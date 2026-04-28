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穿碎花入園只要99元！劍湖山水樂園提前開放 狗狗也能逛樂園

聯合報／ 記者羅建怡／即時報導
劍湖山推出五一連假活動，即日起至5月10日，女性遊客穿著「全身50%以上連續印花」服飾，即可享全日暢玩99元的驚喜價。圖/劍湖山提供
劍湖山推出五一連假活動，即日起至5月10日，女性遊客穿著「全身50%以上連續印花」服飾，即可享全日暢玩99元的驚喜價。圖/劍湖山提供

迎接五一勞動節三天連假到來，雲林劍湖山世界宣布推出「三響砲」連假活動，包含水樂園提前開放、女性穿搭優惠，以及創園以來首次開放狗狗入園的限定活動，從親子戲水、好友出遊到毛孩同遊，一次滿足不同族群的連假需求。

隨著氣溫逐漸升高，劍湖山世界宣布於5月1日至5月3日連假期間限時開放水樂園人氣設施，包括「大碗公」、「龍捲風」、「大船塢」，以及氣墊濕樂園雙道水滑梯與大型戲水池同步啟動，讓遊客搶先體驗夏季戲水魅力，打造清涼又刺激的連假玩法。

看準連假出遊與拍照打卡熱潮，園區即日起至5月10日推出「花漾女神」限定活動。女性遊客只要穿著全身50%以上連續印花服飾（如碎花或滿版花紋），即可享全日暢玩門票99元優惠。同行友人最多4人，也可享每人499元優惠價入園。完成現場拍照打卡，還有機會抽中劍湖山度假大飯店五星住宿券。

今年最大亮點為劍湖山世界創園以來首度開放狗狗入園。5月1日限定舉辦「毛毛咪呀！毛孩霸山日」，規劃多項寵物專屬活動，包括開放地標設施「海神號」登船拍照、精選寵物品牌進駐市集、專業獸醫師PetTalk健康講座、毛孩闖關集章兌換限定好禮等。

園方提醒，此動僅限狗狗參加，採線上預約購票制，須事先完成購票並填寫寵物入園切結書，名額有限。

此外，針對規劃兩天一夜行程的旅客，劍湖山度假大飯店推出「2026寵粉無極限」住房專案，即日起至6月指定日期適用。兩人入住高級客房3,529元起，包含翌日早餐與主題樂園門票，並依房況提供免費房型升等。

和「花漾女神」同遊劍湖山、一起瘋樂園，體驗各項國際級設施。圖/劍湖山提供
和「花漾女神」同遊劍湖山、一起瘋樂園，體驗各項國際級設施。圖/劍湖山提供

五一連假期間加碼開放龍捲風、大碗公以及大船塢三套經典水設施。圖/劍湖山提供
五一連假期間加碼開放龍捲風、大碗公以及大船塢三套經典水設施。圖/劍湖山提供

雲林 氣溫 劍湖山 連假

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