OPPO旗艦機Find X9 Ultra登台 即日起開放預購

手機品牌廠OPPO全新影像旗艦Find X9 Ultra日前正式於全球市場亮相，不僅配備全球首款5,000萬畫素10倍光學長焦鏡頭、雙2億畫素鏡頭、最高8K 30fps的專業錄影規格，同步推出的專業增距鏡套組，可實現高達13倍光學變焦，讓影像真正跨越距離限制，實現所見即所得。Find X9 Ultra專為創作者而生，深度整合哈蘇Hasselblad的影像基因，從經典的影像色調、機身工藝設計、到配件套組，將相機的靈魂注入手機，目標成為用戶的「下一台專業相機」。

為回應廣大粉絲的期待，OPPO台灣宣布將於5月12日正式發表Find X9 Ultra，並同步開啟預購。作為首款於台灣及海外市場亮相的Ultra機型，Find X9 Ultra的推出不僅樹立OPPO在行動影像領域的里程碑，更展現品牌往高階經營、以及深耕在地市場的承諾。

OPPO即日起於全台OPPO體驗店、OPPO網路商店開啟Find X9 Ultra預約活動；即日起至5月12日14：00間填寫預約表單，即享2,000元購機優惠（限於5月12日至5月14日於官方通路預購使用）；預約前200名用戶（線上與實體通路各100名），再享首批優先取機資格。