜活字典」的黎有甜師傅，還有首位以中華料理獲得京都米其林一星的魏禧之主廚共同擔任餐廳首席顧問，可謂星光熠熠。

玉天璽所推出的「御品極致饗宴」，採7道式設計。頭盤以雙拼形式呈現，「紫蘇魚子元貝塔」以塔皮承托日本元貝，疊以魚子醬與紫蘇碎，層次分明；「翠玉珠圓炒蝦仁」選用台灣澎湖劍蝦，經大火快炒鎖住天然甜味。

「蠔皇吉品鮑魚尊」以南非18頭吉品溏心鮑長時間燜煮至膠質釋放，鮑身飽滿軟嫩、入口回甘；「甘露瑤柱星斑魚」以七星斑清蒸，注入瑤柱高湯，完整呈現粵菜料理哲學；「岩耳花膠御皇粥」以鱈魚花膠為主角，經頂湯慢燉至軟嫩彈牙，並以五穀米作為粥底上桌。此外，套餐中還吃得到「璽映雞湯排翅盅」、「燒汁和牛翡翠玉」、「茗茶官燕冰心輝」等特色餐點，每套8,800元。

空間部份，玉天璽共計388坪，提供85席座位，並規劃有6間獨立包廂。一樓大廳以「新藝術風格」為主要設計語彙，整座餐廳也陳列著許多業主的精心蒐藏，包括義大利穆拉諾手工吹製玻璃吊燈、法國黃銅巴洛克宮廷吊燈、義大利F.B.I.瓷塑鎏金吊燈等藏品。同時每間包廂也各自擁有老上海沙龍、法式宮廷等不同風格，展現多元面貌。

【玉天璽】

地址：台北市中山區敦業一路192號1樓

電話：02 8502 9919

玉天璽行政主廚陳國華（左起），首席顧問松尾英明、魏禧之、黎有甜。圖／玉天璽提供

紫蘇魚子元貝塔／翠玉珠圓炒蝦仁。圖／玉天璽提供

燒汁和牛翡翠玉。圖／玉天璽提供

玉天璽規劃6間包廂，各有不同風格特色。圖／玉天璽提供

玉天璽預計將於5月1日正式開幕。圖／玉天璽提供

岩耳花膠御皇粥。圖／玉天璽提供

蠔皇吉品鮑魚尊。圖／玉天璽提供

茗茶官燕冰心輝。圖／玉天璽提供