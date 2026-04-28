新世代的華麗啟程！GUCCI發表Generation Gucci形象視覺 將風格顯影

GUCCI全新發表的Generation Gucci形象廣告，由創意總監Demna親自掌鏡，以近似造型目錄的語法，發表84套各具姿態的時裝，展現GUCCI對新世代精神的輕快側寫。

系列中1990年代的懷舊氛圍不言而喻。短版窄身夾克配上誇張墊肩，賦予女性一種中性的自信氣場，無論搭配長靴或短裙，皆在俐落中偷渡了反叛意志；絲綢亮面的睡衣式外套散發花花公子般的玩世不恭，與蟒蛇皮壓紋外套交織出一場放浪形骸的對手戲。其中Look 8、Look 36與Look 37更像是一種靈魂的三重皮相，是青春賀爾蒙的具象化，並將結實身軀轉化為展現活力的時尚載體。

包款成為系列的靈魂重擊，Paparazzo包款巧妙交融Web織帶與Horsebit馬銜鍊，極寬的綠紅綠織帶以有史以來最搶眼的比例橫跨包身，彷彿將所有美好一袋隨身、即刻啟程。經典的Jackie1961則以新比例重塑傳奇，壓軸的Dionysus酒神包，在本季換上更俐落的方形比例，鮮豔大紅色調讓人聯想到熱情紅唇，為整體造型點睛。

GUCCI透過84套風格巡禮，人像以最乾淨、運用攝影棚常見的木箱回歸本質的凝視，每一組造型都是一種GUCCI的替身、一種精神意志的顯影，像是隨拍隨見的拍立得，毫不遮掩，直面型格。

絲綢亮面般的睡袍式大衣，呈現GUCCI花花公子般的玩世不恭。圖／GUCCI提供

狂野得蟒蛇皮（壓）紋，呈現華麗狂野的聯想。圖／GUCCI提供

GUCCI發表了全新的Generation Gucci形象視覺，呈現屬於古馳與義大利的風格速寫。圖／GUCCI提供