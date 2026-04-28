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《黑白大廚》人氣主廚金度潤跨界聯手阿舍 「DO KIM」拌麵搶攻全球市場

經濟日報／ 記者侯思蘋／台北即時報導
《黑白大廚》人氣主廚金度潤跨界聯手阿舍！DO KIM拌麵搶攻全球市場。微風集團／提供
《黑白大廚》人氣主廚金度潤跨界聯手阿舍！DO KIM拌麵搶攻全球市場。微風集團／提供

Netflix 人氣料理競技節目《黑白大廚：料理階級大戰》在全球掀起一股美食實境秀熱潮。其中神似「賤兔」的米其林一星主廚金度潤，年初宣布與麵食領導品牌阿舍食品合資打造國際新品牌「DO KIM」推出「韓式紫蘇油拌麵」與「韓式雙醬拌麵」兩款風味，即日起於Breeze Super及台灣指定通路首發開賣，後續品牌將陸續進軍美國日本韓國及國際市場。

產品即日起於台灣首發，率先在Breeze Super、Mia C'bon、聖德科斯(門市/購物網)、Breeze Online等通路獨家上市。阿舍指出，官網20日開放預購預約破千盒，第二波訂單已排到5月初。

這段跨國合作的起點源於《黑白大廚》第2季播出期間，眼尖的網友與阿舍團隊發現，金度潤主廚竟然在錄影現場隨身攜帶「阿舍牛肉麵」作為私房補給品。迅速在社群上引發熱烈討論，也成為雙方正式敲定合作的關鍵推手。阿舍團隊在第1季播出時就已注意到這位對熱愛台灣美食的主廚，隨即主動聯繫。讓同樣對麵條近乎偏執的兩個品牌，最終以合資公司而非一般代言的形式確立關係。全系列產品開發皆是被譽為「韓國三大製麵專家」之一的金主廚親自操刀。從麵體的厚薄與彈性，到醬汁的濃度與口味比例，全都依照金主廚的料理標準反覆調整，只為讓消費者不需花大錢出國排隊，不用百元就能在家重現他理想中米其林級的真實風味。

首發的獨門韓式紫蘇油拌麵以主廚店內最受歡迎，並多次榮獲必比登推薦的料理為靈感，將富含Omega3的特選紫蘇油搭配阿舍特製 Q 彈波浪麵體，入口油香輕盈、收尾留有麥香與淡淡甘甜，主打集清爽與層次於一身的星級風味。韓式雙醬拌麵則將台灣特有的胡麻香與韓式炸醬的焦香與黑豆甜味層層堆疊，醬汁厚實緊貼麵條，每一口都是濃郁卻不膩口的高級風味。DO KIM兩款拌麵獨特且濃郁的風味，只需加上家常配料，輕鬆就能變成一碗充滿儀式感的主餐，讓消費者在家也能Cook like a KING。

而Breeze Super除了將舉辦盛大的造勢發表會外，更同步開啟為期兩周的「星級料理美食祭」，以及在B2阿舍食堂快閃店特別打造金主廚限定專區，推出金主廚特製限定星級風味料理，讓消費者在不用飛去韓國，在微風就能體驗到米其林級饗宴。

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