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2026WWG／世界上最複雜也最簡單的時間 雅典雙陀飛輪＋卡羅素自動腕表

聯合報／ 記者孫曼／即時報導
Super Freak奇想超級腕表，44毫米白金表殼、UN-252自製自動上鍊機芯，為品牌史上最複雜的純時分顯示腕表，首創融合雙陀飛輪與卡羅素結構，並搭載專利Grinder®磨床式自動上鍊系統與萬向軸系統，限量編號50枚。圖／雅典表提供
Super Freak奇想超級腕表，44毫米白金表殼、UN-252自製自動上鍊機芯，為品牌史上最複雜的純時分顯示腕表，首創融合雙陀飛輪與卡羅素結構，並搭載專利Grinder®磨床式自動上鍊系統與萬向軸系統，限量編號50枚。圖／雅典表提供

創立瑞士頂級製表品牌雅典表（Ulysse Nardin）2026年歡慶品牌創立180周年，也是旗下傳奇的Freak奇想系列問世25周年的特別年份。在今年的日內瓦鐘表與奇蹟（Watches & Wonders Geneva）表展上，品牌推出話題之作「Super Freak奇想超級腕表」，被譽為品牌史上最複雜的純時分顯示時計，以極致技術演繹最純粹的時間美學。

Freak系列自2001年誕生以來，便以「無表盤、無指針、無表冠」的顛覆性設計成為製表葉醉獨樹一幟的存在。延續這份另類精神，全新的Super Freak歷時四年研發，搭載品牌自製UN-252自動上鍊機芯，是首次將「雙陀飛輪」與「卡羅素」結構完美融合的設計：簡言之，兩枚飛行陀飛輪裝置在一個卡羅素結構上，這兩枚陀飛輪以10度夾角向不同方向旋轉，彷若在腕間上演一場精密的機械芭蕾。

這枚機芯由多達511零件構成，由於其中97%的零件處於持續運轉狀態，因此對於動力要求極高。為了驅動這枚能量需求極高的心臟，雅典錶導入了專利的Grinder®磨床式自動上鍊系統，是被公認為業內最高效的上鍊裝置。同時，所有的結構與零件都須盡可能輕量化，例如指示分鐘的框架共17零件都由鈦金屬製作而成，表盤上所有重要結構共327個零件，重量僅3.5克。

新作更創下多項紀錄，包括搭載直徑僅5毫米、由69個零件包含8顆陶瓷滾珠構成的「全球最小垂直差速器」，是參考跑車的垂直差速器打造；首創用於穩定能量傳輸的「微型萬向軸系統」。全表不僅零件裝飾打磨高達70%由手工完成，僅高級製表工坊內極少數的頂尖製表大師能負責組裝，每枚需耗時60小時。Super Freak以白金表殼搭配藍色納米微晶玻璃小時盤，全球限量編號50枚。

Super Freak奇想超級腕表機芯由511個零件構成。圖／雅典表提供
Super Freak奇想超級腕表機芯由511個零件構成。圖／雅典表提供

Super Freak奇想超級腕表，44毫米白金表殼、UN-252自製自動上鍊機芯，為品牌史上最複雜的純時分顯示腕表，首創融合雙陀飛輪與卡羅素結構，並搭載專利Grinder®磨床式自動上鍊系統與萬向軸系統，限量編號50枚。圖／雅典錶提供
Super Freak奇想超級腕表，44毫米白金表殼、UN-252自製自動上鍊機芯，為品牌史上最複雜的純時分顯示腕表，首創融合雙陀飛輪與卡羅素結構，並搭載專利Grinder®磨床式自動上鍊系統與萬向軸系統，限量編號50枚。圖／雅典錶提供

Super Freak奇想超級腕表，44毫米白金表殼、UN-252自製自動上鍊機芯，為品牌史上最複雜的純時分顯示腕表，首創融合雙陀飛輪與卡羅素結構，並搭載專利Grinder®磨床式自動上鍊系統與萬向軸系統，限量編號50枚。圖／雅典錶提供
Super Freak奇想超級腕表，44毫米白金表殼、UN-252自製自動上鍊機芯，為品牌史上最複雜的純時分顯示腕表，首創融合雙陀飛輪與卡羅素結構，並搭載專利Grinder®磨床式自動上鍊系統與萬向軸系統，限量編號50枚。圖／雅典錶提供

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