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母親節精品戰開打！麗晶精品有頂級食力、微風之夜回饋升級延長18天

聯合報／ 記者江佩君／即時報導
麗晶精品獨家COAST泰味之境第二季集結泰國六間亞洲50大、米其林星及指標餐廳，打造泰式盛宴。圖／麗晶精品提供
麗晶精品獨家COAST泰味之境第二季集結泰國六間亞洲50大、米其林星及指標餐廳，打造泰式盛宴。圖／麗晶精品提供

百貨零售業上半年指標母親節檔期啟動，台股日前衝上4萬點大關，可望激勵買氣，各家業者優惠齊發搶攻母檔商機。國際精品、珠寶齊聚的麗晶精品今起至5月14日推出「母親節購物禮讚」，活動期間單筆消費滿5萬元送2,500元精品現金禮券或4,000元晶華酒店現金禮券，多家銀行也加入回饋行列，消費滿100萬再送晶華酒店兩天一夜住宿券，期間消費總額前三名可獲得晶華酒店名人套房住宿與沐蘭SPA經典療程。

母親節檔期期間，瞄準新一代主顧客的育兒需求，麗晶精品邀請到德國精品嬰幼兒用品品牌CYBEX於地下二樓挑空區快閃，展售全新聯名系列「CYBEX by Jeremy Scott」嬰兒車，設計師以50年代美式懷舊文化為靈感，將復古餐廳與經典汽車元素轉化為設計語彙。活動期間於CYBEX麗晶快閃店累積消費滿6萬元，可獲得限量「新生兒好禮選物禮盒」。

聚餐選擇，麗晶精品米其林一星IMPROMPTU迎來八年大規模改裝與品牌再造，從空間、料理到用餐細節全面優化。當代海岸料理COAST泰味之境第二季集結泰國六間亞洲50大、米其林星及指標餐廳，打造藝術品般的泰式盛宴。米其林一星CIRCUM-以法式技法詮釋中式韻味、日本大阪米其林一星FUMEE的精緻燒鳥體驗、初魚鮨則呈現傳統江戶前壽司工藝，為母親節餐桌提供多元選擇。

另外，法國精品甜點PIERRE HERMÉ攜手適逢100周年的小熊維尼推出全球首發的六入馬卡龍書型盒限定禮盒。紐約貴婦甜點LADY M推出五月限定的「玫瑰千層蛋糕」，餅皮間帶有玫瑰花香的卡士達，最上層淡粉鏡面則灑上片片玫瑰花瓣。

微風「女神之夜」18天限定登場

因應微風25周年慶館內改裝計畫，今年微風之夜升級，首度延長為18天的「女神之夜THE SOIRÉE」加碼活動，為會員帶來尊榮回饋。即日起至5月10日活動期間，推出多重酬賓禮遇，包括「滿萬送萬點、滿千送千點」點數回饋。同時，高級珠寶與國際精品齊聚登場，期間購買珠寶、精品與時尚香氛等指定品類，加碼獲得會員抵用券，整體最高回饋率上看19％。

微風女神之夜呈獻多件百萬、千萬的國際珠寶作品，DAMIANI以「Ode all’Italia 頌讚義大利」為主題，帶來多件千萬級高級珠寶鉅作。TASAKI以全台獨家「Cascade」系列驚艷亮相。Buccellati經典Macri系列，亦推出多款珠寶與經典鑽飾。

國際精品包括CELINE、Maison Margiela同步打造多場VIP專屬活動。Maison Margiela與Jil Sander帶來全品項獨家系列。同時，Loewe、Bottega Veneta、Saint Laurent、alexanderwang、Balenciaga、Valentino與Thom Browne亦同步獻上本季熱門新品。

微風廣場Jil Sander Cannolo水桶包，60,700元。圖／微風提供
微風廣場Jil Sander Cannolo水桶包，60,700元。圖／微風提供

麗晶精品ROLEX OYSTER PERPETUAL DATEJUST 31(蠔式恒動日誌型)腕表，183萬2,000元。圖／麗晶精品提供
麗晶精品ROLEX OYSTER PERPETUAL DATEJUST 31(蠔式恒動日誌型)腕表，183萬2,000元。圖／麗晶精品提供

微風廣場Tasaki Cascade耳環18K櫻花金、18K白金、南洋珍珠與鑽石，價格店洽。圖／微風提供
微風廣場Tasaki Cascade耳環18K櫻花金、18K白金、南洋珍珠與鑽石，價格店洽。圖／微風提供

微風廣場Loewe Amazona 180黃色小牛皮肩背手提包，價格店洽。圖／微風提供
微風廣場Loewe Amazona 180黃色小牛皮肩背手提包，價格店洽。圖／微風提供

德國精品嬰幼兒用品品牌CYBEX於麗晶精品地下二樓挑空區展開快閃。圖／麗晶精品提供
德國精品嬰幼兒用品品牌CYBEX於麗晶精品地下二樓挑空區展開快閃。圖／麗晶精品提供

今年微風之夜升級，首度延長為18天的「女神之夜THE SOIRÉE」，即日起至5月10日活動期間，推出多重酬賓禮遇。圖／微風提供
今年微風之夜升級，首度延長為18天的「女神之夜THE SOIRÉE」，即日起至5月10日活動期間，推出多重酬賓禮遇。圖／微風提供

麗晶精品獨家米其林一星IMPROMPTU迎來八年大規模改裝與品牌再造，從空間、料理到用餐細節全面優化。圖／麗晶精品提供
麗晶精品獨家米其林一星IMPROMPTU迎來八年大規模改裝與品牌再造，從空間、料理到用餐細節全面優化。圖／麗晶精品提供

麗晶精品PIERRE HERMÉ與適逢100周年的小熊維尼推出六入馬卡龍書型限定禮盒，價格店洽。圖／麗晶精品提供
麗晶精品PIERRE HERMÉ與適逢100周年的小熊維尼推出六入馬卡龍書型限定禮盒，價格店洽。圖／麗晶精品提供

母親節 麗晶 德國 珠寶

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