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30年風味走出餐廳 義麵教父打造可帶走的歐風餐桌體驗

經濟日報／ 記者宋健生／台中即時報導
「義麵教父」Mooie花園餐廳主理人Hendrik(右)、江芝妍夫妻，推出全新歐風料理系列。記者宋健生／攝影
「義麵教父」Mooie花園餐廳主理人Hendrik(右)、江芝妍夫妻，推出全新歐風料理系列。記者宋健生／攝影

深耕台中餐飲市場逾30年、被業界譽為「義麵教父」的Mooie花園餐廳主理人Hendrik，攜手創意總監江芝妍，28日正式推出全新「歐風料理系列」，並於活動現場透過料理示範與試吃互動，呈現產品從開發到完成的過程。

Hendrik與江芝妍夫妻兩人於2000年共同創立義式料理品牌Fatty’s，以家庭式義大利餐廳為核心，長期透過手工製作、嚴選食材與穩定風味標準，在市場建立深厚基礎。品牌始終強調料理的分享價值，逐步累積出具有辨識度的風味體系與顧客基礎。

延續既有基礎，Mooie在品牌經營上進一步強調品質標準。江芝妍表示，團隊不以速度為優先，而是回到料理本質，每一道餐點皆依完整製程與標準執行，並以「不販售自己不願意食用的料理」作為原則，確保整體品質一致。

此次發表的新品，正是在這樣的理念下發展而成。團隊將原本於餐廳內完成的料理流程重新拆解與設計，轉化為可於家庭場景中重現的產品形式，使風味得以延續至日常生活。

本次首波推出六款產品，採「主食＋醬料」雙線設計，包含肉醬千層麵、墨魚風味緞帶麵、風味寬麵，以及特製辣味墨魚醬汁、義式經典肉醬與泰式奶油醬汁。從麵體結構到醬料比例皆經過調整，讓消費者可依需求自由搭配，在家亦能完成接近餐廳水準的料理體驗。

其中，肉醬千層麵透過層層堆疊的結構呈現經典義式料理的厚度與細膩；墨魚風味麵以濃郁海味建立鮮明記憶點；醬料產品則作為風味延伸，使不同組合下仍能維持一致的風味表現。

江芝妍當場示範料理，由Hendrik試吃回饋，兩人透過即時互動，針對味道層次與比例進行確認。這樣的來回過程，也正是產品開發的日常縮影，從反覆測試到風味定稿，最終建立一致的風味標準。

Hendrik表示，料理不只是當下的體驗，而是一種可以被延續的標準；透過產品化的方式，讓這樣的標準，得以在不同生活場景中持續被實踐。

江芝妍進一步表示，此次從餐廳走向產品，不只是形式上的轉換，更希望將既有的料理價值延伸至更多生活場景，讓料理成為日常的一部分。

她說，上述新產品，目前以餐廳作為主要體驗與購買入口，通路布局亦同步規劃中，未來將依整體策略逐步對外開放。

團隊將餐廳料理流程重新拆解與設計，轉化為可於家庭場景中重現的產品形式。記者宋健生／攝影
團隊將餐廳料理流程重新拆解與設計，轉化為可於家庭場景中重現的產品形式。記者宋健生／攝影

創意總監江芝妍透過料理示範與試吃互動，呈現產品從開發到完成的過程。記者宋健生／攝影
創意總監江芝妍透過料理示範與試吃互動，呈現產品從開發到完成的過程。記者宋健生／攝影

義大利 餐廳

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