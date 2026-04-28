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百年金工的感性詠嘆 BUCCELLATI凝鍊母愛光華
迎接母親節，義大利高級珠寶品牌BUCCELLATI推薦年度精選，以傳承百年的金工技藝與手工雕刻，將無形情感凝鍊於珠寶中。品牌標誌性的風格源自文藝復興時期的美學養分，透過工匠耐心雕琢，讓金屬展現出如織物、蕾絲般的華美張力。
Opera系列以義大利歌劇建築圖騰為核心，強調整體對稱與幾何秩序。Opera Tulle Heart耳環與Opera Tulle手鐲則象徵了愛的循環不息，其工藝面向運用以Tulle蕾絲雕金技術，在金屬表面手工雕鑿蜂巢結構，復將Opera花朵圖案轉化為心形輪廓，刻劃出精細透光網格，不僅賦予貴金屬輕透的空氣感，更在品牌的古典風格脈絡中點綴以女性柔美。
品牌的Macri Classica系列的核心為Rigato直紋雕刻工藝，工匠在金屬表面上手工刻劃平行細線，讓金屬竟然具有宛若絲綢般的織物紋理，展現俐落的都會奢華。Ramage系列靈感源自自然藤蔓，工匠以鏤空技法雕刻交錯枝葉，展現極高難度、貴金屬為素材的刺繡技法。
Blossoms系列則讓亮點聚焦在具象的花瓣為主題，透過銀或金進行拋光與邊緣微雕，清新活潑之餘，也像是為母親的造型捎來一陣微風，打破高級珠寶框架，詮釋義大利式的BUCCELLATI日常奢華。
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