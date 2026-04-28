母親節精品戰開打！麗晶精品有頂級食力、微風之夜回饋升級延長18天

百貨零售業上半年指標母親節檔期啟動，台股日前衝上4萬點大關，可望激勵買氣，各家業者優惠齊發搶攻母檔商機。國際精品、珠寶齊聚的麗晶精品今起至5月14日推出「母親節購物禮讚」，活動期間單筆消費滿5萬元送2,500元精品現金禮券或4,000元晶華酒店現金禮券，多家銀行也加入回饋行列，消費滿100萬再送晶華酒店兩天一夜住宿券，期間消費總額前三名可獲得晶華酒店名人套房住宿與沐蘭SPA經典療程。

母親節檔期期間，瞄準新一代主顧客的育兒需求，麗晶精品邀請到德國精品嬰幼兒用品品牌CYBEX於地下二樓挑空區快閃，展售全新聯名系列「CYBEX by Jeremy Scott」嬰兒車，設計師以50年代美式懷舊文化為靈感，將復古餐廳與經典汽車元素轉化為設計語彙。活動期間於CYBEX麗晶快閃店累積消費滿6萬元，可獲得限量「新生兒好禮選物禮盒」。

聚餐選擇，麗晶精品米其林一星IMPROMPTU迎來八年大規模改裝與品牌再造，從空間、料理到用餐細節全面優化。當代海岸料理COAST泰味之境第二季集結泰國六間亞洲50大、米其林星及指標餐廳，打造藝術品般的泰式盛宴。米其林一星CIRCUM-以法式技法詮釋中式韻味、日本大阪米其林一星FUMEE的精緻燒鳥體驗、初魚鮨則呈現傳統江戶前壽司工藝，為母親節餐桌提供多元選擇。

另外，法國精品甜點PIERRE HERMÉ攜手適逢100周年的小熊維尼推出全球首發的六入馬卡龍書型盒限定禮盒。紐約貴婦甜點LADY M推出五月限定的「玫瑰千層蛋糕」，餅皮間帶有玫瑰花香的卡士達，最上層淡粉鏡面則灑上片片玫瑰花瓣。

微風「女神之夜」18天限定登場

因應微風25周年慶館內改裝計畫，今年微風之夜升級，首度延長為18天的「女神之夜THE SOIRÉE」加碼活動，為會員帶來尊榮回饋。即日起至5月10日活動期間，推出多重酬賓禮遇，包括「滿萬送萬點、滿千送千點」點數回饋。同時，高級珠寶與國際精品齊聚登場，期間購買珠寶、精品與時尚香氛等指定品類，加碼獲得會員抵用券，整體最高回饋率上看19％。

微風女神之夜呈獻多件百萬、千萬的國際珠寶作品，DAMIANI以「Ode all’Italia 頌讚義大利」為主題，帶來多件千萬級高級珠寶鉅作。TASAKI以全台獨家「Cascade」系列驚艷亮相。Buccellati經典Macri系列，亦推出多款珠寶與經典鑽飾。

國際精品包括CELINE、Maison Margiela同步打造多場VIP專屬活動。Maison Margiela與Jil Sander帶來全品項獨家系列。同時，Loewe、Bottega Veneta、Saint Laurent、alexanderwang、Balenciaga、Valentino與Thom Browne亦同步獻上本季熱門新品。

微風廣場Jil Sander Cannolo水桶包，60,700元。圖／微風提供

麗晶精品ROLEX OYSTER PERPETUAL DATEJUST 31(蠔式恒動日誌型)腕表，183萬2,000元。圖／麗晶精品提供

微風廣場Tasaki Cascade耳環18K櫻花金、18K白金、南洋珍珠與鑽石，價格店洽。圖／微風提供

微風廣場Loewe Amazona 180黃色小牛皮肩背手提包，價格店洽。圖／微風提供

德國精品嬰幼兒用品品牌CYBEX於麗晶精品地下二樓挑空區展開快閃。圖／麗晶精品提供

今年微風之夜升級，首度延長為18天的「女神之夜THE SOIRÉE」，即日起至5月10日活動期間，推出多重酬賓禮遇。圖／微風提供

麗晶精品獨家米其林一星IMPROMPTU迎來八年大規模改裝與品牌再造，從空間、料理到用餐細節全面優化。圖／麗晶精品提供