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男神橫濱流星魅力加持！SUPER DRY「Dry Crystal 輕冽3.5」全新改版

聯合報／ 記者 高婉珮 ／即時報導
此次的全新進化，不僅是一項產品的升級，更是一股由橫濱流星引領的「新飲酒風格」。圖／ASAHI SUPER DRY提供 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
此次的全新進化，不僅是一項產品的升級，更是一股由橫濱流星引領的「新飲酒風格」。圖／ASAHI SUPER DRY提供 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

隨著氣溫逐漸回升，消費者對於飲品的期待，也從追求口感轉向尋求更細膩的「清爽體驗」。ASAHI SUPER DRY旗下低糖與3.5%酒精度特色商品「Dry Crystal輕冽3.5」，宣布迎來重大改版，在降低糖質的同時，依然完整保留了ASAHI SUPER DRY經典的暢快口感，更重磅邀請到日本實力派男星橫濱流星擔任全新代言人，以其獨特的質感魅力，重新定義這款深受年輕世代喜愛的輕酒精飲品。

橫濱流星近年憑藉著深邃且內斂的演技，在影視圈中穩紮穩打，其在螢光幕前所展現出的專注、純粹與自信，與「Dry Crystal 輕冽3.5」所強調的「純淨、輕盈、順口」品牌核心精神不謀而合。此次雙方攜手合作，不僅是形象上的高度契合，更希望能透過橫濱流星的獨特觀點，引導消費者感受產品在口感上的層次蛻變，將輕飲酒的文化提升至全新的感官層次。

進化後的「Dry Crystal 輕冽3.5」，在維持經典ASAHI SUPER DRY風味標準的同時，也回應現代消費者追求平衡、重視生活意識的需求。這不僅能滿足消費者對於低負擔飲酒的需求，也讓其成為聚會、用餐或獨處放鬆時的最佳搭檔，輕鬆應對各種生活場景。

此次的全新進化，不僅是一項產品的升級，更是一股由橫濱流星引領的「新飲酒風格」。全新 「Dry Crystal 輕冽3.5」最新宣傳影片中，橫濱流星所重視的「平衡」、「有意識的選擇」以及「不妥協的人生態度」，與「Dry Crystal 輕冽3.5」的品牌價值自然交織。全新 「Dry Crystal 輕冽3.5」 已於台灣的各大通路正式上架販售。欲了解更多全新ASAHI SUPER DRY與 「Dry Crystal 輕冽3.5」 資訊，請參閱官方社群平台。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

「Dry Crystal 輕冽3.5」在降低糖質的同時，依然完整保留了ASAHI SUPER DRY經典的暢快口感。圖／ASAHI SUPER DRY提供 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
「Dry Crystal 輕冽3.5」在降低糖質的同時，依然完整保留了ASAHI SUPER DRY經典的暢快口感。圖／ASAHI SUPER DRY提供 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

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