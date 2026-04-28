照片曝光了！米其林必比登名店插旗信義區 小品雅廚5月1日開幕

許多台北夜貓族敲碗許久的「小品雅廚信義店」，終於正式亮相，店家在社群媒體正式釋出官方照片，「最近在信義這邊，準備了一間新的小品。」店家表示，「5月1日會開始開門，一樣是晚上6點，到隔天早上5點。」

「小品雅廚」是台北經營逾40年的清粥小菜老字號，營業時間自傍晚持續至凌晨，走服務夜貓族的深夜食堂路線。店家每日供應超過20道台式家常料理，多數菜色當日現做，並依季節調整食材內容，不僅曾於2024、2025年接連獲得《台灣米其林指南》必比登推薦，一道「豆鼓苦瓜」，也讓作家洪愛珠選入「500盤」，形容其風味甘潤、口感清爽。

店家表示，全新開幕的信義店「沒有特別不一樣，只是把原本的味道，多留一個地方。」但在空間鋪陳方面，信義店卻展現出與中山區本店截然不同的獨特美學，揉合現代工業風與復古情懷，成功營造出既前衛又溫馨的用餐氛圍。

牆面上兩盞造型別緻的扇形壁燈，散發出柔和的暖光，為這個現代化的空間增添了些許東方人文的雅緻氣息。視覺焦點處，掛著一面帶有紫色邊框的長型鏡面，鏡面上直接列印了菜單資訊，這不僅是兼具功能性與裝飾性的設計，更有效地延伸了室內的視覺景深。牆面兩側直書的「合」與「味」二字，筆觸簡潔有力，為整個空間定調，強調了以人為本、品嚐美味的核心理念。

◎小品雅廚 信義店 ．地址：台北市信義區忠孝東路五段37號1樓 ．開幕日期：2026年5月1日 ．營業時間：18:00～翌日 05:00